Borsalardaki Bitcoin miktarı dibi gördü!

Tam Boyutta Gör Grayscale’in SEC davasını kazanması ve spot Bitcoin ETF akışına rağmen, merkezi borsalardaki Bitcoin miktarı 5 yılın dibini gördü. Özellikle büyük yatırımcılar, Bitcoin’lerini merkezi borsalardan çekti.

Kripto para borsalarındaki Bitcoin miktarı, 2 milyon adede indi. Bu durum, Ocak 2018 tarihinden bu yana gerçekleşen en düşük seviye olarak kayda geçti.

CryptoQuant verilerine göre, merkezi borsalarda işlem gören adreslerde tutulan Bitcoin sayısı, beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Borsa rezervi olarak aktarılan Bitcoin miktarının 2 milyon adete kadar düştüğünü açıkladı. Bu miktar, 54,5 milyar dolar seviyesine tekabül ediyor. Sadece bu ay Bitcoin sayısı yüzde 4 oranında azaldı.

Bitcoin fiyatında hareketlilik 1 gün önce eklendi

Verilerde, merkezi borsaların davalar ve iflaslardan dolayı yaşadığı güvensizliğin devam ettiğine vurgu yapıldı. Özellikle FTX’in iflas etmesi, birçok kripto yatırımcısını alternatif yöntemlere itmişti.

Matrixport‘un araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, kripto para borsalarının zamanla önemsizleşeceğini ve borsaların alternatif yöntemler ile kâr marjını korumaya çalışacağını ifade etti. Thielen’in yönetiminde olduğu Matrixport, mayıs ayında ClearLoop’a katılarak kurumsal borsa dışı ödeme imkanını irdelemişti.

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