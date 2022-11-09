Microsoft, Windows ve diğer ürünlerindeki 68 güvenlik açığını kapattı

Tam Boyutta Gör Kasım ayının ikinici Salı gününü geride bıraktık. Microsoft her zaman olduğu gibi geleneksel Salı yamaları kapsamında yeni bir güncelleme paketi yayınladı. Geliştiriciler bu kez Windows işletim sistemi ve diğer Microsoft ürünlerindeki 68 güvenlik açığını düzeltti.

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Yamalanan açıklardan 6'sının bilgisayar korsanları tarafından siber saldırılarda aktif olarak kullanıldığını belirtelim. 11 tanesi ise uzaktan kod yürütme, kimlik hırsızlığı veya ayrıcalık yükseltmeye olanak sağladıkları için en yüksek önem derecesi olan "Kritik" olarak sınıflandırıldı.

Sıfır gün açıklarının detayları

Gerçek siber saldırılarda hali hazırda kullanılmakta olan sıfır gün güvenlik açıklarına yakından bakalım:

CVE-2022-41128 - Windows betik dillerinde uzaktan kod yürütme

- Windows betik dillerinde uzaktan kod yürütme CVE-2022-41091 - Web güvenlik işlevinin atlanması

- Web güvenlik işlevinin atlanması CVE-2022-41073 - Microsoft Windows Yazdırma Biriktiricisi ayrıcalık yükseltme

- Microsoft Windows Yazdırma Biriktiricisi ayrıcalık yükseltme CVE-2022-41125 - Windows CNG Anahtar Yalıtımı hizmetinde ayrıcalık yükseltme

- Windows CNG Anahtar Yalıtımı hizmetinde ayrıcalık yükseltme CVE-2022-41040 - Microsoft Exchange Server'da ayrıcalık yükseltme

- Microsoft Exchange Server'da ayrıcalık yükseltme CVE-2022-41082 - Microsoft Exchange Server'da uzaktan kod yürütme

Microsoft yazılımlarında düzeltilen tüm güvenlik açıklarıyla ilgili detaylı bilgilere şirketin resmi web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Güvenlik güncellemeleri sizi her türlü siber saldırıya karşı koruyacağı için sisteminize ulaşan yamaları hızlı bir şekilde kurmayı ihmal etmeyin.

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Microsoft, yazılım ürünlerindeki 68 güvenlik açığını kapattı