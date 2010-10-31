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Harici ekran kartı pazarı: AMD'nin liderliği sürüyor, Nvidia masaüstünde yükselişte

8 yıl
20,2b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Harici ekran kartı pazarı: AMD'nin liderliği sürüyor, Nvidia masaüstünde yükselişte
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AMD geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile şimdiye kadar 25 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını duyurmuş ve konu DirectX 11 olduğunda %90'nın üzerindeki pazar payı ile açık ara lider olduğunu ifade etmişti. AMD'nin açıklamalarında sonra piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu Jon Peddia Research, üçüncü çeyrek ekran kartı satışlarında AMD'nin düşüş, Nvidia ve Intel'in ise artış yaşadığını içeren son çalışmasını yayınlamıştu. Jon Peddie Research'ten sonra Mercury Research te ekran kartı pazarına yönelik üçüncü çeyrek değerlendirme raporunu piyasa analistlerine sundu. Harici ekran kartı satışlarını değerlendiren Mercury Research, üçüncü çeyrek itibariyle AMD (ATi) cephesinde liderliğin sürdüğünü açıkladı. Hazırlanan raporun detaylarına inildiğinde ise özellikle GeForce GTX 460 sayesinde Nvidia'nın masaüstü platformunda ciddi bir satış başarısına ulaştığını, mobil platform söz konusu olduğunda ise Nvidia ile kıyaslandığında DirectX 11 destekli birinci nesil mobil ekran kartlarını uzun süre önce pazara sunan AMD'nin açık bir farkla önde yer aldığını görüyoruz.

Harici ekran kartı pazarı: AMD'nin liderliği sürüyor, Nvidia masaüstünde yükselişte
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Üçüncü çeyrekte 33.68 milyon harici ekran kartı satılırken, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında pazarın %3.34 oranında küçüldüğü belirtiliyor. Öte yandan dikkat çekici bir diğer önemi nokta ise üçüncü çeyrekte mobil GPU satışlarının, masaüstü sistemler için hazırlanan GPU satışlarının altına düşmüş olması. 18.7 milyon adet ile bir önceki çeyreğe göre %20 büyüme kaydeden masaüstü GPU pazarında, GeForce GTX 460 ve GeForce GTS 450 modelleriyle 11 milyon kart satan Nvidia'nın aksine AMD ise 7.67 milyon adette kaldı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında masaüstü ekran kartı pazarında AMD'nin satışları %11.20 oranında artarken, ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Nvidia ise satışlarını %28.70 oranında arttırmayı başardı. Dizüstü bilgisayarlara yönelik harici ekran kartı satışlarına baktığımızda ise dengelerin değiştiğini ve AMD'nin 9.28 milyon, Nvidia'nın ise 5.7 milyon adet kart sattığını görüyoruz. İkinci çeyrek ile kıyaslandığında ise dizüstü bilgisayar satışlarındaki zayıflığa bağlı olarak her iki firmanın da kayıp yaşadığını görüyoruz. Toplam pazar payları söz konusu olduğunda ise %50.30 ile AMD'nin liderliği sürerken, Nvidia'nın payı ise %49.60 olarak gerçekleşti.


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vidoko 8 yıl
amd eski stratejisini dvam ettirmesi lazım nvidiaya göre dha ucuz ve daha performanslı olsun hadi be amd yapşunu artık çok sattın diye sendemi nvidiaya benzedin..
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MxFxOx 8 yıl
oyunlardaki gölge problemi Physx den mi kaynaklanıyor? bence önemli bir ayrıntı oyunlarda ağaç gölleri kare kare görüntüye sahip kalitesiz eski flimler gibi rahatsız eder cinsden cevre detayı o kadar iyiken gölgelerin bu şekilde olması sinir bozucu yumuşatmaların gölgelere etkisi yok , şimdiye kadar nvidia kullanmadım ama sırf bu sebeple geçebilirim.
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demircibu 8 yıl
GeForce GTX 460 ve GeForce GTS 450 modelleriyle 11 milyon kart satan Nvidia'nın aksine AMD ise 7.67 milyon adette kaldı.


