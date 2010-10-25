Hibrit otomobiller ve elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemi geliştiriliyor

Hibrit otomobillerin hızla yaygınlaşması ve sadece elektrikle çalışan modellerin yavaş yavaş yollara çıkmasıyla birlikte pratik kullanıma yönelik yeni ihtiyaçlar da baş göstermeye başladı. Delphi Automotive ve WiTricity firmaları, yeni nesil otomobiller için devrim gibi bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Hibrit araçlar ve elektrikli otomobiller için kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışan ikili, bu sayede kullanıcıları önemli bir dertten kurtacaklarını öne sürüyorlar.
Bilindiği gibi mevcut alt yapı koşullarında, hibrit araç veya tam elektrikli otomobil kullanıcılarının, şarj için ilgili şarj istasyonunda veya garajlarında, şebeke ile araç arasında kablolu bağlantı kurmaları gerekiyor. Geliştirilmekte olan yeni teknolojide ise, park alanlarında asfalta döşenmiş sabit resonatörlör ile ilgili araçtaki entegre resonatör arasında güç transferi özel bir şarj kontrolcüsünün yönetiminde kablosuz olarak gerçekleştiriliyor. Geliştirici firmaların iddiasına göre, kablosuz yapının verimlilik sıkıntısı bulunmuyor ve 3300 Watt'ın üzerindeki verimli taşıma kapasitesiyle araçların kablosuz olarak tam şarj edilebilmesi mümkün kılınıyor. WiTricity ve Delphi Automotive tarafından geliştirilen teknolojinin ne zaman hazır olacağı ve hangi üreticilerle iş birliğine gidileceği ise henüz bilinmiyor.
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Otoparkınızda, sitenizde yada yakınınızda bulunan Efacec Ev Tipi Şarj Üniteleri ile aracınızı şarj edebilirsiniz. Ancak EŞARJ, kurmuş olduğu şarj ünitesi ağı ile elektrikli aracınızla seyahat ederken size yakın ve uygun durumda bulunan bir şarj ünitesinden yararlanabilmenizi sağlamaktadır. Bu şekilde elektrikli aracınızı şarj bitme endişesi taşımadan kullanabilme rahatlığına kavuşabilirsiniz.
Ayrıca bir çok elektrikli araç, içinde bulunan GPS üzerinden EŞARJ gibi şarj operatörlerine ulaşabilecek, online olarak sizin için en yakın ve uygun şarj noktasını tespit edebilecek ve sizi en uygun yoldan ilgili noktaya kadar yönlendirebilecektir.
sizce ne kadar doğrudur bu gps olayı?
"Şe.....fsizim bu benim aklıma daha önce gelmişti" derdi.
Yolların tamamı böyle olursa bataryalara gerek kalmazdı zaten.
Her gelen misafir beles elektrik diye
Ben de konuya girerken acaba yola mı döşediler diye düşünmüştüm.
sana puanım dohuz kanka.