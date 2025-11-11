HBO Max Türkiye, yeni yerli dizisi Jasmine'in yayın tarihini paylaştı

Jasmine, 12 Aralık'ta HBO Max'te İzleyici ile Buluşacak
HBO Max Türkiye, bugün Jasmine'in yeni afişini paylaşırken, bu afişle birlikte yayın tarihini de duyurdu. Jasmine, 12 Aralık'ta başlayacak.
Asena Keskinci’nin başrolünü üstlendiği Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden genç bir kadının hikayesini konu alıyor. Yasemin’in hayattaki tek destekçisi, ona saplantılı bir sevgiyle bağlı olan üvey kardeşi Tufan’dır. Nakil listesine girebilmek için verdiği çaba, Yasemin’i karanlık bir dünyanın içine çekerken iki kardeşi de dönüşü olmayan bir sona doğru sürüklenir.
Jasmine, gerek konusu gerekse şu ana kadar yayınlanan tanıtım materyalleriyle BluTV'nin Çıplak dizisini akıllara getiriyor. Zaten dizinin arkasında da aynı yapım şirketi (TN Yapım) bulunuyor.
