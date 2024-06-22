Microsoft, DOOM: The Dark Ages'ın GTA 6'nın gölgesinde kalmasından korkuyor

Yönetici, Microsoft'un şu ana kadar 2025 için planlanan oyunları için çıkış tarihi vermemeyi tercih ettiğini, çünkü şirketin oyunlarının Grand Theft Auto 6 tarafından "gölgede bırakılmasından" korktuğunu belirtti.
Planlarımızı GTA 6'ya göre yapıyoruz
Matt Booty konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bence sektördeki pek çok kişi planlarını kesinlikle GTA 6 etrafında yapıyor. Hepimiz muhteşem olması beklenen bu oyunun çıkışını dört gözle bekliyoruz. Elbette sektördeki herkes projelerinin böylesine büyük bir çıkışın gölgesinde kalmadığından emin olmak istiyor, bu nedenle hala bir seçeneğimiz olması için belirli çıkış tarihleri vermiyoruz." ifadelerini kullandı.
Matt Booty'nin değindiği bir başka sorun da Microsoft'un dahili stüdyolarında çok fazla oyun olması. Booty, şirketin her projenin hak ettiği ilgiyi görmesi için yayınları planlaması gerektiğini ve bir projenin diğeriyle çakışması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Dolayısıyla belirli bir çıkış tarihi vermemek şirkete manevra alanı bırakıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.