Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla HBO Max Türkiye platformunda

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi üçüncü sezona hazır
Şu sıralar Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği efsane cinayet büro amiri Behzat Ç., yine toplumsal meselelerle yoğrulmuş karanlık olayları aydınlatmaya çalışacak. Orijinal dizinin efsane savcısı Esra da bu sezonda geri dönüyor.
8 Şubat 2025 tarihinde çekimlerine başlanan dizi, dünyada ilk kez bir belediye başkanının izin günlerinde oyunculuk yapması ile de dikkat çekiyor. Dizinin ilk sezonu 6 Aralık 2022, ikinci sezonu ise 7 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Bu bakımdan üçüncü sezon yayın tarihi için en erken sonbahar ayları ya da bitimini beklemek daha doğru olacaktır. HBO Max Türkiye platformunda yayınlanacak yeni sezonun haricinde eski sezonlara da ulaşmak mümkün.
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