nvidia 6ayda bonus verdi dx11de
tarafsız kuruluşlar atinin gibi bol keseden sallamıyor

gtx 470de son 2haftadır iyi satıyordur fiyatları düştü 470tlye sıfır gtx 470 var ülkemizde yurt dışında zaten 325dolara 1aydan fazladır satılıyor asıl ordaki satışlar önemlidir zaten.... sırada gtx 475var nvidia bu karta yoğunlaşdı bence... onunlada çok güzel işler yapacaktır
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setek01 8 yıl
Ortalığı 6 ay boş bırakan bir firma için iyi sonuçlar. Tek kartla bir çeyrekte
yeniden kaldığı yerden devam edip bunu yeniden pazar liderliğine getirecektir
Nvidia. Bu arada yine yazıyorum son 1 yılın en iyi kartı da GTX 460. Daha iyisini Nvidia yapana kadar.
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bilalMW 8 yıl
yeni kartlar piyasaya düşünce önceki serilerin fiyatının düştüğünü varsayarsak AMD-ATI yine satışlarını daha yukarıya çekebilir kanaatindeyim.
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Tolgá 8 yıl
birgün gelecek gtx460 kullanacağım o zaman o tabloya katkı yapmış olacağım bende
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TURK SITH 8 yıl
amd beni hayal kırıklığına uğrattı, bir gtx 460la başedebilmek için 4 tane amd kartı var 5830-5850-6850-6870, sonuç başarısız, indirim yapması şart...
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yc#1 8 yıl
Nvidia'nın 400 serisi dizüstü çözümlerinin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını düşünürsek 4. çeyrekte toplam satışlarda AMD'yi sollamaları sürpriz olmaz.
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gugukcuk 8 yıl
AMD NİN TEK EKSİĞİ PHYSİCS DESTEĞİ ONU NİYE BECEREMİYORLAR YADA BENZERİ BİR SİSTEMİ ENTEGRE EDEMİYORLAR BEN ORADAYIM AYNI PARAYA NVİDİA ALDIĞIMIZDA EXTRA EFEKTLER GÖRÜYORSUNUZ İŞTE BÜTÜN MESELE GERİSİ BOŞ ZATEN SON ÇIKAN ORTALAMA KARTLARDA BİLE FULL AÇILIYOR HERŞEY AMA NVİDİA DA BİRDE PHYSİCS AÇILIYOR.KAÇ SENE OLDU AMD DE ÇIT YOK UNUTMADAN BİRDE GÖLGELERİN KÖŞELERİ BİLDİM BİLELİ AMD DE SORUNLU VE DİKKAT EDİNCE ATMOSFERİ ETKİLİYOR ONADA KİMSE DEĞİNMİYOR.BENCE AMD KULLANICILARDAN ALDIĞI DESTEĞİN(BENDE DAHİL) KARŞILIĞINI VEREMEDİ VEREMİYORDA GERÇEKCİ OLALIM.
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AndryTR 8 yıl
gugukcuk

AMD NİN TEK EKSİĞİ PHYSİCS DESTEĞİ ONU NİYE BECEREMİYORLAR YADA BENZERİ BİR SİSTEMİ ENTEGRE EDEMİYORLAR BEN ORADAYIM AYNI PARAYA NVİDİA ALDIĞIMIZDA EXTRA EFEKTLER GÖRÜYORSUNUZ İŞTE BÜTÜN MESELE GERİSİ BOŞ ZATEN SON ÇIKAN ORTALAMA KARTLARDA BİLE FULL AÇILIYOR HERŞEY AMA NVİDİA DA BİRDE PHYSİCS AÇILIYOR.KAÇ SENE OLDU AMD DE ÇIT YOK UNUTMADAN BİRDE GÖLGELERİN KÖŞELERİ BİLDİM BİLELİ AMD DE SORUNLU VE DİKKAT EDİNCE ATMOSFERİ ETKİLİYOR ONADA KİMSE DEĞİNMİYOR.BENCE AMD KULLANICILARDAN ALDIĞI DESTEĞİN(BENDE DAHİL) KARŞILIĞINI VEREMEDİ VEREMİYORDA GERÇEKCİ OLALIM.

PhysX olayına hiç girmeyin derim. Zira çıkamayız. Çok fazla parametre var çünkü. "AMD neden PhysX desteklemiyor" diyorsunuz; gerçekten, mantıklı bir sürü sebepten ötürü PhysX desteklemiyor. Olay becerememek değil aslında. Bir ara AMD de benzer bir çalışma içerisine girmişti. Görünüşe göre onlar da çıkamadılar işin içinden.


Şahsen ekran kartının işleyip de merkezî işlemcinin işleyemeyeceği bir fizik efekti düşünemiyorum. Hele ki Havok gibi bir fizik motoru varken (üstelik sadece fizik motoru da değil kendisi, daha kapsamlıdır), ekran kartına ne hacet diyesim dahi geliyor (tabii bu PhysX gereksizdir anlamına gelmez).

nVidia sanki 8800GT benzeri bir kart çıkarttı. GTX serileri içerisinde en alınası kartlardan biridir GTX 460. Ben de HD 58xx serisine indirim bekliyorum. Zira nVidia'nın son indiriminden sonra yapılacak yegâne şey, indirimdir...
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mhamadko 8 yıl

gugukcuk

AMD NİN TEK EKSİĞİ PHYSİCS DESTEĞİ ONU NİYE BECEREMİYORLAR YADA BENZERİ BİR SİSTEMİ ENTEGRE EDEMİYORLAR BEN ORADAYIM AYNI PARAYA NVİDİA ALDIĞIMIZDA EXTRA EFEKTLER GÖRÜYORSUNUZ İŞTE BÜTÜN MESELE GERİSİ BOŞ ZATEN SON ÇIKAN ORTALAMA KARTLARDA BİLE FULL AÇILIYOR HERŞEY AMA NVİDİA DA BİRDE PHYSİCS AÇILIYOR.KAÇ SENE OLDU AMD DE ÇIT YOK UNUTMADAN BİRDE GÖLGELERİN KÖŞELERİ BİLDİM BİLELİ AMD DE SORUNLU VE DİKKAT EDİNCE ATMOSFERİ ETKİLİYOR ONADA KİMSE DEĞİNMİYOR.BENCE AMD KULLANICILARDAN ALDIĞI DESTEĞİN(BENDE DAHİL) KARŞILIĞINI VEREMEDİ VEREMİYORDA GERÇEKCİ OLALIM.



Physx istemeyiz, birakin bu AYRICALIK nvidiacilarda kalsin
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gunescan 8 yıl
İyi işte ne güzel eşit eşit, kardeş kardeş oynuyolar. Nvidia batıyor o.O
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sadtneverdie 8 yıl
amd nin haybeye hava attığını bu tablodan görmüş olduk. 25 milyon dx11 kart satmışlar hemde 1 senede vay canına :D


bu nvidia yakında dükkanı kapatır :) adamlar 1 çeyrekte 11 milyon kart satarak nasıl ayakta duracak hemde amd pazarda %0.7 öndeyken ayakta kalması imkansız.
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Agababangida 8 yıl

sadtneverdie

amd nin haybeye hava attığını bu tablodan görmüş olduk. 25 milyon dx11 kart satmışlar hemde 1 senede vay canına :D


bu nvidia yakında dükkanı kapatır :) adamlar 1 çeyrekte 11 milyon kart satarak nasıl ayakta duracak hemde amd pazarda %0.7 öndeyken ayakta kalması imkansız.


Yukarıdaki tablo 3. çeyrek marketing ifade ediyor. AMD yazısınını görünce kırmızı görmüş boğa refleksi gösterdiğinden fark edemedin
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Epicus 8 yıl

sadtneverdie

amd nin haybeye hava attığını bu tablodan görmüş olduk. 25 milyon dx11 kart satmışlar hemde 1 senede vay canına :D


bu nvidia yakında dükkanı kapatır :) adamlar 1 çeyrekte 11 milyon kart satarak nasıl ayakta duracak hemde amd pazarda %0.7 öndeyken ayakta kalması imkansız.

kafana AMD kadar taş düşsün emi sen de rahatla bizde
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Batuist 8 yıl
aslında toplam satş rakamlarına bakarsak neredeyse başabaş bir durum söz konusu.. ama nvidia kartların atiden ucuz olduğunu düşünürsek nvidianın gelirleri sanırım daha fazladır ama tabi bu noktada gelir rakamının salt bir anlam ifade etmeyeceğini de bilmek lazım.. karlılık oranları değişiklik gösterebilir. ama şu durumda bile azda olsa önde olan ati yeni seri kartlarıyla beraber farkı daha da açacaktır diye düşünüyorum..
nvidia masaüstü platformana diğer tüm platformlardan daha az ilgi gösteriyor.. adamların birinci derece önceliği profesyonel pazar çünkü çok ciddi bir karlılık oranı söz konusu... masaüstünde satacağı 50 karttan edeceği karı tek kart ile adamlar kazanıyorlar.. doğal olarak adamların önem sırası belli...
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