Harry Potter: Quidditch Champions çıkış fragmanı yayınlandı

İsminden de anlayacağınız üzere Harry Potter: Quidditch Champions, Harry Potter dünyasının popüler büyücülük sporu olan Quidditch’i ele alıyor ve oyuncular Arayıcı, Kovalayıcı, Kaleci veya Vurucu pozisyonlarından birini seçecek ve istediği bölgede oynayabilecek.
Yeni fragmanda özellikle oyunun çevrimiçi moduna, özelleştirmelere, yetenek ağaçlarına, çeşitli Süpürge yükseltmelerine ve Kariyer moduna erken bir bakış atıyoruz. Hikaye modu, ikonik seriden tanıdık yüzlerin bulunduğu Garden Cup'ta başlıyor ve burada karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca açabileceğiniz yetenekler ve özelleştirmeler tamamen oyun içi ilerlemeyle sağlanıyor.
Quidditch Champions, mümkün olduğu kadar sayı yapmak ve Arayıcı'nın snitch'i yakalaması üzerine kurulu. Oyunda ayrıcaHarry Potter, Ron, Ginny Weasley ve Draco Malfoy gibi ikonik Potter karakterlerine de yer verileceğini hatırlatalım. Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül tarihinde PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve mevcut konsollara geliyor. Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde;
Harry Potter: Quidditch Champions Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ayarlar: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.