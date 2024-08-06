Intel, yüzlerce milyon dolar değerindeki ikinci High-NA EUV makinesini de aldı

Intel, ikinci High-NA EUV makinesini alıyor
Hatırlanacağı üzere Intel, Twinscan EXE:5000 High-NA EUV litografi makinelerinin ilkini Aralık 2023’te almıştı ve kurulumunu Nisan ayında tamamlamıştı. Tanesi yaklaşık 400 milyon dolar olan bu makinelerin kurulumları aylar sürebiliyor. High-NA EUV litografi ile birlikte yeni nesil daha güçlü çipler yapılabilecek, dolayısıyla yarı iletken endüstrisinde bu makinelerin önemi çok büyük. Özellikle tek üretici ASML olduğu için öncelik almak stratejik olarak rakiplerin önüne geçmek anlamına geliyor.
Gelsinger, yaptığı açıklamada "İkinci High NA aracı Oregon tesisimize geliyor" derken şirketin teknoloji yatırımlarının de erken aşamalarda iyi sinyaller verdiğini belirtti. Intel ayrıca ASML'nin saatte 200'den fazla yonga levhası (WPH) üreten ikinci nesil Twinscan EXE:5200B sisteminin ilk müşterisi olmayı planladığını açıklamıştı. Bu yeni makinenin hangisi olduğu şimdilik belirsiz.
ASML tarafından üretilen bu mühendislik harikası makineler, Intel’in 2025’teki 14A süreç teknolojisinin araştırma ve geliştirme hazırlıklarında kullanılacak. High-NA EUV makineleri, Intel’in yarı iletken teknolojilerinde rakiplerini geçme (hem üretimde hem de performansta) planlarının en temelini oluşturuyor.
High-NA litografi aracı, Intel'in mevcut EUV araçlarıyla mümkün olandan 1,7 kata kadar daha küçük çipler basmasını sağlayacak. Bu makineler sayesinde Intel, standart ve mevcuttaki Low-NA EUV makinelerine kıyasla High-NA EUV makineleriyle transistör yoğunluğu 2,9 kata kadar artırabilecek. Intel’ın ana hedefi Intel 14A (1.4nm sınıfı) işlem sürecini ve bunun hemen ardından gelecek Intel 10A (1nm) sürecini High-NA EUV sistemleriyle geliştirmek.
Herkes bu makineyi istiyor
ASML CEO'su Christophe Fouquet, geçtiğimiz ay çıklamada DRAM bellek yongası üreticilerinin - yani Samsung, SK Hynix veya Micron'un - High NA'yı 2025 veya 2026'da kullanmaya başlayabileceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.