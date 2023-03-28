Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı

Tedarik zinciri analiz firması Benchmark Minerals'e göre elektrikli araç bataryaları için önemli bir bileşen olan lityumun fiyatı Ocak ayından bu yana %20 oranında düştü. Bununla birlikte hem pillerde, hem de elektirkli araç motorlarında kullanılan bakır %18 ucuzladı. Bataryaların bir diğer temel malzemesi kobaltın fiyatında ise neredeyse yarı yarıya düşüş var.
Tesla'dan beşinci fiyat düzenlemesi
Bu durum yavaş yavaş batı ülkelerindeki elektrikli otomobillerin fiyatını etkilemeye başlıyor. Tesla kısa bir süre önce bu yılki beşinci fiyat ayarlamasını yaptı. Şirket en pahalı elektrikli otomobillerinden ikisi olan Model S ve Model S Plaid'i daha erişilebilir hale getirmek için 5.000 dolar indirim uyguladı. Ayrıca Model X SUV'un fiyatını 10.000 dolar düşürdü.
ABD'de elektrikli otomobillerin ortalama satış fiyatı Ocak ve Şubat ayları arasında 1.000 dolar düştü. Tesla CEO'su Elon Musk, Mart ayında yaptığı açıklamada, insanların elektrikli otomobile sahip olma arzusunun yüksek olduğunu ancak yüksek fiyatların bunu yapmalarını engellediğini söyledi. Aynı görüş batarya üreticisi Amprius Technologies'in başkanı tarafından da dile getirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)