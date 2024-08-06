Intel, yüzlerce milyon dolar değerindeki ikinci High-NA EUV makinesini de aldı

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Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz günlerde şirketin ilgili çeyrekteki finansal sonuçlarını açıklarken CEO Pat Gelsinger ise yatırımcılara yönelik kazanç çağrısında bazı açıklamalarda bulundu. Intel CEO’su, dünyada sadece Hollandalı ASML tarafından üretilen yeni nesil yonga üretim makinesinden bir tane daha satın alındığını duyurdu. Firma, ilk makinenin kurulumunu geçtiğimiz Nisan ayında tamamlamıştı.

Intel, ikinci High-NA EUV makinesini alıyor

Hatırlanacağı üzere Intel, Twinscan EXE:5000 High-NA EUV litografi makinelerinin ilkini Aralık 2023’te almıştı ve kurulumunu Nisan ayında tamamlamıştı. Tanesi yaklaşık 400 milyon dolar olan bu makinelerin kurulumları aylar sürebiliyor. High-NA EUV litografi ile birlikte yeni nesil daha güçlü çipler yapılabilecek, dolayısıyla yarı iletken endüstrisinde bu makinelerin önemi çok büyük. Özellikle tek üretici ASML olduğu için öncelik almak stratejik olarak rakiplerin önüne geçmek anlamına geliyor.

Gelsinger, yaptığı açıklamada "İkinci High NA aracı Oregon tesisimize geliyor" derken şirketin teknoloji yatırımlarının de erken aşamalarda iyi sinyaller verdiğini belirtti. Intel ayrıca ASML'nin saatte 200'den fazla yonga levhası (WPH) üreten ikinci nesil Twinscan EXE:5200B sisteminin ilk müşterisi olmayı planladığını açıklamıştı. Bu yeni makinenin hangisi olduğu şimdilik belirsiz.

TSMC, 2027 yılında High-NA EUV makinelerini kullanacak 1 hf. önce eklendi

ASML tarafından üretilen bu mühendislik harikası makineler, Intel’in 2025’teki 14A süreç teknolojisinin araştırma ve geliştirme hazırlıklarında kullanılacak. High-NA EUV makineleri, Intel’in yarı iletken teknolojilerinde rakiplerini geçme (hem üretimde hem de performansta) planlarının en temelini oluşturuyor.

High-NA litografi aracı, Intel'in mevcut EUV araçlarıyla mümkün olandan 1,7 kata kadar daha küçük çipler basmasını sağlayacak. Bu makineler sayesinde Intel, standart ve mevcuttaki Low-NA EUV makinelerine kıyasla High-NA EUV makineleriyle transistör yoğunluğu 2,9 kata kadar artırabilecek. Intel’ın ana hedefi Intel 14A (1.4nm sınıfı) işlem sürecini ve bunun hemen ardından gelecek Intel 10A (1nm) sürecini High-NA EUV sistemleriyle geliştirmek.

Herkes bu makineyi istiyor

Tam Boyutta Gör ASML’nin TSMC, Samsung, Intel ve bellek yongası üreticileri SK Hynix ve Micron'dan bir düzineden fazla High NA makinesi siparişi bulunuyor. Aktarılanlara göre Intel, efektif olarak 2027 yılına kadar bu makinelerle seri üretime geçmeyi hedefliyor. Bu arada Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi devlere üretim yapan TSMC ise bu yıl içinde bir adet makine alacak. TSMC bu makineleri ne zaman kullanacağını açıklamadı ancak mevcut bilgilere göre TSMC de 2027 yılında A14 süreç teknolojisinde bunları kullanacak.

ASML CEO'su Christophe Fouquet, geçtiğimiz ay çıklamada DRAM bellek yongası üreticilerinin - yani Samsung, SK Hynix veya Micron'un - High NA'yı 2025 veya 2026'da kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

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