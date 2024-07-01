Gladiator 2'den ilk görseller paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı filmleri arasında yer alan Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Kasım ayında vizyona girecek film için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Paramount stüdyosu, bugün filmden ilk görselleri paylaştı. Vanity Fair aracılığıyla paylaşılan bu görsellerde, hem filmin ana karakteri olan Lucius'u, hem de yan karakterleri görme şansı yakalıyoruz.

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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Gladiator 2, 15 Kasım'da Vizyona Girecek

Gladiator 2 gibi yıllar sonra gelen devam filmleri genelde popüler bir fikri mülkiyetin ekmeğini yemek isteyen stüdyoların dayatmasıyla olsa da bu kez farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Gladiator 2 stüdyonun siparişi üzerine değil, ilk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkmış bir proje. Bu da filmden beklentilerimizi yukarı çekiyor.

Türkiye'de 15 Kasım'da gösterime girecek olan Gladiator 2'nin ilk fragmanı ise 9 Temmuz'da yayınlanacak.

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