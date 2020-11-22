Hayatta kalma macera oyunu Hard Crisis, mobil cihazlar için çıktı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini fantec Co LTD'nin yaptığı bilim kurgu temalı, rol yapma mekaniklerine sahip olan hayatta kalma macera oyunu Hard Crisis mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Duygusal macera oyunu DeLight: The Journey Home, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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Bilinmeyen bir gezegende geçen Hard Crisis, piksel grafiklere sahip bir bilim kurgu RPG oyunu. Oyunda garip uzaylılar, yoğun kar fırtınaları, zehirli bataklıklar ve diğer coğrafi tehlikelerle karşılaşacaksınız. Mahsur kaldığınız gezegende hem tüm ekip üyelerinizi hayatta tutmaya hem de bir çıkış yolu bulmaya çalışacaksınız. Oyunun 6 farklı sonu bulunuyor.

Oyun şu anda App Store üzerinde ve Google Play üzerinde 18,99 TL'ye satılıyor. Oyunu iOS cihazınıza yükleyebilmek için iPhone 5S veya üzeri bir model kullanmanız ve ayrıca iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Ayrıca cihazınızda 149.1 MB'lık boş alanın bulunması gerekiyor. Android cihazlarda ise 84 MB'lık bir boş alana ihtiyacınız var.

Oyunun oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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