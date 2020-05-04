Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı

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Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve bunlarla yaşanan oyun tecrübesi, birçok oyuncu için halen daha hayalden öte geçemeyen bir durum. Donanım fiyatlarının görece çok yüksek oluşu ve yeterli yazılım desteği sağlanamamasından dolayı bu cihazlar ne yazık ki istenen etkiyi yapamadı.

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Fakat Valve’in bizi Half-Life dünyasına yeniden sokmayı başaran VR yapımı Half-Life:Alyx, bu döngüyü bir miktar kırmışa benziyor. Zira Road to VR isimli sitenin derlediği verilere göre Nisan ayında Steam platformuna 950 bine yakın VR gözlük eklenmiş. Sitenin geçmiş veriler ile Valve’den aldığı verileri harmanladığı rakamlar, Mart ayına kıyasla inanılmaz bir sıçrama gösteriyor.

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Söz konusu rakamlar, VR gözlüklerinin salt Half-Life:Alyx için satın alındığı bilgisini içermiyor. Yani, daha önce satın alınan gözlüklerin Half-Life:Alyx’in çıkışı ile birlikte ilk kez Steam’e bağlanmış olma ihtimali de bulunuyor. Elde edilen verilerle birlikte insanların VR gözlük tercihleri de ortaya çıkmış. PC’ye bağlanabilir hale gelmesiyle birlikte Steam’de popüler hale gelen Oculus Quest, dikkat çeken VR gözlüklerden biri olmuş. Toplam sayı üzerinden değerlendirildiğinde Oculus gözlükler %44.6’lık, HTC gözlükler %30.3’lük ve Valve’in piyasaya sürdüğü Index gözlükler ise %11.9’luk bir payın sahibi olmuş.

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Half-Life:Alyx gibi kaliteli yapımların Sanal gerçeklik platformuna olan ilgiyi artırdığı oldukça net olsa da bu teknolojinin oyuncular için standart hale gelmesi için oldukça uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu belirtmek gerekiyor. Steam’e kayıtlı kullanıcıların sadece %2’ye yaklaşan bir diliminin VR gözlüğe sahip oluşu, belki de oyun geliştiricilerinin cesur adımlar atmasını engelliyordur. Ancak yeterli oyun olmayınca da oyuncular VR gözlük alma kararını süresiz erteliyor.

https://www.engadget.com/half-life-alyx-adds-1-million-vr-users-on-steam-022621233.html

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