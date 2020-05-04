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    Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı

    Half-Life:Alyx'in de etkisiyle Nisan ayında Steam platformuna eklenen sanal gerçeklik gözlüğü sayısında patlama yaşandı.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı
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    Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve bunlarla yaşanan oyun tecrübesi, birçok oyuncu için halen daha hayalden öte geçemeyen bir durum. Donanım fiyatlarının görece çok yüksek oluşu ve yeterli yazılım desteği sağlanamamasından dolayı bu cihazlar ne yazık ki istenen etkiyi yapamadı.

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    Fakat Valve’in bizi Half-Life dünyasına yeniden sokmayı başaran VR yapımı Half-Life:Alyx, bu döngüyü bir miktar kırmışa benziyor. Zira Road to VR isimli sitenin derlediği verilere göre Nisan ayında Steam platformuna 950 bine yakın VR gözlük eklenmiş. Sitenin geçmiş veriler ile Valve’den aldığı verileri harmanladığı rakamlar, Mart ayına kıyasla inanılmaz bir sıçrama gösteriyor.

    Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı
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    Söz konusu rakamlar, VR gözlüklerinin salt Half-Life:Alyx için satın alındığı bilgisini içermiyor. Yani, daha önce satın alınan gözlüklerin Half-Life:Alyx’in çıkışı ile birlikte ilk kez Steam’e bağlanmış olma ihtimali de bulunuyor. Elde edilen verilerle birlikte insanların VR gözlük tercihleri de ortaya çıkmış. PC’ye bağlanabilir hale gelmesiyle birlikte Steam’de popüler hale gelen Oculus Quest, dikkat çeken VR gözlüklerden biri olmuş. Toplam sayı üzerinden değerlendirildiğinde Oculus gözlükler %44.6’lık, HTC gözlükler %30.3’lük ve Valve’in piyasaya sürdüğü Index gözlükler ise %11.9’luk bir payın sahibi olmuş.

    Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı
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    Half-Life:Alyx gibi kaliteli yapımların Sanal gerçeklik platformuna olan ilgiyi artırdığı oldukça net olsa da bu teknolojinin oyuncular için standart hale gelmesi için oldukça uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu belirtmek gerekiyor. Steam’e kayıtlı kullanıcıların sadece %2’ye yaklaşan bir diliminin VR gözlüğe sahip oluşu, belki de oyun geliştiricilerinin cesur adımlar atmasını engelliyordur. Ancak yeterli oyun olmayınca da oyuncular VR gözlük alma kararını süresiz erteliyor.



    https://www.engadget.com/half-life-alyx-adds-1-million-vr-users-on-steam-022621233.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 1 hf.
    half life 3 pc ye gelsin satışlarda patlama yaşanır
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    Johnny Silverhand 1 hf.
    VR daha emekleme döneminde. Bundan birkaç yıl önce mobilde oynanan oyunları hatırlıyor muydunuz? Candy Crush gibi basit ama etkili oyunlar vardı. Peki ya şuan? Bilgisayara çıkan indie yapımlar ayrıca mobile çıkıyor. Hatta biraz daha seviye yükseltelim Grand Theft Auto: Vice City, San Andreas gibi oyunlar da mobile çıkıyor ve hiç de sırıtmıyorlar. Mobil de bir zamanlar emekleme dönemindeydi şuan ise at koşturuyor hatta bazı kesimler tablet alıp oradan oyun oynamak istiyorlar ki bu kesime ben de dahilim.

    VR'da yakın gelecekte iş yapacak gibi gözüküyor Alyx ile temeller atıldı devamı illa ki gelecektir. Sadece yaygınlığı az ama artacak.
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 1 hf.
    Gaben para kazanmamın yolunu buldu uzun süredir donanım satarakda para kazanmak istiyordu zaten (Steam machine, Steam link, Steam Controller).
    VR güzel teknolıji fakat kasktan ziyade ben kontrolcüsünü beğendim Valve index in.
    Çoğu kişi Half-Life:Alyx için vr kask aldı. Fakat oyun bitince başka oynayacak o kalitede oyun olmaması üzücü.
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    joven 1 hf.
    VR teknolojisi kullanmak için oyunlarda hareket alanı için evlerde ayrı bir oda gerektiriyor kablolu olması ayrı bir sıkıntı kullanım pratikliği yok
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