Bu elektrikli bisiklet, 2300 Watt motora ve çift zincire sahip

Tam Boyutta Gör Kanada'lı bisiklet şirketi Biktrix, 2300 Watt motor gücüne sahip çift zincirli elektrikli bir dağ bisikleti tanıttı. Biktrix Juggernaut FS XD ismindeki bisiklet, Biktrix ekibi tarafından şirket içinde tasarlanan özel yapım orta tahrikli bir motora sahip. Şirket bu büyük motoru bisikletin ortasına yerleştirerek daha dengeli bir ağırlık dağılımı ve daha iyi bir yol tutuşu elde eldildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bir insanın üretebildiği gücün neredeyse 10 katı güce sahip olan motor, geleneksel zincir ve dişlilere zarar verebileceği için, şirket bu gücü tekerleklere aktarmak için ikinci bir aktarma organı tasarladı. Bisikletin sol tarafında yer alan daha dayanıklı bir zincir ve dişli seti aracılığıyla motorun gücü tekerleklere aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu büyük motoru beslemek için büyük bir batarya paketine de yer verilmiş. 910 Watt kapasiteli batarya bisiklete 64 km menzil sağlayabiliyor. Tabi bu menzil pedal desteğiyle elde edilebiliyor. Bisiklette pedalda yer alan tork sensörü sayesinde pedala uygulanan güç miktarınca motor desteği verilerek kolay ve doğal kalkış yapılabiliyor.

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Biktrix Juggernaut FS XD'de frenlerde 180 mm ve 220 mm rotorlu, çift pistonlu hidrolik kaliperler kullanılıyor. Bunun yanında SRAM NX marka 11 vitesli şanzıman yer alıyor. Dağ bisikleti olması sebebiyle gelişmiş süspansiyon sistemine sahip olan bisiklette 51 mm hareket mesafesine sahip Rockshox Monarch Rl arka amortisörler bulunuyor.

32,6 kg ağırlığa sahip dağ bisikleti ABD'de 6000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ayrıca lansmana özel 1000 dolar indirim sunulduğu da belirtiliyor.

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