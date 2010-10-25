Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hibrit otomobiller ve elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemi geliştiriliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,2b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hibrit otomobiller ve elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemi geliştiriliyor
Tam Boyutta Gör

Hibrit otomobillerin hızla yaygınlaşması ve sadece elektrikle çalışan modellerin yavaş yavaş yollara çıkmasıyla birlikte pratik kullanıma yönelik yeni ihtiyaçlar da baş göstermeye başladı. Delphi Automotive ve WiTricity firmaları, yeni nesil otomobiller için devrim gibi bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Hibrit araçlar ve elektrikli otomobiller için kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışan ikili, bu sayede kullanıcıları önemli bir dertten kurtacaklarını öne sürüyorlar.

Bilindiği gibi mevcut alt yapı koşullarında, hibrit araç veya tam elektrikli otomobil kullanıcılarının, şarj için ilgili şarj istasyonunda veya garajlarında, şebeke ile araç arasında kablolu bağlantı kurmaları gerekiyor. Geliştirilmekte olan yeni teknolojide ise, park alanlarında asfalta döşenmiş sabit resonatörlör ile ilgili araçtaki entegre resonatör arasında güç transferi özel bir şarj kontrolcüsünün yönetiminde kablosuz olarak gerçekleştiriliyor. Geliştirici firmaların iddiasına göre, kablosuz yapının verimlilik sıkıntısı bulunmuyor ve 3300 Watt'ın üzerindeki verimli taşıma kapasitesiyle araçların kablosuz olarak tam şarj edilebilmesi mümkün kılınıyor. WiTricity ve Delphi Automotive tarafından geliştirilen teknolojinin ne zaman hazır olacağı ve hangi üreticilerle iş birliğine gidileceği ise henüz bilinmiyor.

Hibrit otomobiller ve elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemi geliştiriliyor
Tam Boyutta Gör

Hibrit otomobiller ve elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemi geliştiriliyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
www.esarj.com da şöyle bir şey yazmışlar :
Otoparkınızda, sitenizde yada yakınınızda bulunan Efacec Ev Tipi Şarj Üniteleri ile aracınızı şarj edebilirsiniz. Ancak EŞARJ, kurmuş olduğu şarj ünitesi ağı ile elektrikli aracınızla seyahat ederken size yakın ve uygun durumda bulunan bir şarj ünitesinden yararlanabilmenizi sağlamaktadır. Bu şekilde elektrikli aracınızı şarj bitme endişesi taşımadan kullanabilme rahatlığına kavuşabilirsiniz.
Ayrıca bir çok elektrikli araç, içinde bulunan GPS üzerinden EŞARJ gibi şarj operatörlerine ulaşabilecek, online olarak sizin için en yakın ve uygun şarj noktasını tespit edebilecek ve sizi en uygun yoldan ilgili noktaya kadar yönlendirebilecektir.
sizce ne kadar doğrudur bu gps olayı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coyotec 8 yıl
sorun şarj değil bence akülerin ömrü sınırlı olduğu sürece asla elektrikli otomobil teknolojisine geçilemicek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darktreys 8 yıl
Deli emin görseydi ;

"Şe.....fsizim bu benim aklıma daha önce gelmişti" derdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schweppess83 8 yıl
verimsiz olmali. mikrodalga firinin ustunde oturacaz desenize... cok mu zor bi prize oturtmak bi dugmeye basip gerekli sarz deligini buldurmak. kayiplar artar.israf olur. elektrikte bedava degil... hersey oturdugumuz yerden olmayi versin. saglikli olsun azcik zahmetli olsun. kizdim ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
almanlardan asfalt yapmayı öğrenmişler, almanlarda onlardan yama yapmayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 9 yıl
daha çook uzun bir yol var bu teknoloji için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 9 yıl
Yolların tamamında olmasada, ücretli yollarda (otobanda) her 100 km'nin 35 km'si böyle olabilir, sanırım yeter.


Yolların tamamı böyle olursa bataryalara gerek kalmazdı zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
İzledim. Tesla Coil değil mi o. Bu şekilde müzik yapan grup var. Youtube dan arattırın. Arc Arttack diye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marco87 9 yıl
arabanın altında açıktamı duracak? bi kasislik işi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 9 yıl
Yollarda olabilir mi acaba? Elektrikli bir araçla şehirler arası gitmek mümkün mü. Araştırmadım amma merak ettim. Üşeniyorum da araştırmaya :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djkubi 9 yıl
Benim diş fırçasıda kablosuz şarj oluyo bu arabalarmı olamıycak:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Evin altindaki garajmizda bu sistem oldugunu dusunemiyorum


Her gelen misafir beles elektrik diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peynir Alti Suyu Tozu 9 yıl
yollara bunlardan döşesen sürekli şarj durumunda otomobilini sürebilirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 9 yıl

AfterFxMania

yollara bunlardan döşesen sürekli şarj durumunda otomobilini sürebilirsin



Ben de konuya girerken acaba yola mı döşediler diye düşünmüştüm.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aahmety 9 yıl
buna benzer bi teknoloji hali hazırda traş makinalarını şarj etmek için kullanılıyor. altta bi manyetik alan oluşturuluyor buda makinanın içindeki bobini çeviriyor ve temas olmadan şarj ediliyor. traş makinalarında kullanılma sebebi ise aletin su geçirmez özellikte oluşu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenDiaz 9 yıl

aahmety

buna benzer bi teknoloji hali hazırda traş makinalarını şarj etmek için kullanılıyor. altta bi manyetik alan oluşturuluyor buda makinanın içindeki bobini çeviriyor ve temas olmadan şarj ediliyor. traş makinalarında kullanılma sebebi ise aletin su geçirmez özellikte oluşu.





sana puanım dohuz kanka.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7191 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, elektrikli araç ve
6 etiket daha hibrit hybrid ev kablosuz şarj Otomobil şarj
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 1e1: Playstation Move'u inceliyoruz! 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu 9 yıl Gigabyte: USB 3.0 teknolojisinde pazar lideriyiz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim