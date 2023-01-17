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    HDD’ler için kırmızı alarm: Satışlar yarı yarıya düştü

    Hard Disklerde veya HDD’lerde dramatik düşüşler devam ediyor. Arkamızda bıraktığımız 2022 yılında HDD satışları adeta çakıldı. Öte yandan herhangi bir firma hiçbir şekilde pozitif artış yakalayamadı.
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    HDD satışları neredeyse yarı yarıya düştü Tam Boyutta Gör
    Trendfocus'un yeni bir raporu, 2023'e başlarken mekanik depolama endüstrisindeki kötü duruma ışık tutuyor. 2022'yi kapsayan ve en büyük HDD depolama sağlayıcılarını, sevkiyatlarını ve pazar paylarını inceleyen yeni araştırmaya göre Seagate ve WDC'nin satışları yarı yarıya düşerken diğer firmalar da dramatik düşüşlerle karşılaştı.

    HDD'ler yavaş yavaş yok oluyor

    Bu verilere göre, piyasadaki en kötü performans gösteren firma HDD endüstrisi üçlüsünün en büyük üyesi olan Seagate. Seagate'in HDD sevkiyatları geçen yıl yüzde 43,7 oranında düşüş gördü. WDC ise aynı dönemde yüzde 43,0 ile Seagate’i yakından takip etti. Öte yandan Toshiba’daki düşüş ise yüzde 39,3 seviyelerini gördü.

    HDD satışları neredeyse yarı yarıya düştü Tam Boyutta Gör
    HDD sektörünün tamamına baktığımızda ise 2022 yılında 35 veya 36 milyon adet sevkiyatın yapıldığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre düşüş ise yüzde 42,5 gibi çok yüksek bir değere ulaşmış vaziyette. Doğal olarak söyleyebiliriz ki, mevcut durum uzun yıllar sürdürülebilecek seviyede değil.

    Trendfocus, HDD depolama üreticileri için mevcut en büyük sıkıntının kurumsal bulut depolama sektöründeki talebin düşmüş olmasını gösteriyor. Tüketici sınıfı 3,5 inçlik HDD’lerins satışlarında ise görünen yek haneli düşüşler fena olmasa da herhangi bir umudun yeşermesi için de yeterli değil. Bir diğer piyasa analizi firması TrendForce ise 2022'de satılan dizüstü bilgisayarların yüzde 92'sinin SSD'ye sahip olduğunu ve bu oranın 2023'te yüzde 96'ya çıkmasının beklendiğini söyleyerek dizüstü bilgisayar HDD endüstrisine çok karamsar haberler verdi.

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    hdd, seagate ve
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