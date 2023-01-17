HDD’ler için kırmızı alarm: Satışlar yarı yarıya düştü

HDD'ler yavaş yavaş yok oluyor
Bu verilere göre, piyasadaki en kötü performans gösteren firma HDD endüstrisi üçlüsünün en büyük üyesi olan Seagate. Seagate'in HDD sevkiyatları geçen yıl yüzde 43,7 oranında düşüş gördü. WDC ise aynı dönemde yüzde 43,0 ile Seagate’i yakından takip etti. Öte yandan Toshiba’daki düşüş ise yüzde 39,3 seviyelerini gördü.
Trendfocus, HDD depolama üreticileri için mevcut en büyük sıkıntının kurumsal bulut depolama sektöründeki talebin düşmüş olmasını gösteriyor. Tüketici sınıfı 3,5 inçlik HDD’lerins satışlarında ise görünen yek haneli düşüşler fena olmasa da herhangi bir umudun yeşermesi için de yeterli değil. Bir diğer piyasa analizi firması TrendForce ise 2022'de satılan dizüstü bilgisayarların yüzde 92'sinin SSD'ye sahip olduğunu ve bu oranın 2023'te yüzde 96'ya çıkmasının beklendiğini söyleyerek dizüstü bilgisayar HDD endüstrisine çok karamsar haberler verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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