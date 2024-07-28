Hellboy: The Crooked Man’in yeni fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Fantastik atmosferi, ilgi çekici hikayeleri ve korku elementleri ile Dark Horse Comics’in en başarılı çizgi roman serilerinden biri haline gelen Hellboy, tekrar beyaz perdeye uyarlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan filmin yeni fragmanı yayınlandı.

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Hellboy: The Crooked Man 27 Eylül’de vizyona girecek

Bir süredir beyaz perdeye taşınmayan Hellboy’un yeni bir filmi için geçtiğimiz yıl çalışmalara başlanmıştı. Ketchup Entertainment tarafından hayata geçirilen Hellboy: The Croocked Man, San Diego Comic-Con 2024 etkinliğinde yeni bir fragmana kavuştu.

Fragmanda görüldüğü üzere yeni Hellboy filmi, karakterin korku odaklı bir hikayesine odaklanacak. Karanlık ve gerilim yaratan atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken fragman, filmdeki ana karakterlerden olan The Crooked Man’i de gözler önüne seriyor. Hellboy’un ilk yıllarına odaklanacak olan yapım, 27 Eylül’de vizyona girecek. Filmde Hellboy karakterini Jack Kesy canlandıracak. Filmin yönetmenliğini ise Brian Taylor üstlenecek.



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