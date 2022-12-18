TSK’nın yeteneğini artıracak olan Roketsan Çakır ve Siper için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör Türkiye son yıllarda savunma sanayisi alanında yaptığı atılımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. İnsansız ve insanlı savaş uçaklarının yanında aynı zamanda TSK’nın hareket kabiliyetlerini artırmaya yönelik olarak Roketsan tarafından geliştirilen seyir füzesi Çakır ve hava savunma sistemi Siper de önemli kilometre taşları için geri sayıma geçmiş durumda.

Seyir füzesi Roketsan Çakır

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yapmış olduğu açıklamalarda kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır için Baykar ile işbirliği yaptıklarını ifade ederken füzenin ilk atışının ise yıl sonunda gerçekleşmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Çakır’ın önümüzdeki yıl itibarıyla sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağı ifade ediliyor. Murat İkinci, Çakır’ın halihazırda kullanımda olan Atmaca füzesinden daha küçük olduğunu belirtiyor. Bu boyut avantajı Çakır’ı, İHA’lar da dahil olmak üzere kara, deniz ve hava araçlarında kullanılmasının kapasını açıyor.

Roketsan Çakır özellikleri

Menzil : 150 + km

: 150 + km Füze ağırlığı : ≤ 275 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu)

: ≤ 275 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu) Füze çapı : ≤ 275 mm

: ≤ 275 mm Füze boyu : ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu)

: ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu) Harp başlığı ağırlığı : 70 kg

: 70 kg Uçuş motoru: Turbo jet motor

Turbo jet motor Fırlatma motoru : Katı yakıtlı fırlatma motoru

: Katı yakıtlı fırlatma motoru Seyir hızı : Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach)

: Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach) Atıcı platformlar: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı, su-üstü platformlar

Uzun menzilli hava savunma sistemi Roketsan Siper Blok-1

Tam Boyutta Gör Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ayrıca uzun menzilli hava savunma sistemi Siper Blok-1 hakkında da açıklamalarda bulundu. İkinci, Siper Blok-1 füzesinin üst üste başarılı test atışlarının ardından önümüzdeki yılın başlarında artık sahaya inmesini hedeflediklerini belirtti. Sistemin 2023’te tam fonksiyon halinde TSK’ya hizmete verecek bir aşama gelmesi bekleniyor.

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Tam Boyutta Gör İkinci Siper sisteminin Türkiye’nin hava savunması için çok önemli olduğunu vurgulayarak sistemin ilk etapta 100 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olacağını aktardı. Bununla birlikte TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı monoblok tiği Blok-2 füzesi 150 kilometreye kadar bir menzili hedefliyor.

SİPER hava savunma sistemi özellikleri

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

Dost Düşman Tanıma (IFF)

Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

Otomatik teşhis yönetimi

Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

Füzeler ile çift yönlü iletişim

Telli/telsiz haberleşme

Dik/eğik atış

Zorlu şartlarda görev yapabilme

HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

Gömülü simülasyon

Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

Tüm bunlara ek olarak Çakır füzesinin önemli bir ihracat potansiyeline de sahip olduğunun altı çiziliyor. Roketsan’a göre Çakır, daha şimdiden pek çok sayıda ülkenin radarına girmiş bulunuyor. Bu konuna İkinci, “İlgilenen çok sayıda ülke var, onlarla da iş birlikteliği konusunda özellikle çalışmalarımız hızla ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

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