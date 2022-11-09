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    Microsoft, Windows ve diğer ürünlerindeki 68 güvenlik açığını kapattı

    Microsoft geleneksel Salı yamaları kapsamında Windows ve diğer yazılım ürünlerindeki güvenlik açıklarını kapattı. Şirket 6'sı gerçek saldırılarda aktif olarak kullanılan toplam 68 açığı yamaladı.
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    Microsoft, yazılım ürünlerindeki 68 güvenlik açığını kapattı Tam Boyutta Gör
    Kasım ayının ikinici Salı gününü geride bıraktık. Microsoft her zaman olduğu gibi geleneksel Salı yamaları kapsamında yeni bir güncelleme paketi yayınladı. Geliştiriciler bu kez Windows işletim sistemi ve diğer Microsoft ürünlerindeki 68 güvenlik açığını düzeltti.

    Yamalanan açıklardan 6'sının bilgisayar korsanları tarafından siber saldırılarda aktif olarak kullanıldığını belirtelim. 11 tanesi ise uzaktan kod yürütme, kimlik hırsızlığı veya ayrıcalık yükseltmeye olanak sağladıkları için en yüksek önem derecesi olan "Kritik" olarak sınıflandırıldı.

    Microsoft, yazılım ürünlerindeki 68 güvenlik açığını kapattı

    Sıfır gün açıklarının detayları

    Gerçek siber saldırılarda hali hazırda kullanılmakta olan sıfır gün güvenlik açıklarına yakından bakalım:

    • CVE-2022-41128 - Windows betik dillerinde uzaktan kod yürütme
    • CVE-2022-41091 - Web güvenlik işlevinin atlanması
    • CVE-2022-41073 - Microsoft Windows Yazdırma Biriktiricisi ayrıcalık yükseltme
    • CVE-2022-41125 - Windows CNG Anahtar Yalıtımı hizmetinde ayrıcalık yükseltme
    • CVE-2022-41040 - Microsoft Exchange Server'da ayrıcalık yükseltme
    • CVE-2022-41082 - Microsoft Exchange Server'da uzaktan kod yürütme

    Microsoft yazılımlarında düzeltilen tüm güvenlik açıklarıyla ilgili detaylı bilgilere şirketin resmi web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Güvenlik güncellemeleri sizi her türlü siber saldırıya karşı koruyacağı için sisteminize ulaşan yamaları hızlı bir şekilde kurmayı ihmal etmeyin.

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