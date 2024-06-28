Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili OnePlus Pad Pro tanıtıldı

- OnePlus Pad Pro neler sunuyor?
- OnePlus Pad Pro fiyatı
- Aksesuarlar:
- OnePlus Pad Pro özellikleri
- Yorumlar
Haftalarca süren tanıtımların ardından OnePlus, yeni tabletini tanıttı. OnePlus Pad Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olmasıyla şu anda piyasadaki en hızlı aynı zamanda rekabetçi fiyat etiketine sahip tabletlerden biri.
OnePlus Pad Pro neler sunuyor?
Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı ile geliyor. Android tablet, 67W kablolu hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh batarya ile donatılmış. Viper ve NetEase Cloud Audio ile ayarlanan dörtlü hoparlör mevcut. Android 14 tabanlı ColorOS for Pad yazılımıyla kutusundan çıkıyor. 5G paylaşımı, ekran yansıtma, NFC dosya transferi, aynı anda üç uygulama için sanal ekran gibi özellikler var.
LED flaşlı 13MP arka kamera, 8MP ön kameraya sahip olan tablet, ultra düşük gecikme süresi ve titreşimli geri bildirim sunan Smart Stylus Pro ve bölünmüş tasarıma sahip büyük touchpad’li klavye Smart Touch Keyboard aksesuarlarıyla geliyor.
OnePlus Pad Pro fiyatı
OnePlus Pad Pro, uzay grisi ve haki yeşil renk seçenekleriyle 3 Temmuz’da satışa sunulacak. Tablet ve aksesuarlarının fiyatlandırması şu şekilde:
- 8GB + 128GB: 398 dolar
- 8GB + 256GB: 426 dolar
- 12GB + 256GB: 467 dolar
- 16GB + 512GB: 522 dolar
Aksesuarlar:
- Kılıf (Smart Protective Case): 27 dolar
- Kalem (Smart Stylus Pro): 68 dolar
- Klavye (Smart Touch Keyboard): 82 dolar
OnePlus Pad Pro özellikleri
- Ekran: 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0)
- Kamera: 13 MP (arka) + 8MP (ön)
- Batarya: 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C
- Yazılım: Android 14, ColorOS for Pad
- Boyut ve ağırlık: 6.49mm (incelik), 584 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.