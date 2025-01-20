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    Samsung’un üzerinde çalıştığı iki tablet modeline ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı

    Tablet pazarındaki gücünü kaybetmek istemeyen teknoloji devi Samsung, bunun için yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Peki yeni cihazlar ne zaman satışa sunulacak?

    Samsung Galaxy Tab S10 FE hakkında yeni bilgiler var

    Samsung, kısa süre içinde Galaxy S25 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken, şirketin yeni tablet modelleri üzerinde de çalıştığına dair bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Tab S10 FE serisi ve Galaxy Tab Active 5 Pro gibi modellerin de yakında kullanıcılarla buluşabileceği söyleniyor.

    Samsung'un Fan Edition serisine dahil ettiği Galaxy Tab S10 FE ve dayanıklı tablet kategorisindeki Galaxy Tab Active 5 Pro'nun çeşitli varyantlarının, güvenilir kaynakların kod analizlerinde görüldüğü bildirildi. Bu gelişme, Güney Koreli teknoloji devinin hem yeni FE serisi modellerini hem de Galaxy Tab Active 5 serisinin gelişmiş bir versiyonunu piyasaya süreceğine işaret ediyor.

    Geçtiğimiz yılın başında Galaxy Tab Active 5 modeli Galaxy XCover 7 ile birlikte tanıtılmıştı. Yakın zamanda sızdırılan bilgiler, Galaxy XCover 7 Pro’nun Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle geleceğini ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekeceğini göstermişti. Bu sızıntıların ardından Galaxy Tab Active 5 Pro'nun da aynı işlemciyle geleceği ve hem Wi-Fi hem de 5G destekli iki farklı sürümle sunulacağı belirtiliyor.

    Öte yandan, Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE Plus modellerinin de kodları ortaya çıktı. Bu modellerin, Galaxy Tab S9 FE serisinin yerini alması bekleniyor. İki cihazın da Exynos 1580 işlemcisiyle güçlendirileceği ve hem Wi-Fi hem de 5G seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacağı ifade ediliyor.

    Samsung’un bu yeni tablet modellerinin ne zaman tanıtılacağına dair net bir tarih henüz bulunmuyor. Ancak hem dayanıklılığıyla profesyonel kullanıma hitap eden Galaxy Tab Active 5 Pro hem de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yönelik olan Galaxy Tab S10 FE serisinin, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen ürünler arasında yer aldığı söylenebilir.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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