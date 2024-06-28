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    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili OnePlus Pad Pro tanıtıldı

    OnePlus, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni üst seviye tableti OnePlus Pad Pro'yu tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Android tablet, küresel olarak satışa çıkacak.

    Haftalarca süren tanıtımların ardından OnePlus, yeni tabletini tanıttı. OnePlus Pad Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olmasıyla şu anda piyasadaki en hızlı aynı zamanda rekabetçi fiyat etiketine sahip tabletlerden biri.

    OnePlus Pad Pro neler sunuyor?

    oneplus pad pro özellikleri neler
    OnePlus Pad Pro, 12.1 inç, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit parlaklık sağlayan IPS LCD ekrana sahip. Panel, DC karartma, donanım düzeyinde düşük mavi ışık, doğal ışık gösterimi, melatonin koruması ve ultra hassas ortam ışığı adaptasyonunu destekleyen göz koruma teknolojisini kullanıyor, Dolby Vision HDR’ı destekliyor ve TÜV Rheinland 3.0 sertifikalı.

    Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Android tablet, 67W kablolu hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh batarya ile donatılmış. Viper ve NetEase Cloud Audio ile ayarlanan dörtlü hoparlör mevcut. Android 14 tabanlı ColorOS for Pad yazılımıyla kutusundan çıkıyor. 5G paylaşımı, ekran yansıtma, NFC dosya transferi, aynı anda üç uygulama için sanal ekran gibi özellikler var.

    LED flaşlı 13MP arka kamera, 8MP ön kameraya sahip olan tablet, ultra düşük gecikme süresi ve titreşimli geri bildirim sunan Smart Stylus Pro ve bölünmüş tasarıma sahip büyük touchpad’li klavye Smart Touch Keyboard aksesuarlarıyla geliyor.

    OnePlus Pad Pro fiyatı

    OnePlus Pad Pro, uzay grisi ve haki yeşil renk seçenekleriyle 3 Temmuz’da satışa sunulacak. Tablet ve aksesuarlarının fiyatlandırması şu şekilde:

    • 8GB + 128GB: 398 dolar
    • 8GB + 256GB: 426 dolar
    • 12GB + 256GB: 467 dolar
    • 16GB + 512GB: 522 dolar

    Aksesuarlar:

    • Kılıf (Smart Protective Case): 27 dolar
    • Kalem (Smart Stylus Pro): 68 dolar
    • Klavye (Smart Touch Keyboard): 82 dolar

    OnePlus Pad Pro özellikleri

    OnePlus Pad Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0)
    • Kamera: 13 MP (arka) + 8MP (ön)
    • Batarya: 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C
    • Yazılım: Android 14, ColorOS for Pad
    • Boyut ve ağırlık: 6.49mm (incelik), 584 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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