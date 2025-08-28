HBO Max'ten yeni Türk dizisi: Kaosun Anatomisi'nin tanıtımı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Nisan ayında BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max, bir yandan BluTV'den devraldığı yerli yapımları devam ettirirken, diğer yandan yeni Türk dizilerine de imza atıyor. HBO Max Türkiye tarafından hayata geçirilen bu yerli dizilerden biri olan Kaosun Anatomisi, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO Max, diziden ilk tanıtım videosunu yayınlarken, resmi yayın tarihini de paylaştı. Kaosun Anatomisi, 26 Eylül'de başlayacak.

Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlanan Kaosun Anatomisi, acil serviste çalışan idealist ve genç doktor Ozan ile Türkiye’nin en güçlü yasadışı liderlerinden Kenan’ın yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesi üzerine yaşanan olayları konu alıyor.

Kaosun Anatomisi'nin İlk Afişi Paylaşıldı

Kaosun Anatomisi'nin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu gibi isimer eşlik ediyor. Dizinin yönetmeni ise Ekin Pandır.

Diziden yayınlanan ilk tanıtım videosunu ve afişi aşağıda bulabilirsiniz.

