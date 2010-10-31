Harici ekran kartı pazarı: AMD'nin liderliği sürüyor, Nvidia masaüstünde yükselişte

AMD geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile şimdiye kadar 25 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını duyurmuş ve konu DirectX 11 olduğunda %90'nın üzerindeki pazar payı ile açık ara lider olduğunu ifade etmişti. AMD'nin açıklamalarında sonra piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu Jon Peddia Research, üçüncü çeyrek ekran kartı satışlarında AMD'nin düşüş, Nvidia ve Intel'in ise artış yaşadığını içeren son çalışmasını yayınlamıştu. Jon Peddie Research'ten sonra Mercury Research te ekran kartı pazarına yönelik üçüncü çeyrek değerlendirme raporunu piyasa analistlerine sundu. Harici ekran kartı satışlarını değerlendiren Mercury Research, üçüncü çeyrek itibariyle AMD (ATi) cephesinde liderliğin sürdüğünü açıkladı. Hazırlanan raporun detaylarına inildiğinde ise özellikle GeForce GTX 460 sayesinde Nvidia'nın masaüstü platformunda ciddi bir satış başarısına ulaştığını, mobil platform söz konusu olduğunda ise Nvidia ile kıyaslandığında DirectX 11 destekli birinci nesil mobil ekran kartlarını uzun süre önce pazara sunan AMD'nin açık bir farkla önde yer aldığını görüyoruz.
Üçüncü çeyrekte 33.68 milyon harici ekran kartı satılırken, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında pazarın %3.34 oranında küçüldüğü belirtiliyor. Öte yandan dikkat çekici bir diğer önemi nokta ise üçüncü çeyrekte mobil GPU satışlarının, masaüstü sistemler için hazırlanan GPU satışlarının altına düşmüş olması. 18.7 milyon adet ile bir önceki çeyreğe göre %20 büyüme kaydeden masaüstü GPU pazarında, GeForce GTX 460 ve GeForce GTS 450 modelleriyle 11 milyon kart satan Nvidia'nın aksine AMD ise 7.67 milyon adette kaldı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında masaüstü ekran kartı pazarında AMD'nin satışları %11.20 oranında artarken, ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Nvidia ise satışlarını %28.70 oranında arttırmayı başardı. Dizüstü bilgisayarlara yönelik harici ekran kartı satışlarına baktığımızda ise dengelerin değiştiğini ve AMD'nin 9.28 milyon, Nvidia'nın ise 5.7 milyon adet kart sattığını görüyoruz. İkinci çeyrek ile kıyaslandığında ise dizüstü bilgisayar satışlarındaki zayıflığa bağlı olarak her iki firmanın da kayıp yaşadığını görüyoruz. Toplam pazar payları söz konusu olduğunda ise %50.30 ile AMD'nin liderliği sürerken, Nvidia'nın payı ise %49.60 olarak gerçekleşti.
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nvidia 6ayda bonus verdi dx11de tarafsız kuruluşlar atinin gibi bol keseden sallamıyor
gtx 470de son 2haftadır iyi satıyordur fiyatları düştü 470tlye sıfır gtx 470 var ülkemizde yurt dışında zaten 325dolara 1aydan fazladır satılıyor asıl ordaki satışlar önemlidir zaten.... sırada gtx 475var nvidia bu karta yoğunlaşdı bence... onunlada çok güzel işler yapacaktır
yeniden kaldığı yerden devam edip bunu yeniden pazar liderliğine getirecektir
Nvidia. Bu arada yine yazıyorum son 1 yılın en iyi kartı da GTX 460. Daha iyisini Nvidia yapana kadar.
PhysX olayına hiç girmeyin derim. Zira çıkamayız. Çok fazla parametre var çünkü. "AMD neden PhysX desteklemiyor" diyorsunuz; gerçekten, mantıklı bir sürü sebepten ötürü PhysX desteklemiyor. Olay becerememek değil aslında. Bir ara AMD de benzer bir çalışma içerisine girmişti. Görünüşe göre onlar da çıkamadılar işin içinden.
Şahsen ekran kartının işleyip de merkezî işlemcinin işleyemeyeceği bir fizik efekti düşünemiyorum. Hele ki Havok gibi bir fizik motoru varken (üstelik sadece fizik motoru da değil kendisi, daha kapsamlıdır), ekran kartına ne hacet diyesim dahi geliyor (tabii bu PhysX gereksizdir anlamına gelmez).
nVidia sanki 8800GT benzeri bir kart çıkarttı. GTX serileri içerisinde en alınası kartlardan biridir GTX 460. Ben de HD 58xx serisine indirim bekliyorum. Zira nVidia'nın son indiriminden sonra yapılacak yegâne şey, indirimdir...
Physx istemeyiz, birakin bu AYRICALIK nvidiacilarda kalsin
bu nvidia yakında dükkanı kapatır :) adamlar 1 çeyrekte 11 milyon kart satarak nasıl ayakta duracak hemde amd pazarda %0.7 öndeyken ayakta kalması imkansız.
Yukarıdaki tablo 3. çeyrek marketing ifade ediyor. AMD yazısınını görünce kırmızı görmüş boğa refleksi gösterdiğinden fark edemedin
kafana AMD kadar taş düşsün emi sen de rahatla bizde
nvidia masaüstü platformana diğer tüm platformlardan daha az ilgi gösteriyor.. adamların birinci derece önceliği profesyonel pazar çünkü çok ciddi bir karlılık oranı söz konusu... masaüstünde satacağı 50 karttan edeceği karı tek kart ile adamlar kazanıyorlar.. doğal olarak adamların önem sırası belli...