Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Turkcell Global Bilgi’den firmalara uzaktan ve yerinde destek: Dijital Yardım Masası

    Turkcell Global Bilgi tarafından kurumsal müşterilere sunulan Dijital Yardım Masası servisiyle, uzaktan çalışan personelin iş sürecinde yaşadığı sorunları hızlı bir şekilde çözülüyor.
    Oy Ver
    Turkcell Global Bilgi’den firmalara uzaktan ve yerinde destek Tam Boyutta Gör
    Turkcell Global Bilgi’nin kurumsal müşterilerine sunduğu yerli servislerinden "Dijital Yardım Masası", firmaların iş süreçlerinde yaşadığı sorunlara uçtan uca uzaktan ve yerinde çözüm seçeneği sunuyor. Uzaktan çalışmaya devam eden personelin hatalardan dolayı zaman kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

    Kullanıcılara yurt içinde ve dışında yerinde ve uzaktan destek teknolojileri sunan ‘Dijital Yardım Masası’yla sorunlara az kişiyle çok kısa sürede müdahale ediliyor. Bu sayede uzaktan çözüm modeli ve teknolojisiyle ‘toplam çözüm bulma süresi’ kısalıyor. Çalışanın bilgisayarında oluşan yazılım sorunları uzaktan hızlıca çözülürken; donanım sorunlarına yerinde destek veriliyor, parça değişikliğinde ise teknik servis hizmeti sunuluyor. Çalışanın karşılaştığı sık tekrarlanan sorunlar tespit edilerek kökten ve kalıcı çözüm sağlanıyor. Böylece oluşan cihaz sorunları nedeniyle iş süreçleri kesintiye uğramıyor; müşterilerin ve çalışanların memnuniyetinde %93’e kadar artış sağlıyor.

    Sorunlar önceden tespit ediliyor

    Dijital Yardım Masası’nda yaşanabilecek aksaklıklar da Turkcell Global Bilgi’nin bir diğer dijital hizmeti olan Sesli Yanıt Sistemi (IVR) teknolojisiyle önleniyor. Kullanıcının cihazına önceden kurulan otomasyon yazılım, sorunu kullanıcıdan daha önce görerek, problemi henüz kullanıcı fark etmeden çözüme kavuşturuyor. Yazılı ve sesli kanallardan da ulaşılabilen Dijital Yardım Masası, yapay zekayla da etkileşim içinde çalışıyor. Sistemdeki robot yazışma uygulaması sayesinde; yazışma analiz ediliyor ve otomasyon üzerinden uygulamalara bağlanılarak insan eforu gerektirmeyen bir süreç yönetiliyor. Ayrıca dinleme özelliğine sahip "speech to text" teknolojisiyle telefon yoluyla sisteme ulaşan kullanıcıyı, ilgili uygulamalara bağlayarak sorunu çözüyor. Dijital Yardım Masası’nda kullanıcılara mobil cihaz desteği de sunuluyor.

    Dijital Yardım Masası servisi hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, şunları söyledi:

    “Dijitalleşmeyle ve uzaktan çalışmayla işler hızlanınca pek çok sektörde dijital teknik destek ve çözüm ortağı arayışı da arttı. Şirketler artan teknik destek ihtiyaçları için dijital çözümlere yaklaştı. Öte yandan vaktinin kıymetini bilen çalışanlar ise teknik ve donanımsal sorunlardan doğabilecek performans kaybı yaşamak istemiyor, bu sorunları çabucak çözmek istiyorlar. Bu noktada güçlü bir dijital kasa sahip yerli bir çözüm ortağı olarak; müşterilerimize çok kısa sürede çözümler sağlayan benzersiz dijital hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Dijital Yardım Masası hizmetimizle; müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda %60 arttırırken, iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlayarak hem operasyonel hem de dolaylı olarak ticari fayda sağladık” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone son aramalar gözükmüyor lustral bırakmak d&r kitap değişim süresi muhabbet kuşu tüy dökümü halsizlik sıva çatlağı nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız