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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı

    Audi, performanslı elektrikli modelleri e-tron S ve e-tron S Sportback'in ilk resmi fotoğraflarını paylaştı ve araçların teknik özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verdi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı
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    Alman otomotiv devi Audi, elektrikli e-tron ve e-tron Sportback’in üç motora sahip performanslı versiyonlarıyla ilgili bazı bilgiler ve fotoğraflar paylaştı. Söz konusu modellerin isminde “S” takısı bulunuyor.

    Standart modelleri temel alan e-tron S ve e-tron S Sportback, “üç elektrik motoru kullanan ilk seri üretim otomobiller” olarak lanse edildi. Araçların ön aksında bir, arka aksında ise iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede toplamda 503 beygir güç ve 973 Nm maksimum tork üreten bir kombinasyon ortaya çıkıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan araçların maksimum hızı ise 210 km/s olarak açıklandı.

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    Audi e-tron S ve e-tron S Sportback’in elektrik motorlarını beslemek için brüt enerji kapasitesi 95 kWh, kullanılabilir kısmı ise 86 kWh olan yüksek voltajlı bir batarya kullanılıyor. Araçların zeminine paralel biçimde yerleştirilen ve bu sayede ağırlık merkezini aşağı çeken batarya, WLTP’ye göre e-tron S’e 359 kilometre, e-tron S Sportback’e ise 363 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

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    Akıllı sürüş kontrol sistemiyle donatılan Audi e-tron S ve e-tron S Sportback, yakıt verimliliğinin artırılması adına normal sürüş modunda seyrederken yalnızca arkadaki elektrik motorlarından güç alıyor. Öndeki elektrik motoru da yalnızca sürücü daha fazla güç istediğinde devreye giriyor. Arkadaki elektrik motorlarının her biri torku bağlı bulunduğu tekerleğe aktarıyor. Böylece mekanik bir diferansiyele ihtiyaç kalmıyor.

    Standart e-tron modellerine kıyasla 50 mm daha geniş gövdeye sahip olan e-tron S ve e-tron S Sportback’in dış tasarımında gümüş detaylara sahip agresif tamponlar, modele özel ızgara tasarımı ve opsiyon olarak sunulan Digital Matrix LED farlar dikkat çekiyor.



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    Hemican 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen haberelectro
    Hocam kendim gidip Tesla almam, Teslayi da savunmuyorum ama dediginiz sey de mantiksiz.
    Bir kere e-tronun baz modeli bile model Yden yuzde 30 daha pahali yani zaten daha iyi olmasi tabiiki beklenir.

    Model X asil akranidir bu arabanin. Onun da performans modeli 3 saniyenn altina iniyor 0-100de. Bu Audi ise 4.5 saniye. Teslanin menzili de daha yuksek. Hani bu haberde de menzil ve hizlanma degerinden baska bir seyden de bahsedilmemis.

    Hani neye gore tas devrinden kalma durmus merak ettim gercekten.
    Hocam kendim gidip Tesla almam, Teslayi da savunmuyorum ama dediginiz sey de mantiksiz. Bir kere e-tronun baz modeli bile model Yden yuzde 30 daha pahali yan...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    .T. 1 hf. Hemican
    Fark yüzde 30 ise o zaman çoğu kullanıcı bu araca yönelecektir. Bugün neden teslayı konuşuyoruz? Ektrikli otombilleri tekrardan gündeme getirip başarılı olabileceklerini kanıtladı, hızlanma değerleri olağan üstü ve menzili iyi. Audi'yi neden konuşuyoruz veya konuşmalıyız hızlanma değerleri için mi? Kimsenin böyle bir modelden 2.5sn içerisinde 0-100 yapması gibi bir beklentisi olduğunu sanmıyorum, teslaya göre tek eksik yanı menzilidir sanırım. Menzili takan tesla alsın geriye kalan otomobil deneyimi için audi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Hemican 1 hf. (düzenlendi) haberelectro
    E tron tesladan daha cok sattigi icin mi tesla model y e-tron S'in yaninda yaninda tas devri gibi kaldi dediniz anlamadim? Ne alaka ?

    Sizin tas devri kavramaniz benimkinfen farkli belki de neyse. Ben tas devri deyince satisla alakali oldugunu dusunmedim.

    Bana tas devri teknoloji olarak cok geride kaldi demek gibi gelmisti. O yuzden sordum. Neyse siz de bosa zaman harcamayin ben de.
    E tron tesladan daha cok sattigi icin mi tesla model y e-tron S'in yaninda yaninda tas devri gibi kaldi dediniz anlamadim? Ne alaka ? Sizin tas devri ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    haberelectro 1 hf. Hemican
    satışla alakalı değil. Açın youtube dan model Y ile ilgili kalite videolarını izleyin.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    serhatkabak 1 hf. yeni yorumcu
    güzel yapmış audi
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    LeonEyes (Mesut Ey) 1 hf.
    iyi güzel hojdur ama benenaaa
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Harika gözüküyor.
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    haberelectro 1 hf.
    Tesla model Y taş devrinden kalma gibi durdu bundan sonra
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    Hemican 1 hf. haberelectro
    Hocam kendim gidip Tesla almam, Teslayi da savunmuyorum ama dediginiz sey de mantiksiz.
    Bir kere e-tronun baz modeli bile model Yden yuzde 30 daha pahali yani zaten daha iyi olmasi tabiiki beklenir.

    Model X asil akranidir bu arabanin. Onun da performans modeli 3 saniyenn altina iniyor 0-100de. Bu Audi ise 4.5 saniye. Teslanin menzili de daha yuksek. Hani bu haberde de menzil ve hizlanma degerinden baska bir seyden de bahsedilmemis.

    Hani neye gore tas devrinden kalma durmus merak ettim gercekten.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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