Yerli hava savunma sistemleri için yeni seri üretim kararı

Tam Boyutta Gör Savunma sanayisinin geliştirilmesi için stratejik kararları belirleyen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSIK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. SSIK toplantısında, hava savunma sistemlerinin seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Füzeler için seri üretim kararı!

Yapılan açıklamaya göre, ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimine karar verildi. Ayrıca TAYFUN, ATMACA, TRLG-20, KARAOK, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN füzeleri ve AKYA torpidosunun seri üretimine başlanması kararlaştırıldı.

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MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek altıncı, yedinci ve sekizinci gemilerin tedariki kararlaştırıldı. Böylece donanmaya kazandırılması için üç adet İ Sınıfı Firkateyn üretilecek. Kızılelma’da gelinen son nokta değerlendirildi. İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması hususu görüşüldü.

F-16 modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemlerinin geliştirilmesi, haberleşme sistemleri, bilgi sistemleri, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik projeler karara bağlandı. Toplantıda savunma sanayisinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye’de geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayisi için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.

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Hava savunma sistemleri için seri üretim kararı