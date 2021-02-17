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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı

    ATV sürdüğünüz yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Şubat 2021, 10:45 (18 sa.)
    3,3b
    1
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dream-Up'ın yaptığı, yarış oyunu ATV XTrem mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu"

    Dünyayı dolaştığınız ve çeşitli ülkelerde yarıştığınız ATV XTrem, şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Oyunun boyutu yaklaşık 120 MB. Oyunun mağaza sayfalarını, fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    ATV XTrem / Qua‪d‬ ATV XTrem / Qua‪d‬ ATV XTrem / Qua‪d‬ ATV XTrem / Qua‪d‬ Dream-Up Oyunlar Ücretsiz 115.3 MB

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    ATV XTrem / Quad ATV XTrem / Quad ATV XTrem / Quad ATV XTrem / Quad Dream-Up Yarış Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    Gördüğünüz en iyi dörtlü yarış oyunu!

    Tüm dünyada seyahat edin ve tüm ödülleri almak için en iyi olmaya çalışın. Birçok farklı ülkede eşsiz yarış pistlerini keşfedin: Brezilya, Utah, Alaska, Dubai, Los Angeles ve daha fazlası... Aşırı bir yarış oyunu deneyimi sizi bekliyor!

    Kendi oyun ayarlarınızı yapın:

    • Kontrol metodu
    • Zorluk seviyesi
    • İdeal bakış açısı
    • İşleme kalitesi

    Ana menüdeki "Skorlar" düğmesine basarak tüm puanlarınızı ve ödüllerinizi bulun. Puanlarınızı dünya genelindeki lider arkadaşlarınızla paylaşın. Sınırlarını aş!

    Oyun özellikleri

    • Kendi güçlü dörtlüsünüzü sürün!
    • Çarpıcı Sürüklenme!
    • Birçok farklı ülkeyi ziyaret edin!
    • Tam 3D gerçek zamanlı oluşturma!
    • Yüksek grafik kalitesi!


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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Grafikleri 10 senelik mobil oyunlarla yarışır.
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