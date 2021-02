Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu

2018 yılında Netflix'te yayınlanan başarılı korku dizisi The Haunting of Hill House'un yaratıcısı olan Mike Flanagan'ın yeni dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Yine korku türünde olacak dizinin ismi ise The Midnight Club.

The Midnight Club isimli bu dizi bir korku antolojisi olacak ve Christopher Pike'ın aynı isimli romanından uyarlanacak. The Midnight Club, Rotterdam Home'da ölümcül hastalığı olan beş hastadan oluşan bir grubu anlatacak. Ne yazık ki şu an dizi için bir yayın tarihi bulunmuyor ancak yine Netflix üzerinden yayınlanacak.

Açıklanan oyuncu kadorsunda bulunan isimler ise şöyle: Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard ve Sauriyan Sapkota.

Bu isimler dışında henüz rolü belli olmayan ancak yan rolleri canlandıracak oyuncular da açıklandı. Onlar da şöyle: Zach Gilford, Samantha Sloyan, Matt Biedel ve Heather Langenkamp.

