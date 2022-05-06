Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Her 10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

    KPMG tarafından yapılan “Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler” araştırmasına göre şirketlerin yüzde 89'u uzaktan çalışmayı uyguluyor veya uzaktan çalışmaya geçmeyi düşünüyor.
    Oy Ver

    Her 10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG, “Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler” başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya 530’dan fazla şirket katıldı. Bu şirketlerin yüzde 82’si EMEA yani Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da yer alıyor.

    Şirketlerin yüzde 89'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

    Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 89’u şu anda uzaktan çalışıyor veya uzaktan çalışmaya geçmeyi planlıyor. Uzaktan çalışmayı istemeyen şirketlerin oranı ise yüzde 5. Uzaktan çalışmayı uygulayan sektörlerin başında telekomünikasyon şirketleri ve teknoloji şirketleri geliyor. Uzaktan çalışmanın tercih edilmesindeki bir numaralı etkinin çalışanın talebi olduğu belirtiliyor.

    Teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin yüzde 67’si uzaktan çalışıyor. Yüzde 27’si uzaktan çalışmayı değerlendirme aşamasında olduğunu belirtiliyor. Yiyecek, içecek, perakende ve tüketici sektörlerindeki katılımcıların yüzde 60’ı şu an uzaktan çalışmayı uygulamakta olduklarını belirtirken yüzde 40’ı bu politikayı uygulamayı düşünüyor. İmalat sektöründe yerinde çalışmanın gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda bu oranların şaşırtıcı olduğu söylenebilir.

    Çalışanların talebi nedeniyle uzaktan çalışma tercih ediliyor

    Uzaktan çalışma nedenlerinin başında ise çalışanlardan gelen istekler ve Covid-19 kısıtlamaları geliyor. Kuruluşların yarısından fazlası (yüzde 55), uzaktan çalışma politikalarını işleri veya dış faktörlerden ötürü değil çalışanlarının isteklerini karşılamak için hayata geçirdiğini belirtiyor.

    Uzaktan çalışmadaki en büyük zorluklar

    Uzaktan çalışmayı uygulamak isteyen şirketlerin yüzde 88’i en büyük zorlukların vergi ve yasal uyumluluk olduğunu ifade ediyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, güvenlik, BT güvenliği, veri güvenliği ve sağlık gibi konulardaki çeşitli düzenlemeler, ülkeden ülkeye bazı zorluklar yaşatıyor. Vergi ve yasal uyumluluktan sonra uzaktan çalışmanın önündeki diğer zorluklar arasında sırasıyla verimli süreçler oluşturmak (yüzde 21), çalışan takibi ve teknoloji (yüzde 18), iletişim (yüzde 10) geliyor.

    Uzaktan çalışma uygulayan şirketlerin yüzde 42’si yalnızca ülke sınırları için uzaktan çalışmayı tercih ediyor. Şirketlerin yüzde 22’si 90 günden az süreliğine yurt dışından çalışma yöntemini düşünüyor. Yüzde 8’i ise 90 günden daha uzun süreliğine yurt dışından uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor. Katılımcıların yüzde 9’u işe alım yaparken ülke dışından adayları seçenekleri arasına aldığını belirtiyor. Sınır ötesi uzaktan çalışmanın tercih edilmemesindeki ana sebep olarak yasal standartların olmaması ve vergi alanındaki belirsizlikler gerekçe gösteriliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız