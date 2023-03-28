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    Anlık Bildirim

    Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı

    Analistler elektrikli otomobil fiyatlarının yüksek kalacağını hatta artacağını düşünüyordu. Ancak lityum, bakır ve kobalt gibi hammaddelerin fiyatlarındaki düşüş tüketicilere indirim olarak yansıdı.
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    Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üretimi için gerekli hammadde fiyatları yılın başından bu yana önemli ölçüde düştü. Bu durum analistleri olukça şaşırttı. Zira uzmanlar, elektrikli otomobil fiyatlarının yüksek kalacağını ve hatta artacağını bunun da geleneksel içten yanmalı motora sahip araçlara geçişi yavaşlatacağını düşünüyordu.

    Tedarik zinciri analiz firması Benchmark Minerals'e göre elektrikli araç bataryaları için önemli bir bileşen olan lityumun fiyatı Ocak ayından bu yana %20 oranında düştü. Bununla birlikte hem pillerde, hem de elektirkli araç motorlarında kullanılan bakır %18 ucuzladı. Bataryaların bir diğer temel malzemesi kobaltın fiyatında ise neredeyse yarı yarıya düşüş var.

    Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı Tam Boyutta Gör

    Tesla'dan beşinci fiyat düzenlemesi

    Bu durum yavaş yavaş batı ülkelerindeki elektrikli otomobillerin fiyatını etkilemeye başlıyor. Tesla kısa bir süre önce bu yılki beşinci fiyat ayarlamasını yaptı. Şirket en pahalı elektrikli otomobillerinden ikisi olan Model S ve Model S Plaid'i daha erişilebilir hale getirmek için 5.000 dolar indirim uyguladı. Ayrıca Model X SUV'un fiyatını 10.000 dolar düşürdü.

    ABD'de elektrikli otomobillerin ortalama satış fiyatı Ocak ve Şubat ayları arasında 1.000 dolar düştü. Tesla CEO'su Elon Musk, Mart ayında yaptığı açıklamada, insanların elektrikli otomobile sahip olma arzusunun yüksek olduğunu ancak yüksek fiyatların bunu yapmalarını engellediğini söyledi. Aynı görüş batarya üreticisi Amprius Technologies'in başkanı tarafından da dile getirildi.

    Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı Tam Boyutta Gör
    Hammadde fiyatlarındaki düşüş elektrikli araç sübvansiyonlarının kesilmesinin ardından Çin ve Avrupa'daki satış büyümesinnin yavaşlamasına bağlanıyor. Bununla birlikte yeni madenlerin ve işleme tesislerinin devreye girmesinin lityum gibi malzemelerin tedarik kısıtlamalarını hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülüyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 19 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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