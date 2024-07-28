Hellboy: The Crooked Man’in yeni fragmanı yayınlandı

Hellboy: The Crooked Man 27 Eylül’de vizyona girecek
Bir süredir beyaz perdeye taşınmayan Hellboy’un yeni bir filmi için geçtiğimiz yıl çalışmalara başlanmıştı. Ketchup Entertainment tarafından hayata geçirilen Hellboy: The Croocked Man, San Diego Comic-Con 2024 etkinliğinde yeni bir fragmana kavuştu.
Fragmanda görüldüğü üzere yeni Hellboy filmi, karakterin korku odaklı bir hikayesine odaklanacak. Karanlık ve gerilim yaratan atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken fragman, filmdeki ana karakterlerden olan The Crooked Man’i de gözler önüne seriyor. Hellboy’un ilk yıllarına odaklanacak olan yapım, 27 Eylül’de vizyona girecek. Filmde Hellboy karakterini Jack Kesy canlandıracak. Filmin yönetmenliğini ise Brian Taylor üstlenecek.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.