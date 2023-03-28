Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üretimi için gerekli hammadde fiyatları yılın başından bu yana önemli ölçüde düştü. Bu durum analistleri olukça şaşırttı. Zira uzmanlar, elektrikli otomobil fiyatlarının yüksek kalacağını ve hatta artacağını bunun da geleneksel içten yanmalı motora sahip araçlara geçişi yavaşlatacağını düşünüyordu.

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Tedarik zinciri analiz firması Benchmark Minerals'e göre elektrikli araç bataryaları için önemli bir bileşen olan lityumun fiyatı Ocak ayından bu yana %20 oranında düştü. Bununla birlikte hem pillerde, hem de elektirkli araç motorlarında kullanılan bakır %18 ucuzladı. Bataryaların bir diğer temel malzemesi kobaltın fiyatında ise neredeyse yarı yarıya düşüş var.

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Tesla'dan beşinci fiyat düzenlemesi

Bu durum yavaş yavaş batı ülkelerindeki elektrikli otomobillerin fiyatını etkilemeye başlıyor. Tesla kısa bir süre önce bu yılki beşinci fiyat ayarlamasını yaptı. Şirket en pahalı elektrikli otomobillerinden ikisi olan Model S ve Model S Plaid'i daha erişilebilir hale getirmek için 5.000 dolar indirim uyguladı. Ayrıca Model X SUV'un fiyatını 10.000 dolar düşürdü.

ABD'de elektrikli otomobillerin ortalama satış fiyatı Ocak ve Şubat ayları arasında 1.000 dolar düştü. Tesla CEO'su Elon Musk, Mart ayında yaptığı açıklamada, insanların elektrikli otomobile sahip olma arzusunun yüksek olduğunu ancak yüksek fiyatların bunu yapmalarını engellediğini söyledi. Aynı görüş batarya üreticisi Amprius Technologies'in başkanı tarafından da dile getirildi.

Tam Boyutta Gör Hammadde fiyatlarındaki düşüş elektrikli araç sübvansiyonlarının kesilmesinin ardından Çin ve Avrupa'daki satış büyümesinnin yavaşlamasına bağlanıyor. Bununla birlikte yeni madenlerin ve işleme tesislerinin devreye girmesinin lityum gibi malzemelerin tedarik kısıtlamalarını hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülüyor.

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Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı