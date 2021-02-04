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    Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu

    Netflix'in sevilen ve başarılı dizisi The Haunting of Hill House'un yaratıcısı Mike Flanagan'ın yeni dizisi The Midnight Club'ın oyuncuları resmi olarak açıklandı.
    04 Şubat 2021, 19:30 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu

    2018 yılında Netflix'te yayınlanan başarılı korku dizisi The Haunting of Hill House'un yaratıcısı olan Mike Flanagan'ın yeni dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Yine korku türünde olacak dizinin ismi ise The Midnight Club. 

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    The Midnight Club isimli bu dizi bir korku antolojisi olacak ve Christopher Pike'ın aynı isimli romanından uyarlanacak. The Midnight Club, Rotterdam Home'da ölümcül hastalığı olan beş hastadan oluşan bir grubu anlatacak. Ne yazık ki şu an dizi için bir yayın tarihi bulunmuyor ancak yine Netflix üzerinden yayınlanacak.

    Açıklanan oyuncu kadorsunda bulunan isimler ise şöyle: Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard ve Sauriyan Sapkota. 

    Bu isimler dışında henüz rolü belli olmayan ancak yan rolleri canlandıracak oyuncular da açıklandı. Onlar da şöyle: Zach Gilford, Samantha Sloyan, Matt Biedel ve Heather Langenkamp.



    https://www.gamesradar.com/the-haunting-of-hill-house-creator-reveals-cast-for-new-netflix-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tieion Amastris 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bundan önce de Midnight Mass var. Bu sene içerisinde çıkacak. Herhangi bir kitaptan uyarlama değil. Konudaki yapım ise 2022'de gelir diye tahmin ediyorum.



    The Haunting serisinin 3. sezonu için ise şu an için bir planları olmadığını söylemiş.
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    mahmut716 (mahmut öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel haber, diğerleri gibi dram içerirse, biz konulu-korku film severleri mutlu eder
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mahmut716
    Hill House kadar güzel olur umarım. 6. bölümdeki kamera açıları gibi olan bölümler yükselsin muazzam bölümdü.
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