Yeni Hellboy filminden beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Çizgi roman dünyasının en sevilen karakterleri arasında yer alan Hellboy, yeni bir reboot ile beyaz perdeye geri dönüyor. Bu kez önceki uyarlamalardan daha düşük bir bütçeyle hayata geçirilen yeni Hellboy filmi Hellboy: The Crooked Man, çok yakında sinemaseverlerle buluşacak. Film için henüz net bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşması bekleniyor. Nitekim filmin tanıtım çalışmalarına da başlandı ve bugün ilk fragman paylaşıldı.

Hellboy çizgi romanlarının sevilen serilerinden biri olan The Crooked Man'i perdeye uyarlayan bu yeni filmde çizgi romanların yaratıcısı olan Mike Mignola da hem yapımcı hem de senarist olarak yer alıyor. Korku türüne yakın duran film, The Crooked Man'in sadık bir uyarlaması olacak. Ancak yayınlanan ilk fragmana bakılırsa beklentileri çok da yüksek tutmamakta fayda var.

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Hellboy: The Crooked Man, 1950'lerde Geçiyor

Hellboy: The Crooked Man, 1950'lerde Appalachia Dağları'nda geçiyor. Çaylak bir BPRD ajanıyla birlikte bu ıssız topraklara giden Hellboy, cadıların yerel halk için büyük bir tehlike arz ettiğini fark ediyor. Buradaki insanları huzura kavuşturmak için Hellboy'un türlü türlü canavararla ve doğaüstü güçlerle savaşması gerekiyor.

Bu yeni filmde Hellboy'a Jack Kesy hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Adeline Rudolph, Nathan Cooper gibi pek tanınmamış isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmeni ise Brian Taylor (Crank, Ghost Rider: Spirit of Vengeance)

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