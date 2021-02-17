Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dream-Up'ın yaptığı, yarış oyunu ATV XTrem mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu"

Dünyayı dolaştığınız ve çeşitli ülkelerde yarıştığınız ATV XTrem, şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Oyunun boyutu yaklaşık 120 MB. Oyunun mağaza sayfalarını, fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

ATV XTrem / Qua‪d‬ Dream-Up Oyunlar Ücretsiz 115.3 MB

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Tanıtım Yazısı

Gördüğünüz en iyi dörtlü yarış oyunu!

Tüm dünyada seyahat edin ve tüm ödülleri almak için en iyi olmaya çalışın. Birçok farklı ülkede eşsiz yarış pistlerini keşfedin: Brezilya, Utah, Alaska, Dubai, Los Angeles ve daha fazlası... Aşırı bir yarış oyunu deneyimi sizi bekliyor!

Kendi oyun ayarlarınızı yapın:

Kontrol metodu

Zorluk seviyesi

İdeal bakış açısı

İşleme kalitesi

Ana menüdeki "Skorlar" düğmesine basarak tüm puanlarınızı ve ödüllerinizi bulun. Puanlarınızı dünya genelindeki lider arkadaşlarınızla paylaşın. Sınırlarını aş!

Oyun özellikleri

Kendi güçlü dörtlüsünüzü sürün!

Çarpıcı Sürüklenme!

Birçok farklı ülkeyi ziyaret edin!

Tam 3D gerçek zamanlı oluşturma!

Yüksek grafik kalitesi!

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