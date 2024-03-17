Bu elektrikli bisiklet, 2300 Watt motora ve çift zincire sahip

Biktrix Juggernaut FS XD'de frenlerde 180 mm ve 220 mm rotorlu, çift pistonlu hidrolik kaliperler kullanılıyor. Bunun yanında SRAM NX marka 11 vitesli şanzıman yer alıyor. Dağ bisikleti olması sebebiyle gelişmiş süspansiyon sistemine sahip olan bisiklette 51 mm hareket mesafesine sahip Rockshox Monarch Rl arka amortisörler bulunuyor.
32,6 kg ağırlığa sahip dağ bisikleti ABD'de 6000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ayrıca lansmana özel 1000 dolar indirim sunulduğu da belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.