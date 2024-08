Harry Potter: Quidditch Champions çıkış fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Harry Potter evreni, bildiğiniz gibi yeni bir yapımla genişlemeye hazırlanıyor. Yayıncılığını Warner Bros. Games ve geliştiriciliğini Unbroken Studios ve Portkey Games'in üstlendiği Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül tarihinde oyuncularla buluşacak. Geçtiğimiz saatlerde ise oyunun yeni fragmanı yayınladı.

İsminden de anlayacağınız üzere Harry Potter: Quidditch Champions, Harry Potter dünyasının popüler büyücülük sporu olan Quidditch’i ele alıyor ve oyuncular Arayıcı, Kovalayıcı, Kaleci veya Vurucu pozisyonlarından birini seçecek ve istediği bölgede oynayabilecek.

Yeni fragmanda özellikle oyunun çevrimiçi moduna, özelleştirmelere, yetenek ağaçlarına, çeşitli Süpürge yükseltmelerine ve Kariyer moduna erken bir bakış atıyoruz. Hikaye modu, ikonik seriden tanıdık yüzlerin bulunduğu Garden Cup'ta başlıyor ve burada karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca açabileceğiniz yetenekler ve özelleştirmeler tamamen oyun içi ilerlemeyle sağlanıyor.

Quidditch Champions, mümkün olduğu kadar sayı yapmak ve Arayıcı'nın snitch'i yakalaması üzerine kurulu. Oyunda ayrıcaHarry Potter, Ron, Ginny Weasley ve Draco Malfoy gibi ikonik Potter karakterlerine de yer verileceğini hatırlatalım. Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül tarihinde PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve mevcut konsollara geliyor. Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Harry Potter: Quidditch Champions Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ayarlar : Düşük

: Düşük Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS: 60 FPS

