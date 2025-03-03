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    Galaxy Tab S10 FE serisinin tüm özellikleri belli oldu

    Samsung'un iki orta sınıf tableti Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE Plus'ın tasarımının ardından teknik özellikleri sızdırıldı. Samsung Tab S10 FE serisi, Exynos 1580 işlemciyle gelecek.
    Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus tüm teknik özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Ekim 2024'te üst seviye Galaxy Tab S10 serisini piyasaya sürdü. Şirket, daha uygun fiyatlı olacak Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+'ı tanıtarak ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Peki, Samsung Tab S10 FE Plus özellikleri nasıl olacak?

    Samsung Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE Plus neler sunacak?

    Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+, Exynos 1580 işlemciden güç alacak. Bu işlemciyi şu anda yalnızca Galaxy A56 modeli kullanıyor. Exynos 1580, dört adet yüksek performanslı Cortex-A720 CPU çekirdeği, dört adet verimli Cortex-A520 CPU çekirdeği ve Xclipse 540 GPU içeriyor. Galaxy Tab S9 FE serisindeki Exynos 1380 işlemciye kıyasla %45 genel performans artışı getirirken, grafik performansında da %80’e kadar artış sağlıyor.

    Galaxy Tab S10 FE, 2.304 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahip 10.9 inç ekrana sahipken, Galaxy Tab S10 FE Plus modeli 2.880 x 1.800 piksel çözünürlüğe sahip 13.1 inç ekrana sahip olacak. Her iki tablet de çizim ve not alma için S Pen ile birlikte gelecek. Her iki tabletteki ekranların 800 nite kadar parlaklığa ulaşacağı söyleniyor. Ekran panelleri OLED mi yoksa LCD mi belli değil.

    Galaxy Tab S10 FE serisinde önde 12 MP ultra geniş açılı kamera, arkada 13 MP tek kamera olacak.  Her iki kamera da 4K/30 fps video kaydına imkan verecek. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 bağlantılarını destekleyecek. Galaxy Tab S10 FE'de 8.000 mAh, Galaxy Tab S10 FE+'da 10.090 mAh batarya bulunacak. Her iki model de 45W hızlı şarjı destekleyecek.

    Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+ muhtemelen Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile gelecek. Samsung’un bu tabletlere 6 yıl Android işletim sistemi yükseltmesi ve güvenlik güncellemesi vermesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy Tab S10 FE serisi ne zaman çıkacak belli değil. Galaxy Tab S9 serisi, Ekim 2023'te tanıtılmıştı.

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    -OFLU- 21 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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