Yerli hava savunma sistemleri için yeni seri üretim kararı

Füzeler için seri üretim kararı!
Yapılan açıklamaya göre, ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimine karar verildi. Ayrıca TAYFUN, ATMACA, TRLG-20, KARAOK, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN füzeleri ve AKYA torpidosunun seri üretimine başlanması kararlaştırıldı.
MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek altıncı, yedinci ve sekizinci gemilerin tedariki kararlaştırıldı. Böylece donanmaya kazandırılması için üç adet İ Sınıfı Firkateyn üretilecek. Kızılelma’da gelinen son nokta değerlendirildi. İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması hususu görüşüldü.
F-16 modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemlerinin geliştirilmesi, haberleşme sistemleri, bilgi sistemleri, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik projeler karara bağlandı. Toplantıda savunma sanayisinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye’de geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayisi için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...