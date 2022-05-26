Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Harley-Davidson'ın bisiklet markası, ilk elektrikli dağ bisikletini tanıttı

    Serial 1, Bash/Mtn isimli ilk elektrikli dağ bisikletini duyurdu. Toplamda 1050 adet üretilecek olan bisiklet, 153 kilometreye kadar menzil sunabilecek.         
    Oy Ver

    Harley-Davidson'ın Serial 1'i elektrikli dağ bisikletini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Harley-Davidson'ın elektrikli bisiklet bölümünü Serial 1, ilk elektrikli dağ bisikletini tanıttı. Bash/Mtn isimli bisiklet, basitleştirilmiş tasarımı sayesinde daha az bakım gerektirecek. Şirket, ilk elektrikli dağ bisikletini sınırlı sayıda üretecek.

    Tek şarjla 153 km menzil

    Bash/Mtn, ön veya arka süspansiyonu olmayan bir yapıya sahip. Bisiklette SR Suntour NCX süspansiyonlu sele direği bulunuyor. Şirket, eksik gibi görünen özelliklerin aslında insanların elektrikli bisikleti satın alma sebebi olmasını bekliyor. Serial 1'in marka direktörü Aaron Franks: "Teknolojiyi yönetmek ve sürdürmek konusunda ne kadar az endişe duyarsanız, her sürüşün keyfini çıkarmaya o kadar fazla odaklanabilirsiniz." dedi.

    Harley-Davidson'ın Serial 1'i elektrikli dağ bisikletini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Bisiklet, bakım gerektirmeyen Gates Carbon Drive kayışı, 90 Nm tork üreten ortaya monte Brose S Mag motoru ve Seri 1'in şirket içinde geliştirilen 529Wh lityum iyon piliyle geliyor. Yaklaşık iki buçuk saatte 0'dan %75 doluluğa kadar çıkabilen pilin tam şarjı yaklaşık 5 saat sürüyor. Pil, tam şarjla 153 km menzil sunuyor.

    Serial 1 Bash/Mtn elektrikli bisiklet 3,999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Harley-Davidson, Bash/Mtn'den yalnızca 1.050 adet üretmeyi planlıyor ve üretilen bisikletlerin yarısı sadece ABD pazarına sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız