Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı

Alman otomotiv devi Audi, elektrikli e-tron ve e-tron Sportback’in üç motora sahip performanslı versiyonlarıyla ilgili bazı bilgiler ve fotoğraflar paylaştı. Söz konusu modellerin isminde “S” takısı bulunuyor.
Standart modelleri temel alan e-tron S ve e-tron S Sportback, “üç elektrik motoru kullanan ilk seri üretim otomobiller” olarak lanse edildi. Araçların ön aksında bir, arka aksında ise iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede toplamda 503 beygir güç ve 973 Nm maksimum tork üreten bir kombinasyon ortaya çıkıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan araçların maksimum hızı ise 210 km/s olarak açıklandı.İlginizi Çekebilir Elektrikli araçlar uzun yola uygun mu? Audi'ye göre evet
Audi e-tron S ve e-tron S Sportback’in elektrik motorlarını beslemek için brüt enerji kapasitesi 95 kWh, kullanılabilir kısmı ise 86 kWh olan yüksek voltajlı bir batarya kullanılıyor. Araçların zeminine paralel biçimde yerleştirilen ve bu sayede ağırlık merkezini aşağı çeken batarya, WLTP’ye göre e-tron S’e 359 kilometre, e-tron S Sportback’e ise 363 kilometre sürüş menzili sağlıyor.
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Akıllı sürüş kontrol sistemiyle donatılan Audi e-tron S ve e-tron S Sportback, yakıt verimliliğinin artırılması adına normal sürüş modunda seyrederken yalnızca arkadaki elektrik motorlarından güç alıyor. Öndeki elektrik motoru da yalnızca sürücü daha fazla güç istediğinde devreye giriyor. Arkadaki elektrik motorlarının her biri torku bağlı bulunduğu tekerleğe aktarıyor. Böylece mekanik bir diferansiyele ihtiyaç kalmıyor.
Standart e-tron modellerine kıyasla 50 mm daha geniş gövdeye sahip olan e-tron S ve e-tron S Sportback’in dış tasarımında gümüş detaylara sahip agresif tamponlar, modele özel ızgara tasarımı ve opsiyon olarak sunulan Digital Matrix LED farlar dikkat çekiyor.
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Bir kere e-tronun baz modeli bile model Yden yuzde 30 daha pahali yani zaten daha iyi olmasi tabiiki beklenir.
Model X asil akranidir bu arabanin. Onun da performans modeli 3 saniyenn altina iniyor 0-100de. Bu Audi ise 4.5 saniye. Teslanin menzili de daha yuksek. Hani bu haberde de menzil ve hizlanma degerinden baska bir seyden de bahsedilmemis.
Hani neye gore tas devrinden kalma durmus merak ettim gercekten.
Sizin tas devri kavramaniz benimkinfen farkli belki de neyse. Ben tas devri deyince satisla alakali oldugunu dusunmedim.
Bana tas devri teknoloji olarak cok geride kaldi demek gibi gelmisti. O yuzden sordum. Neyse siz de bosa zaman harcamayin ben de.