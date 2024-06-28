Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili OnePlus Pad Pro tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Haftalarca süren tanıtımların ardından OnePlus, yeni tabletini tanıttı. OnePlus Pad Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olmasıyla şu anda piyasadaki en hızlı aynı zamanda rekabetçi fiyat etiketine sahip tabletlerden biri.

OnePlus Ace 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri 20 sa. önce eklendi

OnePlus Pad Pro neler sunuyor?

OnePlus Pad Pro, 12.1 inç, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit parlaklık sağlayan IPS LCD ekrana sahip. Panel, DC karartma, donanım düzeyinde düşük mavi ışık, doğal ışık gösterimi, melatonin koruması ve ultra hassas ortam ışığı adaptasyonunu destekleyen göz koruma teknolojisini kullanıyor, Dolby Vision HDR’ı destekliyor ve TÜV Rheinland 3.0 sertifikalı.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Android tablet, 67W kablolu hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh batarya ile donatılmış. Viper ve NetEase Cloud Audio ile ayarlanan dörtlü hoparlör mevcut. Android 14 tabanlı ColorOS for Pad yazılımıyla kutusundan çıkıyor. 5G paylaşımı, ekran yansıtma, NFC dosya transferi, aynı anda üç uygulama için sanal ekran gibi özellikler var.

LED flaşlı 13MP arka kamera, 8MP ön kameraya sahip olan tablet, ultra düşük gecikme süresi ve titreşimli geri bildirim sunan Smart Stylus Pro ve bölünmüş tasarıma sahip büyük touchpad’li klavye Smart Touch Keyboard aksesuarlarıyla geliyor.

OnePlus Pad Pro fiyatı

OnePlus Pad Pro, uzay grisi ve haki yeşil renk seçenekleriyle 3 Temmuz’da satışa sunulacak. Tablet ve aksesuarlarının fiyatlandırması şu şekilde:

8GB + 128GB: 398 dolar

8GB + 256GB: 426 dolar

12GB + 256GB: 467 dolar

16GB + 512GB: 522 dolar

Aksesuarlar:

Kılıf (Smart Protective Case): 27 dolar

Kalem (Smart Stylus Pro): 68 dolar

Klavye (Smart Touch Keyboard): 82 dolar

OnePlus Pad Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD

: 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)

: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0)

: 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0) Kamera : 13 MP (arka) + 8MP (ön)

: 13 MP (arka) + 8MP (ön) Batarya : 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj

: 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj Bağlantı : Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C

: Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C Yazılım : Android 14, ColorOS for Pad

: Android 14, ColorOS for Pad Boyut ve ağırlık: 6.49mm (incelik), 584 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

OnePlus Pad Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı