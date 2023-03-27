Tesla, Türkiye için tarih verdi!

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın elektrikli otomobil markası Tesla sonunda resmen Türkiye’ye geliyor. Tesla’nın resmi hesabından Türkiye için tarih paylaşımı yapıldı.

@Teslamotors Instagram hesabından paylaşılan hikayede, Türkiye ve 4 Nisan ifadeleri kullanıldı. Göz emojisiyle birlikte, “Takipte kalın” mesajı verildi.

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Tesla, 4 Nisan’da ne tanıtacak?

Tesla’nın 4 Nisan’da Türkiye pazarına resmen giriş yaptığını duyurması ve satış takvimini açıklaması bekleniyor. Hangi otomobillerin ne zaman satılacağı ve Tesla Supercharger şarj istasyonlarının ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanacak.

Ayrıca 4 Nisan’da Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatı açıklanabilir. Paylaşılan görselde Tesla Model Y’yi görüyoruz. Bu model, diğer modellerinden farklı olarak Almanya’da üretiliyor. Çin’den ithal edilen otomobillere ek vergi getirildiği için Tesla’nın Çin'de üretilen Model 3 ve Model X'i pas geçip Türkiye'de ilk etapta sadece Tesla Model Y’yi satması bekleniyor.

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