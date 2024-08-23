Harry Potter: Quidditch Champions için yeni fragman yayınlandı

Tanıdık yüzler olacak
Harry Potter: Quidditch Champions, Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley ve Draco Malfoy gibi orijinal film serisinin ikonik karakterlerinden bazılarıyla oynamanıza izin verecek. Ayrıca hikayede bulunan ikonik mekanlar, karakterler ve referansların yanı sıra tek oyunculu kariyer modu, rekabetçi çok oyunculu ve çevrimiçi iş birliği modu gibi çeşitli modlara sahip olacak.
Üstelik oyuncular Arayıcı, Kovalayıcı, Kaleci veya Vurucu pozisyonlarından birini seçecek ve istediği bölgede oynayabilecek. Quidditch Champions, mümkün olduğu kadar çok sayı yapmak ve Arayıcı'nın snitch'i yakalaması üzerine kurulu. Ancak Warner Bros tarafından oyunun puanlama sistemi değiştirilmiş.
Quidditch oyunları oldukça uzun olacak şekilde tasarlandığından, genellikle Snitch'in puanı 150 puan olarak belirleniyordu. Quidditch Champions'ta ise bu puanlama 30'a indirilmiş. yani Snitch'i yakalayıp kazanmak için iki gol gerisinde olmanız gerekiyor. Fragmanda ayrıca oyunun Deluxe Version’ıyla birlikte gelen çeşitli ekstralar da gösteriliyor. Harry Potter: Quidditch Champions, 3 Eylül tarihinde PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve mevcut konsollara geliyor. Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde;
Harry Potter: Quidditch Champions Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon HD 7950 3 GB / Intel Arc A380 6 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ayarlar: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.