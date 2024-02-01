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    Anlık Bildirim

    HAVELSAN tarafından geliştirilen GPT yapay zeka modeli MAIN tanıtıldı

    HAVELSAN, ChatGPT benzeri kendi GPT modeli MAIN'i tanıttı. MAIN, kamu kurum ve kuruluşlarının güvenli şekilde yapay zekadan faydalanabilmesini sağlayacak.            
    HAVELSAN tarafından geliştirilen MAIN yapay zekası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GPT yapay zeka modeli MAIN tanıtıldı. , Türkiye'nin kurumsal kullanıma özel ilk yapay zeka platformu olarak dikkat çekiyor. Türkçe tabanlı yapay zeka modeli MAIN, ilk etapta sadece metin tabanlı olarak hizmet verecek. Sonraki versiyonlarda görüntü ve ses işleme özellikleri eklenecek.

    MAIN'ın ana amacı kamu ve askeri kurumların veri güvenliğini sağlamak olacak. Kapalı devre olarak çalışacak ve internete herhangi bir bilgi paylaşmayacak. Bu sayede devlet kurumları güvenli bir şekilde yapay zekadan destek alabilecek.

    MAIN'in açık kaynak tabanlı olarak geliştirildiğini vurgulayan HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi, "Kendi yapay zeka asistanımızı ortaya koyarak verilerin dışarı çıkmasını engellemiş olacağız. Özgün mimarimiz ile açık kaynaktaki verileri derleyerek kendi modelimizi ortaya çıkardık. Herhangi bir şekilde dışarıdaki bir yazılıma veya ürüne bağımlılığımız yok. Tamamen kendi verilerimizin olduğu güvenli bir ortam sunuyoruz." dedi.

    Özkan, bu yıl içinde MAIN Akademi projesinin de uygulamaya konulanacağının altını çizerek, "Burada yapay zeka çalışmaları yapmak isteyen öğrenciler ve profesyoneller için bir alan oluşturacağız. Aynı zamanda eğitimler vereceğiz." dedi.

    CİMER başvurularını değerlendirecek

    Özkan, söz konusu platformun, Cumhurbaşkanlığın bağlı kuruşlarında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında CİMER başvurularını değerlendirme süreci ile Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli alanlarında kullanılabileceğini söyledi. Özkan, "Özellikle CİMER başvurularının değerlendirme sürecinde temel amacımız, buraya yapılan başvurunun hızlı şekilde doğru kanala iletilmesi ve vatandaşın hızlı şekilde cevap alabilmesi." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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