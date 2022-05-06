Her 10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

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Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG, “Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler” başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya 530’dan fazla şirket katıldı. Bu şirketlerin yüzde 82’si EMEA yani Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da yer alıyor.

Şirketlerin yüzde 89'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 89’u şu anda uzaktan çalışıyor veya uzaktan çalışmaya geçmeyi planlıyor. Uzaktan çalışmayı istemeyen şirketlerin oranı ise yüzde 5. Uzaktan çalışmayı uygulayan sektörlerin başında telekomünikasyon şirketleri ve teknoloji şirketleri geliyor. Uzaktan çalışmanın tercih edilmesindeki bir numaralı etkinin çalışanın talebi olduğu belirtiliyor.

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Teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin yüzde 67’si uzaktan çalışıyor. Yüzde 27’si uzaktan çalışmayı değerlendirme aşamasında olduğunu belirtiliyor. Yiyecek, içecek, perakende ve tüketici sektörlerindeki katılımcıların yüzde 60’ı şu an uzaktan çalışmayı uygulamakta olduklarını belirtirken yüzde 40’ı bu politikayı uygulamayı düşünüyor. İmalat sektöründe yerinde çalışmanın gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda bu oranların şaşırtıcı olduğu söylenebilir.

Çalışanların talebi nedeniyle uzaktan çalışma tercih ediliyor

Uzaktan çalışma nedenlerinin başında ise çalışanlardan gelen istekler ve Covid-19 kısıtlamaları geliyor. Kuruluşların yarısından fazlası (yüzde 55), uzaktan çalışma politikalarını işleri veya dış faktörlerden ötürü değil çalışanlarının isteklerini karşılamak için hayata geçirdiğini belirtiyor.

Uzaktan çalışmadaki en büyük zorluklar

Uzaktan çalışmayı uygulamak isteyen şirketlerin yüzde 88’i en büyük zorlukların vergi ve yasal uyumluluk olduğunu ifade ediyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, güvenlik, BT güvenliği, veri güvenliği ve sağlık gibi konulardaki çeşitli düzenlemeler, ülkeden ülkeye bazı zorluklar yaşatıyor. Vergi ve yasal uyumluluktan sonra uzaktan çalışmanın önündeki diğer zorluklar arasında sırasıyla verimli süreçler oluşturmak (yüzde 21), çalışan takibi ve teknoloji (yüzde 18), iletişim (yüzde 10) geliyor.

Uzaktan çalışma uygulayan şirketlerin yüzde 42’si yalnızca ülke sınırları için uzaktan çalışmayı tercih ediyor. Şirketlerin yüzde 22’si 90 günden az süreliğine yurt dışından çalışma yöntemini düşünüyor. Yüzde 8’i ise 90 günden daha uzun süreliğine yurt dışından uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor. Katılımcıların yüzde 9’u işe alım yaparken ülke dışından adayları seçenekleri arasına aldığını belirtiyor. Sınır ötesi uzaktan çalışmanın tercih edilmemesindeki ana sebep olarak yasal standartların olmaması ve vergi alanındaki belirsizlikler gerekçe gösteriliyor.

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Her 10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor