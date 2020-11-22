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    Duygusal macera oyunu DeLight: The Journey Home, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    DeLight: The Journey Home isimli duygusal macera oyunu iOS cihazlar ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.
    52 dk.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Duygusal macera oyunu DeLight: The Journey Home, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını Wexplore Games co.,Ltd'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise birkaç yıl önce Uri: The Sprout of Lotus Creek'in yapımıyla bilinen üç kişilik Malezyalı bir ekip olan DreamTree Games'in yaptığı DeLight: The Journey Home, geçtiğimiz gün iOS ve Android için yayınlandı.

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    Duygusal yönü ağırlıklı olan oyunda, savaşın paramparça ettiği bir şehirde ailesinden ayrı düşen görme engelli bir kızın, köpeğinin yardımıyla tekrar ailesine kavuşmaya çalışmasına şahitlik edeceksiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan oyunun App Store sayfasına buradan, Google Play sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyunu iOS cihazınıza yüklemek için 1.3 GB'lık bir boş alana ihtiyacınız var. Aynı zamanda cihazınızda iOS 8.0 veya sonraki bir sürümü yüklü olması gerekiyor ve cihazınızın da iPhone 5 veya sonraki bir model olması gerekiyor. Android cihazlar için ise 373 MB yer olması gerekiyor ve ayrıca Android 4.4 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız lazım.

    Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun PC için de erişilebilir olduğunu belirtelim.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
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