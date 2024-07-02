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    Yeni Hellboy filminden beklenen fragman geldi

    Önceki uyarlamalardan daha düşük bir bütçeyle hayata geçirilen yeni Hellboy filmi Hellboy: The Crooked Man'den ilk fragman yayınlandı. Bu yeni reboot, korku türüne ağırlık veriyor.
    Hellboy: The Crooked Man'den ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Çizgi roman dünyasının en sevilen karakterleri arasında yer alan Hellboy, yeni bir reboot ile beyaz perdeye geri dönüyor. Bu kez önceki uyarlamalardan daha düşük bir bütçeyle hayata geçirilen yeni Hellboy filmi Hellboy: The Crooked Man, çok yakında sinemaseverlerle buluşacak. Film için henüz net bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.  Nitekim filmin tanıtım çalışmalarına da başlandı ve bugün ilk fragman paylaşıldı.

    Hellboy çizgi romanlarının sevilen serilerinden biri olan The Crooked Man'i perdeye uyarlayan bu yeni filmde çizgi romanların yaratıcısı olan Mike Mignola da hem yapımcı hem de senarist olarak yer alıyor. Korku türüne yakın duran film, The Crooked Man'in sadık bir uyarlaması olacak. Ancak yayınlanan ilk fragmana bakılırsa beklentileri çok da yüksek tutmamakta fayda var.

    Hellboy: The Crooked Man, 1950'lerde Geçiyor

    Hellboy: The Crooked Man, 1950'lerde Appalachia Dağları'nda geçiyor. Çaylak bir BPRD ajanıyla birlikte bu ıssız topraklara giden Hellboy, cadıların yerel halk için büyük bir tehlike arz ettiğini fark ediyor. Buradaki insanları huzura kavuşturmak için Hellboy'un türlü türlü canavararla ve doğaüstü güçlerle savaşması gerekiyor.

    Bu yeni filmde Hellboy'a Jack Kesy hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Adeline Rudolph, Nathan Cooper gibi pek tanınmamış isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmeni ise Brian Taylor (Crank, Ghost Rider: Spirit of Vengeance)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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