Yeni Hellboy filminden beklenen fragman geldi

Hellboy çizgi romanlarının sevilen serilerinden biri olan The Crooked Man'i perdeye uyarlayan bu yeni filmde çizgi romanların yaratıcısı olan Mike Mignola da hem yapımcı hem de senarist olarak yer alıyor. Korku türüne yakın duran film, The Crooked Man'in sadık bir uyarlaması olacak. Ancak yayınlanan ilk fragmana bakılırsa beklentileri çok da yüksek tutmamakta fayda var.
Hellboy: The Crooked Man, 1950'lerde Geçiyor
Hellboy: The Crooked Man, 1950'lerde Appalachia Dağları'nda geçiyor. Çaylak bir BPRD ajanıyla birlikte bu ıssız topraklara giden Hellboy, cadıların yerel halk için büyük bir tehlike arz ettiğini fark ediyor. Buradaki insanları huzura kavuşturmak için Hellboy'un türlü türlü canavararla ve doğaüstü güçlerle savaşması gerekiyor.
Bu yeni filmde Hellboy'a Jack Kesy hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Adeline Rudolph, Nathan Cooper gibi pek tanınmamış isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmeni ise Brian Taylor (Crank, Ghost Rider: Spirit of Vengeance)Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.