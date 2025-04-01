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    Intel’in büyük geri dönüş planı: Panther Lake 2025'te, Nova Lake 2026'da!

    Intel’in yeni CEO’su Lip-Bu Tan, şirketin yol haritasını açıklarken yeni vizyonu da netleştirdi. Buna göre Intel, 2025’te Panther Lake, 2026’da ise Nova Lake ile karşımıza çıkacak.
    Intel’in geri dönüş planı: Panther Lake 2025'te Nova Lake 2026'da Tam Boyutta Gör
    Intel, yarı iletken sektöründeki rekabet gücünü yeniden kazanma yolunda büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. Şirketin yeni CEO’su Lip-Bu Tan, yatırımcılara hitaben yazdığı ilk mektubunda, Intel’in geleceğine dair net bir yol haritası sundu. Tan, şirketin hem ürün inovasyonuna hem de operasyonel verimliliğe odaklanarak yeniden güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini vurguladı.

    Tan’ın stratejisinin merkezinde, Intel’in 18A üretim sürecine dayanan yeni nesil işlemcileri Panther Lake ve Nova Lake bulunuyor. Bu üretim teknolojisi, RibbonFET transistör mimarisi ve PowerVia güç dağıtım sistemi gibi yeniliklerle geliyor. 18A süreci, önceki nesillere kıyasla watt başına yüzde 15’e kadar daha iyi performans ve yüzde 30 daha yüksek transistör yoğunluğu vaat ediyor.

    Bu yıl Panther Lake geliyor

    Intel, Arizona’daki fabrikasında 18A sürecini yüksek hacimde üretime sokmaya hazırlanıyor. İlk büyük ürün olarak Panther Lake, 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Bu işlemciler, performans çekirdekleri (P-core), verimlilik çekirdekleri (E-core) ve düşük güç tüketimli verimlilik çekirdekleri (LPE-core) kombinasyonunu içeren hibrit bir mimariye sahip olacak. 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunacak olan Panther Lake, entegre GPU çekirdekleri ile yapay zeka performansını da artıracak.

    Intel’in geri dönüş planı: Panther Lake 2025'te Nova Lake 2026'da Tam Boyutta Gör
    Ancak, üretim sürecinde karşılaşılan düşük verim oranları (şu an için %20 ila %30 arasında olduğu belirtiliyor) Intel’in hedeflerini zorlaştırabilir. Yine de Tan, bu teknolojiye olan güvenini sürdürüyor ve müşterilerin 18A süreciyle geliştirdiği projelerin 2025 ortalarında tamamlanacağını belirtiyor. Bu, yeni işlemcilerden daha önemli bir gelişme.

    Ardından Nova Lake

    Panther Lake’in ardından, 2026 yılında Nova Lake işlemcileri sahneye çıkacak. İlk raporlar, bu serinin 52 çekirdeğe kadar çıkabileceğini ve Coyote Cove ile Arctic Wolf mimarilerinden yararlanacağını gösteriyor. Intel’in, Nova Lake üretiminde hem kendi tesislerini hem de TSMC’nin ileri üretim süreçlerini kullanarak verimlilik sorunlarını aşmayı hedeflediği belirtiliyor. Daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi; Intel, 18A’da başarılı olsa da TSMC’yi kullanmayı bırakmayacak.

    Intel’in sadece tüketici işlemcilerinde değil, veri merkezi pazarında da büyük planları var. 2026’nın ilk yarısında çıkması planlanan yeni nesil Xeon işlemcileri, Clearwater Forest serisi ile tamamen E-çekirdeklerine geçiş yapacak. Bu işlemciler, Intel’in 18A süreci ile üretilen ilk sunucu çipleri olacak ve gelişmiş chiplet paketleme teknolojileriyle performansı artıracak.

    Öte yandan, Intel’in GPU tarafındaki geleceği daha belirsiz görünüyor. Şirketin yüksek performanslı Arc Battlemage BMG-G31 ekran kartlarını iptal ettiği ve yalnızca orta segmentte kalacağı yönünde iddialar bulunuyor. Ayrıca, Intel’in uzun zamandır konuşulan Xe3 "Celestial" GPU serisi hakkında da yeni bir güncelleme paylaşmaması, bu projenin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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