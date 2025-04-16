Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla HBO Max Türkiye platformunda

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun bir aranın ardından 2019 yılında Blu TV platformuyla hayranlarının karşısına çıkan Behzat Ç. dizisi, yine bir ara vererek 2022 yılına kadar sessiz kalmıştı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi adıyla yeniden başlayan dizinin üçüncü sezonu da geliyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi üçüncü sezona hazır

Şu sıralar Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği efsane cinayet büro amiri Behzat Ç., yine toplumsal meselelerle yoğrulmuş karanlık olayları aydınlatmaya çalışacak. Orijinal dizinin efsane savcısı Esra da bu sezonda geri dönüyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragman izle 2 yıl önce eklendi

8 Şubat 2025 tarihinde çekimlerine başlanan dizi, dünyada ilk kez bir belediye başkanının izin günlerinde oyunculuk yapması ile de dikkat çekiyor. Dizinin ilk sezonu 6 Aralık 2022, ikinci sezonu ise 7 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Bu bakımdan üçüncü sezon yayın tarihi için en erken sonbahar ayları ya da bitimini beklemek daha doğru olacaktır. HBO Max Türkiye platformunda yayınlanacak yeni sezonun haricinde eski sezonlara da ulaşmak mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragmanı yayınlandı