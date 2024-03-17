Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu elektrikli bisiklet, 2300 Watt motora ve çift zincire sahip

    Kanada'lı bisiklet şirketi Biktrix, 2300 Watt motor gücüne sahip çift zincirli elektrikli bir dağ bisikleti tanıttı. Ortada yer alan motor gücünü ayrı bir zincir sistemiyle tekerleklere aktarıyor.
    Bu elektrikli bisiklet, 2300 Watt motora ve çift zincire sahip Tam Boyutta Gör
    Kanada'lı bisiklet şirketi Biktrix, 2300 Watt motor gücüne sahip çift zincirli elektrikli bir dağ bisikleti tanıttı. Biktrix Juggernaut FS XD ismindeki bisiklet, Biktrix ekibi tarafından şirket içinde tasarlanan özel yapım orta tahrikli bir motora sahip. Şirket bu büyük motoru bisikletin ortasına yerleştirerek daha dengeli bir ağırlık dağılımı ve daha iyi bir yol tutuşu elde eldildiğini belirtiyor.
    Bu elektrikli bisiklet, 2300 Watt motora ve çift zincire sahip Tam Boyutta Gör
    Bir insanın üretebildiği gücün neredeyse 10 katı güce sahip olan motor, geleneksel zincir ve dişlilere zarar verebileceği için, şirket bu gücü tekerleklere aktarmak için ikinci bir aktarma organı tasarladı. Bisikletin sol tarafında yer alan daha dayanıklı bir zincir ve dişli seti aracılığıyla motorun gücü tekerleklere aktarılıyor.
    Bu elektrikli bisiklet, 2300 Watt motora ve çift zincire sahip Tam Boyutta Gör
    Bu büyük motoru beslemek için büyük bir batarya paketine de yer verilmiş. 910 Watt kapasiteli batarya bisiklete 64 km menzil sağlayabiliyor. Tabi bu menzil pedal desteğiyle elde edilebiliyor. Bisiklette pedalda yer alan tork sensörü sayesinde pedala uygulanan güç miktarınca motor desteği verilerek kolay ve doğal kalkış yapılabiliyor.

    Biktrix Juggernaut FS XD'de frenlerde 180 mm ve 220 mm rotorlu, çift pistonlu hidrolik kaliperler kullanılıyor. Bunun yanında SRAM NX marka 11 vitesli şanzıman yer alıyor. Dağ bisikleti olması sebebiyle gelişmiş süspansiyon sistemine sahip olan bisiklette  51 mm hareket mesafesine sahip Rockshox Monarch Rl arka amortisörler bulunuyor.

    32,6 kg ağırlığa sahip dağ bisikleti ABD'de 6000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ayrıca lansmana özel 1000 dolar indirim sunulduğu da belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    html5 film siteleri barfiks çekemiyorum lg tv wifi açılmıyor rhythmix ilaç kullananlar yorumları mavi duman neden atar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2 (TMP215)
    Acer TravelMate P2 (TMP215)
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız