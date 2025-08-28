HBO Max'ten yeni Türk dizisi: Kaosun Anatomisi'nin tanıtımı yayınlandı

Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlanan Kaosun Anatomisi, acil serviste çalışan idealist ve genç doktor Ozan ile Türkiye’nin en güçlü yasadışı liderlerinden Kenan’ın yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesi üzerine yaşanan olayları konu alıyor.
Kaosun Anatomisi'nin İlk Afişi Paylaşıldı
Kaosun Anatomisi'nin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu gibi isimer eşlik ediyor. Dizinin yönetmeni ise Ekin Pandır.
