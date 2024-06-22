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    Microsoft, DOOM: The Dark Ages'ın GTA 6'nın gölgesinde kalmasından korkuyor

    Microsoft, DOOM: The Dark Ages ve yeni Fable'ın, GTA 6'nın gölgesinde kalacağından endişe ederek bu oyunların çıkış tarihlerini planlamaya çalışıyor.            
    Microsoft, DOOM'un GTA 6'nın gölgesinde kalmasından korkuyor Tam Boyutta Gör
    Son Xbox Games Showcase sunumunda, oyunculara yeni Fable ve DOOM: The Dark Ages'ın görüntüleri de dahil olmak üzere bir dizi fragman gösterildi. Oyunlar 2025 yılında çıkacak, ancak henüz kesin çıkış tarihleri yok. Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, bunun nedenlerinden birinin GTA 6 olduğunu söyledi.

    Yönetici, Microsoft'un şu ana kadar 2025 için planlanan oyunları için çıkış tarihi vermemeyi tercih ettiğini, çünkü şirketin oyunlarının Grand Theft Auto 6 tarafından "gölgede bırakılmasından" korktuğunu belirtti.

    Planlarımızı GTA 6'ya göre yapıyoruz

    Matt Booty konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bence sektördeki pek çok kişi planlarını kesinlikle GTA 6 etrafında yapıyor. Hepimiz muhteşem olması beklenen bu oyunun çıkışını dört gözle bekliyoruz. Elbette sektördeki herkes projelerinin böylesine büyük bir çıkışın gölgesinde kalmadığından emin olmak istiyor, bu nedenle hala bir seçeneğimiz olması için belirli çıkış tarihleri vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Matt Booty'nin değindiği bir başka sorun da Microsoft'un dahili stüdyolarında çok fazla oyun olması. Booty, şirketin her projenin hak ettiği ilgiyi görmesi için yayınları planlaması gerektiğini ve bir projenin diğeriyle çakışması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Dolayısıyla belirli bir çıkış tarihi vermemek şirkete manevra alanı bırakıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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