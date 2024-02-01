HAVELSAN tarafından geliştirilen GPT yapay zeka modeli MAIN tanıtıldı

MAIN'ın ana amacı kamu ve askeri kurumların veri güvenliğini sağlamak olacak. Kapalı devre olarak çalışacak ve internete herhangi bir bilgi paylaşmayacak. Bu sayede devlet kurumları güvenli bir şekilde yapay zekadan destek alabilecek.
MAIN'in açık kaynak tabanlı olarak geliştirildiğini vurgulayan HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi, "Kendi yapay zeka asistanımızı ortaya koyarak verilerin dışarı çıkmasını engellemiş olacağız. Özgün mimarimiz ile açık kaynaktaki verileri derleyerek kendi modelimizi ortaya çıkardık. Herhangi bir şekilde dışarıdaki bir yazılıma veya ürüne bağımlılığımız yok. Tamamen kendi verilerimizin olduğu güvenli bir ortam sunuyoruz." dedi.
Özkan, bu yıl içinde MAIN Akademi projesinin de uygulamaya konulanacağının altını çizerek, "Burada yapay zeka çalışmaları yapmak isteyen öğrenciler ve profesyoneller için bir alan oluşturacağız. Aynı zamanda eğitimler vereceğiz." dedi.
CİMER başvurularını değerlendirecek
Özkan, söz konusu platformun, Cumhurbaşkanlığın bağlı kuruşlarında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında CİMER başvurularını değerlendirme süreci ile Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli alanlarında kullanılabileceğini söyledi. Özkan, "Özellikle CİMER başvurularının değerlendirme sürecinde temel amacımız, buraya yapılan başvurunun hızlı şekilde doğru kanala iletilmesi ve vatandaşın hızlı şekilde cevap alabilmesi." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.