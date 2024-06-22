Microsoft, DOOM: The Dark Ages'ın GTA 6'nın gölgesinde kalmasından korkuyor

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Tam Boyutta Gör Son Xbox Games Showcase sunumunda, oyunculara yeni Fable ve DOOM: The Dark Ages'ın görüntüleri de dahil olmak üzere bir dizi fragman gösterildi. Oyunlar 2025 yılında çıkacak, ancak henüz kesin çıkış tarihleri yok. Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, bunun nedenlerinden birinin GTA 6 olduğunu söyledi.

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Yönetici, Microsoft'un şu ana kadar 2025 için planlanan oyunları için çıkış tarihi vermemeyi tercih ettiğini, çünkü şirketin oyunlarının Grand Theft Auto 6 tarafından "gölgede bırakılmasından" korktuğunu belirtti.

Planlarımızı GTA 6'ya göre yapıyoruz

Matt Booty konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bence sektördeki pek çok kişi planlarını kesinlikle GTA 6 etrafında yapıyor. Hepimiz muhteşem olması beklenen bu oyunun çıkışını dört gözle bekliyoruz. Elbette sektördeki herkes projelerinin böylesine büyük bir çıkışın gölgesinde kalmadığından emin olmak istiyor, bu nedenle hala bir seçeneğimiz olması için belirli çıkış tarihleri vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Matt Booty'nin değindiği bir başka sorun da Microsoft'un dahili stüdyolarında çok fazla oyun olması. Booty, şirketin her projenin hak ettiği ilgiyi görmesi için yayınları planlaması gerektiğini ve bir projenin diğeriyle çakışması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Dolayısıyla belirli bir çıkış tarihi vermemek şirkete manevra alanı bırakıyor.

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Microsoft, DOOM'un GTA 6'nın gölgesinde kalmasından korkuyor