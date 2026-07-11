HBO'dan V for Vendetta dizisi için şaşırtan karar

V for Vendetta Dizisi İçin Hâlâ Umut Var
HBO, V for Vendetta'nın hazırlanan bu versiyonundan memnun kalmayarak projeyi rafa kaldırmış olsa da V for Vendetta'yı diziye uyarlama fikrinden tamamen vazgeçmiş değil. İleride farklı bir ekiple yeni bir projenin hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Ancak şimdilik bu yönde bir adım atılmadı.
İptal edilen bu versiyonu İngiliz senarist Pete Jackson yazıyordu. BAFTA adaylığı kazandığı Somewhere Boy dizisiyle dikkat çeken Jackson'ın bunun dışında kayda değer bir işi bulunmuyordu. Jackson'ın hazırladığı V for Vendetta'nın bir dönem dizisi olduğu, HBO'nun ise modern bir uyarlama istediği belirtiliyor. Günün sonunda projenin iptaline de bu sebep olmuş gibi görünüyor.
Alan Moore’un yazdığı, David Lloyd’un çizdiği V for Vendetta, politik alegoriyi, anarşizmi ve bireysel özgürlük temasını bir araya getiren hikâyesiyle bugüne kadar çıkmış en önemli çizgi-romanlardan biri olarak kabul ediliyor. Hikâye, faşist bir rejimin hüküm sürdüğü distopik bir İngiltere’de geçiyor. Maskeli bir özgürlük savaşçısı olan V, hem geçmişin intikamını almak hem de halkı baskıcı düzene karşı uyandırmak için harekete geçiyor. Genç bir kadın olan Evey Hammond’la yolları kesiştiğinde, ikisi arasındaki ilişki bir dönüşüm hikâyesine evriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: