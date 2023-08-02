Harry Potter: Quidditch Champions'tan oynanış videosu sızdı

Tam Boyutta Gör Uzun bir bekleyişin ardından yeni nesil konsol ve PC kullanıcıları buluşan Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenine yönelik ilgiyi bir hayli artırmayı başardı. Bu doğrultuda tüm gözler yakında çıkış yapması beklenen Harry Potter: Quidditch Champions'a çevrildi diyebiliriz. Bugünse çok oyunculu Harry Potter Quidditch Champions'ınmekaniklerini gösteren eksiksiz bir oynanış videosu internete sızdı.

Harry Potter: Quidditch Champions'ın oynanış videosu sızdırıldı

Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında çıkan Hogwarts Legacy, Harry Potter hayranlarından olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak yapımın en büyük eksiği, Hogwarts’ın meşhur oyunu Quidditch’e yer verilmemesi oldu. Öyle ki birçok sızıntı, bunun bir DLC ile oyuna ekleneceği yönündeydi. Ancak Harry Potter Quidditch Champions, tamamen ayrı bir oyun olarak karşımıza çıktı.

Tam Boyutta Gör Bugünse Harry Potter: Quidditch Champions’un 9 dakikalık bir oynanış videosu sızdırıldı. Bu görüntüler telif hakları nedeniyle kısa sürede kaldırılsa da, oyunun mekaniklerine dair birçok detayı gün yüzüne çıkardı. Buna göre karakter seçimi ekranında kullanıcıları çok sayıda özelleştirme seçeneği bekliyor olacak.

Videonun devamında ise ısınma lobisi ve özel kutlamalar bulunuyor ve Draco Malfoy, Lee Jordan ve Cedric Diggory gibi mevcut oyunculardan oluşan takımınızı seçebileceksiniz. Ayrıca oyuncular, Nimbus 2001 veya Potter'ın Hogwarts yolculuğunda kullandığı Ateşoku gibi süpürge seçimlerini de yapabilecekler.

Tam Boyutta Gör Quidditch Champions, mümkün olduğu kadar çok sayı yapmak ve Arayıcı'nın snitch'i yakalaması üzerine kurulu. Ancak Warner Bros tarafından oyunun puanlama sistemi değiştirilmiş. Quidditch oyunları oldukça uzun olacak şekilde tasarlandığından, genellikle Snitch'in puanı 150 puan olarak belirleniyordu. Quidditch Champions'ta ise bu puanlama 30'a indirilmiş. yani Snitch'i yakalayıp kazanmak için iki gol gerisinde olmanız gerekiyor.

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Harry Potter: Quidditch Champions’ın PC ve yeni nesil konsollar için geliştirildiğini hatırlatalım. Yapımın çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak sızan görüntüler, oyunun neredeyse tamamlandığını gösteriyor. Bu yüzden en geç 2024'e kadar oyuncular ile buluştuğunu görebiliriz.

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Harry Potter: Quidditch Champions'tan oynanış videosu sızdı!