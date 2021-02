HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Daha önce birçok başarılı dizinin yayınlanması ile sevgimizi ve güvenimizi kazanan HBO'nun yeni dizisinden fragman paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı"

İlginizi Çekebilir

The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!