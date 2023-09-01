Borsalardaki Bitcoin miktarı dibi gördü!

Kripto para borsalarındaki Bitcoin miktarı, 2 milyon adede indi. Bu durum, Ocak 2018 tarihinden bu yana gerçekleşen en düşük seviye olarak kayda geçti.
CryptoQuant verilerine göre, merkezi borsalarda işlem gören adreslerde tutulan Bitcoin sayısı, beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Borsa rezervi olarak aktarılan Bitcoin miktarının 2 milyon adete kadar düştüğünü açıkladı. Bu miktar, 54,5 milyar dolar seviyesine tekabül ediyor. Sadece bu ay Bitcoin sayısı yüzde 4 oranında azaldı.
Verilerde, merkezi borsaların davalar ve iflaslardan dolayı yaşadığı güvensizliğin devam ettiğine vurgu yapıldı. Özellikle FTX’in iflas etmesi, birçok kripto yatırımcısını alternatif yöntemlere itmişti.
Matrixport‘un araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, kripto para borsalarının zamanla önemsizleşeceğini ve borsaların alternatif yöntemler ile kâr marjını korumaya çalışacağını ifade etti. Thielen’in yönetiminde olduğu Matrixport, mayıs ayında ClearLoop’a katılarak kurumsal borsa dışı ödeme imkanını irdelemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.