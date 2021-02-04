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    HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı

    Birçok başarılı yapım ile izleyicilerin kalbini kazanmış olan HBO'nun yeni dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı. Dizi hem bir dönem dizisi hem de bir bilim kurgu dizisi.
    04 Şubat 2021, 17:00 (1 hf.)
    1,9b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı
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    Daha önce birçok başarılı dizinin yayınlanması ile sevgimizi ve güvenimizi kazanan HBO'nun yeni dizisinden fragman paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı"

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    2018 yılında duyurulan The Nevers dizisi 19. yüzyılda İngiltere'de yani Viktorya Dönemi'nde geçiyor ve aynı zamanda bir bilim kurgu dizisi. The Nevers, Viktorya Dönemi'nde alışılmadık yeteneğe sahip bir grup kadına odaklanıyor. Touched isimli bu grup acımasız düşmanlarla savaşacakları ve dünyayı değiştirebilecekleri bir görevde bulacaklar kendilerini.

    2021 Nisan ayında yayınlanamsı beklenen dizinin yaratıcılığını ise Firefly ve ilk Avengers filminden tanıdığımız Joss Whedon üstleniyor. Ancak dizinin ilk altı bölümünün çekilmesinin ardından Joss Whedon görevi bıraktı ve yerine Philippa Goslett getirildi. Joss Whedon'ın ayrılma sebebi Covid-19.

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Berrington, Ben Chaplin, Brett Curtis, Anna Devlin, Laura Donnelly, Martyn Ford, Tom Riley ve Nick Frost bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    K koçari (ali burak) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Steampunk teması oluyor sanırım. Ama fragmanda çok o havayı veremedi. Yine de bakarım bir iki bölüme.
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