Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dream-Up'ın yaptığı, yarış oyunu ATV XTrem mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.
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Dünyayı dolaştığınız ve çeşitli ülkelerde yarıştığınız ATV XTrem, şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Oyunun boyutu yaklaşık 120 MB. Oyunun mağaza sayfalarını, fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.
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ATV XTrem / Quad Dream-Up Yarış Ücretsiz Cihaza göre değişir
Tanıtım Yazısı
Gördüğünüz en iyi dörtlü yarış oyunu!
Tüm dünyada seyahat edin ve tüm ödülleri almak için en iyi olmaya çalışın. Birçok farklı ülkede eşsiz yarış pistlerini keşfedin: Brezilya, Utah, Alaska, Dubai, Los Angeles ve daha fazlası... Aşırı bir yarış oyunu deneyimi sizi bekliyor!
Kendi oyun ayarlarınızı yapın:
- Kontrol metodu
- Zorluk seviyesi
- İdeal bakış açısı
- İşleme kalitesi
Ana menüdeki "Skorlar" düğmesine basarak tüm puanlarınızı ve ödüllerinizi bulun. Puanlarınızı dünya genelindeki lider arkadaşlarınızla paylaşın. Sınırlarını aş!
Oyun özellikleri
- Kendi güçlü dörtlüsünüzü sürün!
- Çarpıcı Sürüklenme!
- Birçok farklı ülkeyi ziyaret edin!
- Tam 3D gerçek zamanlı oluşturma!
- Yüksek grafik kalitesi!
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