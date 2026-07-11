HBO'dan V for Vendetta dizisi için şaşırtan karar

Tam Boyutta Gör Televizyon dünyasına damga vuran yapımlarıyla tanıdığımız HBO'nun şu sıralar üzerinde çalıştığı en heyecan verici projelerden biri V for Vendetta dizisiydi. Alan Moore'un çok sevilen çizgi-romanının bir diziye uyarlanması için geçtiğimiz yıl hazırlıklar başlamıştı. Hatta şu sıralar artık dizinin resmi onayı aldığını söyleyen haberleri duymayı bekliyorduk. Fakat öyle olmadı. Aksine HBO bu projeye onay vermemeye karar verdi.

V for Vendetta Dizisi İçin Hâlâ Umut Var

HBO, V for Vendetta'nın hazırlanan bu versiyonundan memnun kalmayarak projeyi rafa kaldırmış olsa da V for Vendetta'yı diziye uyarlama fikrinden tamamen vazgeçmiş değil. İleride farklı bir ekiple yeni bir projenin hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Ancak şimdilik bu yönde bir adım atılmadı.

İptal edilen bu versiyonu İngiliz senarist Pete Jackson yazıyordu. BAFTA adaylığı kazandığı Somewhere Boy dizisiyle dikkat çeken Jackson'ın bunun dışında kayda değer bir işi bulunmuyordu. Jackson'ın hazırladığı V for Vendetta'nın bir dönem dizisi olduğu, HBO'nun ise modern bir uyarlama istediği belirtiliyor. Günün sonunda projenin iptaline de bu sebep olmuş gibi görünüyor.

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Alan Moore’un yazdığı, David Lloyd’un çizdiği V for Vendetta, politik alegoriyi, anarşizmi ve bireysel özgürlük temasını bir araya getiren hikâyesiyle bugüne kadar çıkmış en önemli çizgi-romanlardan biri olarak kabul ediliyor. Hikâye, faşist bir rejimin hüküm sürdüğü distopik bir İngiltere’de geçiyor. Maskeli bir özgürlük savaşçısı olan V, hem geçmişin intikamını almak hem de halkı baskıcı düzene karşı uyandırmak için harekete geçiyor. Genç bir kadın olan Evey Hammond’la yolları kesiştiğinde, ikisi arasındaki ilişki bir dönüşüm hikâyesine evriliyor.

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HBO'dan V for Vendetta dizisi için sürpriz karar

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