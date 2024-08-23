Harry Potter: Quidditch Champions için yeni fragman yayınlandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl oyuncularla buluşan Hogwarts Legacy, bildiğinz gibi olumlu eleştiriler almayı başardı. Şimdi ise Harry Potter evreni, yeni bir yapımla genişlemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde Warner Bros. Games, çok oyunculu Harry Potter Quidditch Champions için yeni bir fragman paylaşıldı.

Tanıdık yüzler olacak

Harry Potter: Quidditch Champions, Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley ve Draco Malfoy gibi orijinal film serisinin ikonik karakterlerinden bazılarıyla oynamanıza izin verecek. Ayrıca hikayede bulunan ikonik mekanlar, karakterler ve referansların yanı sıra tek oyunculu kariyer modu, rekabetçi çok oyunculu ve çevrimiçi iş birliği modu gibi çeşitli modlara sahip olacak.

Üstelik oyuncular Arayıcı, Kovalayıcı, Kaleci veya Vurucu pozisyonlarından birini seçecek ve istediği bölgede oynayabilecek. Quidditch Champions, mümkün olduğu kadar çok sayı yapmak ve Arayıcı'nın snitch'i yakalaması üzerine kurulu. Ancak Warner Bros tarafından oyunun puanlama sistemi değiştirilmiş.

Epic Games Store 500 TL değerinde oyun hediye ediyor 19 sa. önce eklendi

Quidditch oyunları oldukça uzun olacak şekilde tasarlandığından, genellikle Snitch'in puanı 150 puan olarak belirleniyordu. Quidditch Champions'ta ise bu puanlama 30'a indirilmiş. yani Snitch'i yakalayıp kazanmak için iki gol gerisinde olmanız gerekiyor. Fragmanda ayrıca oyunun Deluxe Version’ıyla birlikte gelen çeşitli ekstralar da gösteriliyor. Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül tarihinde PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve mevcut konsollara geliyor. Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Harry Potter: Quidditch Champions Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ayarlar : Düşük

: Düşük Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS: 60 FPS

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni Harry Potter oyunundan fragman yayınlandı: İşte video