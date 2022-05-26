Harley-Davidson'ın bisiklet markası, ilk elektrikli dağ bisikletini tanıttı

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Harley-Davidson'ın elektrikli bisiklet bölümünü Serial 1, ilk elektrikli dağ bisikletini tanıttı. Bash/Mtn isimli bisiklet, basitleştirilmiş tasarımı sayesinde daha az bakım gerektirecek. Şirket, ilk elektrikli dağ bisikletini sınırlı sayıda üretecek.

Tek şarjla 153 km menzil

Bash/Mtn, ön veya arka süspansiyonu olmayan bir yapıya sahip. Bisiklette SR Suntour NCX süspansiyonlu sele direği bulunuyor. Şirket, eksik gibi görünen özelliklerin aslında insanların elektrikli bisikleti satın alma sebebi olmasını bekliyor. Serial 1'in marka direktörü Aaron Franks: "Teknolojiyi yönetmek ve sürdürmek konusunda ne kadar az endişe duyarsanız, her sürüşün keyfini çıkarmaya o kadar fazla odaklanabilirsiniz." dedi.

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Bisiklet, bakım gerektirmeyen Gates Carbon Drive kayışı, 90 Nm tork üreten ortaya monte Brose S Mag motoru ve Seri 1'in şirket içinde geliştirilen 529Wh lityum iyon piliyle geliyor. Yaklaşık iki buçuk saatte 0'dan %75 doluluğa kadar çıkabilen pilin tam şarjı yaklaşık 5 saat sürüyor. Pil, tam şarjla 153 km menzil sunuyor.

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Serial 1 Bash/Mtn elektrikli bisiklet 3,999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Harley-Davidson, Bash/Mtn'den yalnızca 1.050 adet üretmeyi planlıyor ve üretilen bisikletlerin yarısı sadece ABD pazarına sunulacak.

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Harley-Davidson'ın Serial 1'i elektrikli dağ bisikletini tanıttı