Harici ekran kartı pazarı: AMD'nin liderliği sürüyor, Nvidia masaüstünde yükselişte

AMD geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile şimdiye kadar 25 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını duyurmuş ve konu DirectX 11 olduğunda %90'nın üzerindeki pazar payı ile açık ara lider olduğunu ifade etmişti. AMD'nin açıklamalarında sonra piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu Jon Peddia Research, üçüncü çeyrek ekran kartı satışlarında AMD'nin düşüş, Nvidia ve Intel'in ise artış yaşadığını içeren son çalışmasını yayınlamıştu. Jon Peddie Research'ten sonra Mercury Research te ekran kartı pazarına yönelik üçüncü çeyrek değerlendirme raporunu piyasa analistlerine sundu. Harici ekran kartı satışlarını değerlendiren Mercury Research, üçüncü çeyrek itibariyle AMD (ATi) cephesinde liderliğin sürdüğünü açıkladı. Hazırlanan raporun detaylarına inildiğinde ise özellikle GeForce GTX 460 sayesinde Nvidia'nın masaüstü platformunda ciddi bir satış başarısına ulaştığını, mobil platform söz konusu olduğunda ise Nvidia ile kıyaslandığında DirectX 11 destekli birinci nesil mobil ekran kartlarını uzun süre önce pazara sunan AMD'nin açık bir farkla önde yer aldığını görüyoruz.

Üçüncü çeyrekte 33.68 milyon harici ekran kartı satılırken, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında pazarın %3.34 oranında küçüldüğü belirtiliyor. Öte yandan dikkat çekici bir diğer önemi nokta ise üçüncü çeyrekte mobil GPU satışlarının, masaüstü sistemler için hazırlanan GPU satışlarının altına düşmüş olması. 18.7 milyon adet ile bir önceki çeyreğe göre %20 büyüme kaydeden masaüstü GPU pazarında, GeForce GTX 460 ve GeForce GTS 450 modelleriyle 11 milyon kart satan Nvidia'nın aksine AMD ise 7.67 milyon adette kaldı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında masaüstü ekran kartı pazarında AMD'nin satışları %11.20 oranında artarken, ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Nvidia ise satışlarını %28.70 oranında arttırmayı başardı. Dizüstü bilgisayarlara yönelik harici ekran kartı satışlarına baktığımızda ise dengelerin değiştiğini ve AMD'nin 9.28 milyon, Nvidia'nın ise 5.7 milyon adet kart sattığını görüyoruz. İkinci çeyrek ile kıyaslandığında ise dizüstü bilgisayar satışlarındaki zayıflığa bağlı olarak her iki firmanın da kayıp yaşadığını görüyoruz. Toplam pazar payları söz konusu olduğunda ise %50.30 ile AMD'nin liderliği sürerken, Nvidia'nın payı ise %49.60 olarak gerçekleşti.