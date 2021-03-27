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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi

    F-16 Simülatörü Tedariği Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için projeler üreten HAVELSAN, dünyadaki en kapsamlı arıza giderme eğitim simülatörünü geliştirdiğini duyurdu.
    27 Mart 2021, 23:59 (1 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi
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    Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü olan F-16 savaş uçakları için  F16 Simülatör Tedarik Projesi kapsamında önemli çalışmalar yapan HAVELSAN, dünya çapında bu detayda hazırlanan ilk arıza giderme eğitim simülatörünü ürettiğini duyurdu. F-16 Simülatörü Tedariği Projesi kapsamında üretilen simülatör, uçak bakım teknisyenlerinin uçakta meydana gelen bir arızayı en kısa sürede tespit edebilmelerini ve bunu en kısa sürede giderebilmelerini sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "MKEK tarafından üretilen OZOK El Bombası, envantere kazandırıldı"

    F-16 savaş uçağının karşı karşıya kaldığı 1000 civarında arızanın simüle edildiği simülatör hakkında konuşan HAVELSAN Jet Uçak Sistemleri Program Müdürü Koray Uyar’ın açıklamaları şöyle:

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    “F-16, çok kompleks bir uçak olduğundan çok miktarda arıza kökeni bulunuyor. Uçak bakım teknisyeninin kendisine bir arıza belirtildiğinde gerçekten arızanın nereden kaynaklandığını tespit etmek haliyle çok uzun zaman alıyor.

    F-16 arızaları içerisinde en çok karşılaşılan ve tespiti en zor arızaları uçak bakım teknisyenleriyle beraber çalışarak geliştirdik. Yaklaşık 1000 civarında arıza, Arıza Giderme Eğitim Simülatörü kapsamında simüle edilmektedir.

    Uçak bakım teknisyenimiz aynı gerçek ortamda olduğu gibi kokpite oturmakta, kokpit içerisinde bazı testler gerçekleştirmekte, ekranlarda gördüğü sonuçlar ve aldığı işarlara göre arızanın kökeni hakkında bazı tahminlerde bulunmaktadır. Daha sonra F-16 teknik emirlerini gözden geçirerek arızanın kökeni hakkında ilk tespitini yerine getirmektedir. Çoğu zaman gerçek uçak üzerinde ilave ölçümlerin alınması ve bu amaçla bazı parçaların sökülmesi gerekmektedir. Uçak bakım teknisyeni öğrencilerimizin büyük dokunmatik ekranlarda 3 boyutlu modellenmiş uçak üzerinde gerçek uçakta yapıldığı gibi istenilen cihazları söküp takmasına, o noktalardan sanal ortamda ölçüm alınmasına yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz uçaktan söktükleri parçadan ölçümler almakta, bunun sonucunda eğer kablajda bir sorun varsa kablaj tamiratı gerçekleştirmekte, cihazlarda bir sorun varsa cihazlar yenisiyle değiştirmektedirler. Bu işlem bittikten sonra tekrar kokpite dönmekte ve kokpit içerisinde gerçekte olduğu gibi iç testleri koşturmakta ve arızanın giderildiğinden emin olmaktadırlar.”

    HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi
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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2021 yılının sonunda teslim edilmesi planlanan simülatörün tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildiğini ifade eden Uyar, söz konusu sistemin dünya çapındaki müşterilere de satışının planlandığını söyledi. F-16’ların üreticisi Lockheed Martin ile de temasa geçen HAVELSAN, ABD’li şirket aracılığıyla ilgili ülkelere ulaşacaklarını dile getirdi.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/f16-icin-gelistirilen-simulatorden-ihracat-firsati-cikti/2188836
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