    HBO Max Türkiye, yeni yerli dizisi Jasmine'in yayın tarihini paylaştı

    HBO Max orijinal yapımı olan Jasmine, yıl bitmeden izleyici ile buluşacak. HBO Max Türkiye, dizinin yeni afişini paylaşırken, bu afişle birlikte yayın tarihini de resmi olarak duyurdu.

    HBO Max Türkiye, yeni yerli dizisi Jasmine'in yayın tarihi paylaştı Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max, bir yandan BluTV'den devraldığı yerli yapımları sürdürürken, diğer yandan Türkiye'de yeni dizilere de imza atmaya devam ediyor. Bu yeni dizilerden biri olan Jasmine, bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak.

    Jasmine, 12 Aralık'ta HBO Max'te İzleyici ile Buluşacak

    HBO Max Türkiye, bugün Jasmine'in yeni afişini paylaşırken, bu afişle birlikte yayın tarihini de duyurdu. Jasmine, 12 Aralık'ta başlayacak.

    Asena Keskinci’nin başrolünü üstlendiği Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden genç bir kadının hikayesini konu alıyor. Yasemin’in hayattaki tek destekçisi, ona saplantılı bir sevgiyle bağlı olan üvey kardeşi Tufan’dır. Nakil listesine girebilmek için verdiği çaba, Yasemin’i karanlık bir dünyanın içine çekerken iki kardeşi de dönüşü olmayan bir sona doğru sürüklenir.

    Jasmine, gerek konusu gerekse şu ana kadar yayınlanan tanıtım materyalleriyle BluTV'nin Çıplak dizisini akıllara getiriyor. Zaten dizinin arkasında da aynı yapım şirketi (TN Yapım) bulunuyor.

