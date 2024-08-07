Hayır, Intel batmıyor: Gelecek Intel için güçlü görünüyor ve 18A süreci ilerliyor

Panther Lake ve Clearwater Forest için işler yolunda
Intel, blog gönderisinde tüketici işlemcileri Panther Lake ve sunucu işlemcileri Clearwater Forest için kullanılacak olan gelişmiş üretim süreci Intel 18A (1.8nm sınıfı) ile oldukça önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre şirketin süreç tasarım kiti (PDK) v1.0 hazır hale geldi. Bunun anlamı şu; üçüncü taraf müşteriler bu üretim sürecinde kendi işlemcilerini geliştirmeye başlayabilir.
Bilmeyenler için Panther Lake işlemcileri Core Ultra 300 serisi olarak gelecek, Core Ultra 200 serisi "Arrow Lake" işlemciler bu yılın sonlarına doğru ve Core Ultra 200V serisi "Lunar Lake" serisi de kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Panther Lake 16'ya kadar çekirdek ve 12'ye kadar Xe3-GPU çekirdeğine sahip olacak. Bu mimari anlaşılacağı üzere dizüstü ve mobil cihazları hedefliyor.
Intel 18A firma için çok önemli
Tüm bunlar Intel Foundry'nin dökümhane müşterileri için hem RibbonFET GAA transistörlerini hem de PowerVia arka taraf güç teknolojisini başarıyla uygulayan ilk şirket olduğunu gösteriyor. Intel, 2025 yılında 18A ile birlikte yeniden süreç liderliğine geri dönmeyi amaçlıyor. Ek olarak firmanın yeni nesil çip üretim makineleri (High-NA EUV) özelinde de önceliğe sahip olduğunu unutmamak gerek.
İşletim sistemlerini ek yapılandırmalar veya değişiklikler olmadan başarıyla önyükleyen Panther Lake ayrıca DDR bellek performansında da hedef frekansa ulaşmış durumda. Gelecek yılın CPU ve yapay zeka çiplerinin arketipi olan Clearwater Forest, daha yüksek yoğunluk ve enerji kullanımı için RibbonFET, PowerVia ve Foveros Direct 3D'yi bir araya getiren sektörün ilk seri üretim, yüksek performanslı çözümü olarak karşımıza çıkacak. Elbette tüm bunlar Intel’in kendi söylemleri ışığında saf ettiğimiz cümleler.
Firma, herhangi bir gecikme yaşamazsa ve planlarını uygularsa hem kendi işlemcilerinde hem de diğer şirketlerin platformlarının üretiminde dikey entegrasyonu uygulayabilen bir seçenek haline gelecek. Intel, TSMC ve Samsung’a kaybettiği koltuğunu önümüzdeki yıllarda geri almak ve hatta rakibi AMD için bile üretim yapacak konuma gelmek istiyor. TSMC demişken firma, 2025 yılında N2 üretim (2nm sınıfı) sürecinin seri üretimine başlayacak. Intel ise 18A (1.8nm sınıfı) 2025’in ikinci yarısında hacimli üretimi hedefliyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99760/intels-future-gen-core-ultra-300-series-panther-lake-powered-on-track-for-2025/index.html https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-foundry-achieves-major-milestones.html?cid=iosm&source=twitter&campid=newsroom_posts&content=100006082515944&icid=gcg-transformation-campaign&linkId=100000278624370#gs.d9vz6k Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.