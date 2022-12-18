TSK’nın yeteneğini artıracak olan Roketsan Çakır ve Siper için geri sayım başladı

- Seyir füzesi Roketsan Çakır
- Roketsan Çakır özellikleri
- Uzun menzilli hava savunma sistemi Roketsan Siper Blok-1
- SİPER hava savunma sistemi özellikleri
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Seyir füzesi Roketsan Çakır
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yapmış olduğu açıklamalarda kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır için Baykar ile işbirliği yaptıklarını ifade ederken füzenin ilk atışının ise yıl sonunda gerçekleşmesini hedeflediklerini dile getirdi.
Çakır’ın önümüzdeki yıl itibarıyla sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağı ifade ediliyor. Murat İkinci, Çakır’ın halihazırda kullanımda olan Atmaca füzesinden daha küçük olduğunu belirtiyor. Bu boyut avantajı Çakır’ı, İHA’lar da dahil olmak üzere kara, deniz ve hava araçlarında kullanılmasının kapasını açıyor.
Roketsan Çakır özellikleri
- Menzil: 150 + km
- Füze ağırlığı: ≤ 275 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu)
- Füze çapı: ≤ 275 mm
- Füze boyu: ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu)
- Harp başlığı ağırlığı: 70 kg
- Uçuş motoru: Turbo jet motor
- Fırlatma motoru: Katı yakıtlı fırlatma motoru
- Seyir hızı: Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach)
- Atıcı platformlar: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı, su-üstü platformlar
Uzun menzilli hava savunma sistemi Roketsan Siper Blok-1
SİPER hava savunma sistemi özellikleri
- Hava savunma planlama ve koordinasyon
- Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı
- Birleştirilmiş hava resmi üretimi
- Çoklu angajman ve ardışık ateşleme
- Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman
- Dost Düşman Tanıma (IFF)
- Tehdit değerlendirme ve silah tahsis
- Otomatik teşhis yönetimi
- Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu
- Füzeler ile çift yönlü iletişim
- Telli/telsiz haberleşme
- Dik/eğik atış
- Zorlu şartlarda görev yapabilme
- HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı
- Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı
- Gömülü simülasyon
- Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme
Tüm bunlara ek olarak Çakır füzesinin önemli bir ihracat potansiyeline de sahip olduğunun altı çiziliyor. Roketsan’a göre Çakır, daha şimdiden pek çok sayıda ülkenin radarına girmiş bulunuyor. Bu konuna İkinci, “İlgilenen çok sayıda ülke var, onlarla da iş birlikteliği konusunda özellikle çalışmalarımız hızla ilerliyor.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...