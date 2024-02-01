HAVELSAN tarafından geliştirilen GPT yapay zeka modeli MAIN tanıtıldı

Tam Boyutta Gör HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GPT yapay zeka modeli MAIN tanıtıldı. , Türkiye'nin kurumsal kullanıma özel ilk yapay zeka platformu olarak dikkat çekiyor. Türkçe tabanlı yapay zeka modeli MAIN, ilk etapta sadece metin tabanlı olarak hizmet verecek. Sonraki versiyonlarda görüntü ve ses işleme özellikleri eklenecek.

MAIN'ın ana amacı kamu ve askeri kurumların veri güvenliğini sağlamak olacak. Kapalı devre olarak çalışacak ve internete herhangi bir bilgi paylaşmayacak. Bu sayede devlet kurumları güvenli bir şekilde yapay zekadan destek alabilecek.

Devletler yapay zeka konusunda endişeli 23 sa. önce eklendi

MAIN'in açık kaynak tabanlı olarak geliştirildiğini vurgulayan HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi, "Kendi yapay zeka asistanımızı ortaya koyarak verilerin dışarı çıkmasını engellemiş olacağız. Özgün mimarimiz ile açık kaynaktaki verileri derleyerek kendi modelimizi ortaya çıkardık. Herhangi bir şekilde dışarıdaki bir yazılıma veya ürüne bağımlılığımız yok. Tamamen kendi verilerimizin olduğu güvenli bir ortam sunuyoruz." dedi.

Özkan, bu yıl içinde MAIN Akademi projesinin de uygulamaya konulanacağının altını çizerek, "Burada yapay zeka çalışmaları yapmak isteyen öğrenciler ve profesyoneller için bir alan oluşturacağız. Aynı zamanda eğitimler vereceğiz." dedi.

CİMER başvurularını değerlendirecek

Özkan, söz konusu platformun, Cumhurbaşkanlığın bağlı kuruşlarında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında CİMER başvurularını değerlendirme süreci ile Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli alanlarında kullanılabileceğini söyledi. Özkan, "Özellikle CİMER başvurularının değerlendirme sürecinde temel amacımız, buraya yapılan başvurunun hızlı şekilde doğru kanala iletilmesi ve vatandaşın hızlı şekilde cevap alabilmesi." dedi.

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HAVELSAN tarafından geliştirilen MAIN yapay zekası tanıtıldı