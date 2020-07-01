Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı

Tam Boyutta Gör

Alman otomotiv devi Audi, elektrikli e-tron ve e-tron Sportback’in üç motora sahip performanslı versiyonlarıyla ilgili bazı bilgiler ve fotoğraflar paylaştı. Söz konusu modellerin isminde “S” takısı bulunuyor.

Standart modelleri temel alan e-tron S ve e-tron S Sportback, “üç elektrik motoru kullanan ilk seri üretim otomobiller” olarak lanse edildi. Araçların ön aksında bir, arka aksında ise iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede toplamda 503 beygir güç ve 973 Nm maksimum tork üreten bir kombinasyon ortaya çıkıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan araçların maksimum hızı ise 210 km/s olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli araçlar uzun yola uygun mu? Audi'ye göre evet

Audi e-tron S ve e-tron S Sportback’in elektrik motorlarını beslemek için brüt enerji kapasitesi 95 kWh, kullanılabilir kısmı ise 86 kWh olan yüksek voltajlı bir batarya kullanılıyor. Araçların zeminine paralel biçimde yerleştirilen ve bu sayede ağırlık merkezini aşağı çeken batarya, WLTP’ye göre e-tron S’e 359 kilometre, e-tron S Sportback’e ise 363 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma!"

Akıllı sürüş kontrol sistemiyle donatılan Audi e-tron S ve e-tron S Sportback, yakıt verimliliğinin artırılması adına normal sürüş modunda seyrederken yalnızca arkadaki elektrik motorlarından güç alıyor. Öndeki elektrik motoru da yalnızca sürücü daha fazla güç istediğinde devreye giriyor. Arkadaki elektrik motorlarının her biri torku bağlı bulunduğu tekerleğe aktarıyor. Böylece mekanik bir diferansiyele ihtiyaç kalmıyor.

Standart e-tron modellerine kıyasla 50 mm daha geniş gövdeye sahip olan e-tron S ve e-tron S Sportback’in dış tasarımında gümüş detaylara sahip agresif tamponlar, modele özel ızgara tasarımı ve opsiyon olarak sunulan Digital Matrix LED farlar dikkat çekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.