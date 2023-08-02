Harry Potter: Quidditch Champions'tan oynanış videosu sızdı

Harry Potter: Quidditch Champions'ın oynanış videosu sızdırıldı
Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında çıkan Hogwarts Legacy, Harry Potter hayranlarından olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak yapımın en büyük eksiği, Hogwarts’ın meşhur oyunu Quidditch’e yer verilmemesi oldu. Öyle ki birçok sızıntı, bunun bir DLC ile oyuna ekleneceği yönündeydi. Ancak Harry Potter Quidditch Champions, tamamen ayrı bir oyun olarak karşımıza çıktı.
Videonun devamında ise ısınma lobisi ve özel kutlamalar bulunuyor ve Draco Malfoy, Lee Jordan ve Cedric Diggory gibi mevcut oyunculardan oluşan takımınızı seçebileceksiniz. Ayrıca oyuncular, Nimbus 2001 veya Potter'ın Hogwarts yolculuğunda kullandığı Ateşoku gibi süpürge seçimlerini de yapabilecekler.
Harry Potter: Quidditch Champions’ın PC ve yeni nesil konsollar için geliştirildiğini hatırlatalım. Yapımın çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak sızan görüntüler, oyunun neredeyse tamamlandığını gösteriyor. Bu yüzden en geç 2024'e kadar oyuncular ile buluştuğunu görebiliriz.
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü