Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hayır, Intel batmıyor: Gelecek Intel için güçlü görünüyor ve 18A süreci ilerliyor

    Intel için bugünler pek de iyi geçmiyor olsa da firmanın gelecek planları rayında ilerliyor. Intel, kısa süre önce yaptığı açıklamada 2025 için 1,8nm sınıfı 18A süreci hakkında bilgiler verdi.
    Hayır, Intel batmıyor: Gelecek Intel için neden güçlü görünüyor? Tam Boyutta Gör
    Intel için bugünlerin, hatta son yılların pek de iyi geçmediği yadsınamaz bir gerçek. Firmanın başarısız performansı neticesinde yıl başından bu yana hisseleri yüzde 58 oranında düşmüş durumda. Son beş yıldaki düşüş ise yüzde 56. Ancak Intel, çok büyük bir yapılanma sürecinde ve son yapılan güncellemeye göre Intel Foundry, yani firmanın yarı iletken üretim kanadında -ki yatırımlar buraya yapılıyor- işler yolunda ilerliyor. Bu da firmanın geleceğinin güvenli olduğuna işaret ediyor.

    Panther Lake ve Clearwater Forest için işler yolunda 

    Intel, blog gönderisinde tüketici işlemcileri Panther Lake ve sunucu işlemcileri Clearwater Forest için kullanılacak olan gelişmiş üretim süreci Intel 18A (1.8nm sınıfı) ile oldukça önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre şirketin süreç tasarım kiti (PDK) v1.0 hazır hale geldi. Bunun anlamı şu; üçüncü taraf müşteriler bu üretim sürecinde kendi işlemcilerini geliştirmeye başlayabilir.

    Hayır, Intel batmıyor: Gelecek Intel için neden güçlü görünüyor? Tam Boyutta Gör
    Daha da önemlisi Intel, 18A süreciyle işlenen Panther Lake ve Clearwater Forest işlemcilerinin halihazırda üretilip çalıştırıldığını, şirket içinde kullanıldıklarını, ürün yeterlilik kıstaslarını karşıladıklarını ve iyi performans gösterdiklerini söylüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Intel’in 2024’ün ortasında gelecek nesil ürünlerini şimdiden test etmeye başlaması ve ürünler hakkında güvence vermesi, 2025 için Panther Lake ve Clearwater Forest işlemcilerinin seri üretim yolunda güçlü adımlarla ilerlediği anlamına geliyor.
    Hayır, Intel batmıyor: Gelecek Intel için neden güçlü görünüyor? Tam Boyutta Gör
    Dahası Intel, 18A işlem sürecini kullanan ilk müşteri tasarımını da 2025’in ilk tamamlamayı beklediğini söyledi. Eğer bir gecikme olmazsa yılın ikinci yarısı için veya 2026 için seri üretim mümkün görünüyor. Bununla birlikte Intel, Panther Lake ve Clearwater Forest için üretimin 2025 yılında başlayacağının altını çiziyor.

    Bilmeyenler için Panther Lake işlemcileri Core Ultra 300 serisi olarak gelecek, Core Ultra 200 serisi "Arrow Lake" işlemciler bu yılın sonlarına doğru ve Core Ultra 200V serisi "Lunar Lake" serisi de kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Panther Lake 16'ya kadar çekirdek ve 12'ye kadar Xe3-GPU çekirdeğine sahip olacak. Bu mimari anlaşılacağı üzere dizüstü ve mobil cihazları hedefliyor.

    Intel 18A firma için çok önemli

    Hayır, Intel batmıyor: Gelecek Intel için neden güçlü görünüyor? Tam Boyutta Gör
    Intel’in 18A süreci şirketin 20A'dan sonra RibbonFET transistörleri ve PowerVia adı verilen arka taraf güç dağıtımını (özellikle çok fazla güce ihtiyaç duyan veri merkezi sınıfı ürünler için çok önemlidir) kullanan ikinci üretim teknolojisi olacak. 2nm sınıfı üretim süreciyle karşılaştırıldığında 18A, optimize edilmiş RibbonFET tasarımı ve geliştirmelerle watt başına performansta yüzde 10 iyileşme vaat ediyor.

    Tüm bunlar Intel Foundry'nin dökümhane müşterileri için hem RibbonFET GAA transistörlerini hem de PowerVia arka taraf güç teknolojisini başarıyla uygulayan ilk şirket olduğunu gösteriyor. Intel, 2025 yılında 18A ile birlikte yeniden süreç liderliğine geri dönmeyi amaçlıyor. Ek olarak firmanın yeni nesil çip üretim makineleri (High-NA EUV) özelinde de önceliğe sahip olduğunu unutmamak gerek.

    İşletim sistemlerini ek yapılandırmalar veya değişiklikler olmadan başarıyla önyükleyen Panther Lake ayrıca DDR bellek performansında da hedef frekansa ulaşmış durumda. Gelecek yılın CPU ve yapay zeka çiplerinin arketipi olan Clearwater Forest, daha yüksek yoğunluk ve enerji kullanımı için RibbonFET, PowerVia ve Foveros Direct 3D'yi bir araya getiren sektörün ilk seri üretim, yüksek performanslı çözümü olarak karşımıza çıkacak. Elbette tüm bunlar Intel’in kendi söylemleri ışığında saf ettiğimiz cümleler.

    Firma, herhangi bir gecikme yaşamazsa ve planlarını uygularsa hem kendi işlemcilerinde hem de diğer şirketlerin platformlarının üretiminde dikey entegrasyonu uygulayabilen bir seçenek haline gelecek. Intel, TSMC ve Samsung’a kaybettiği koltuğunu önümüzdeki yıllarda geri almak ve hatta rakibi AMD için bile üretim yapacak konuma gelmek istiyor. TSMC demişken firma, 2025 yılında N2 üretim (2nm sınıfı) sürecinin seri üretimine başlayacak. Intel ise 18A (1.8nm sınıfı) 2025’in ikinci yarısında hacimli üretimi hedefliyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99760/intels-future-gen-core-ultra-300-series-panther-lake-powered-on-track-for-2025/index.html https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-foundry-achieves-major-milestones.html?cid=iosm&source=twitter&campid=newsroom_posts&content=100006082515944&icid=gcg-transformation-campaign&linkId=100000278624370#gs.d9vz6k
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız