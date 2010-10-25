Hibrit otomobiller ve elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemi geliştiriliyor

Hibrit otomobillerin hızla yaygınlaşması ve sadece elektrikle çalışan modellerin yavaş yavaş yollara çıkmasıyla birlikte pratik kullanıma yönelik yeni ihtiyaçlar da baş göstermeye başladı. Delphi Automotive ve WiTricity firmaları, yeni nesil otomobiller için devrim gibi bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Hibrit araçlar ve elektrikli otomobiller için kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışan ikili, bu sayede kullanıcıları önemli bir dertten kurtacaklarını öne sürüyorlar.

Bilindiği gibi mevcut alt yapı koşullarında, hibrit araç veya tam elektrikli otomobil kullanıcılarının, şarj için ilgili şarj istasyonunda veya garajlarında, şebeke ile araç arasında kablolu bağlantı kurmaları gerekiyor. Geliştirilmekte olan yeni teknolojide ise, park alanlarında asfalta döşenmiş sabit resonatörlör ile ilgili araçtaki entegre resonatör arasında güç transferi özel bir şarj kontrolcüsünün yönetiminde kablosuz olarak gerçekleştiriliyor. Geliştirici firmaların iddiasına göre, kablosuz yapının verimlilik sıkıntısı bulunmuyor ve 3300 Watt'ın üzerindeki verimli taşıma kapasitesiyle araçların kablosuz olarak tam şarj edilebilmesi mümkün kılınıyor. WiTricity ve Delphi Automotive tarafından geliştirilen teknolojinin ne zaman hazır olacağı ve hangi üreticilerle iş birliğine gidileceği ise henüz bilinmiyor.