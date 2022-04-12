Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hidrojen, karbondioksitten daha çok küresel ısınmaya sebep olabilir

    Yeni bir araştırma, hidrojenin temiz enetrji için kullanılmasında yaşanabilecek sızıntıların küresel ısınmayı karbondioksite oranla çok daha fazla etkileyebileceğini gösteriyor.
    Oy Ver

    Hidrojen, CO2'den daha çok küresel ısınmaya sebep olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Hidrojen, karbondioksit emisyonlarına karşı alınabilecek önlemlerde temiz enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor ancak gerçekleştirilen yeni bir çalışma, hidrojenin doğrudan atmosfere salınmasının karbondioksitten 11 kat daha kötü ısınma etkileri üretebileceğini gösteriyor.

    Birleşik Krallık hükümetinin İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı (BEIS) tarafından yayınlanan bir araştırma, hidrojenin atmosfere salınmasıyla havadaki diğer gazlarla etkileşime girerek güçlü ısınma etkileri oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

    Araştırmada, hidrojenin Küresel Isınma Potansiyelinin(GWP) daha önce düşünülenden iki kat daha fazla olduğu belirlendi. 100 yıllık bir zaman diliminde içerisinde atmosferdeki bir ton hidrojenin, gezegenimizi bir ton karbondioksitten yaklaşık 11 kat daha fazla ısıtabileceği belirtiliyor.

    Hidrojen, neden böyle bir etkiye sahip?

    Güçlü bir sera gazı olan metan, 100 yıllık bir zaman diliminin ilk 20 yılında aynı kütledeki karbondioksitten 80 kat daha fazla ısınmaya sebep olmasına rağmen atmosferdeki hidroksil radikalleri karbondioksite oranla metanı daha hızlı 'temizleyebiliyor'. Bu sebeple, uzun vadede incelendiğinde karbondioksit metandan daha kötü etkilere sahip.

    Hidrojen ise atmosferik metan emisyonlarını temizleyebilen aynı troposferik oksitleyicilerle reaksiyona girerek metanın ömrünü uzatıyor. Hidroksil radikallerinin metan yerine hidrojenle tepkimeye girmesi, metan konsantrasyonlarının artmasına ve dolayısıyla küresel ısınmanın da uzun vadede artmasına sebep oluyor.

    Ayrıca, hidrojenin varlığı sıcaklıkları daha da yükselten bir "ışıma zorlaması" etkisini de artırıyor çünkü hem troposferik ozon hem de stratosferik su buharının konsantrasyonunu artmasına neden oluyor.

    Yeşil hidrojenden kaçınılmalı mı?

    Yapılan araştırma, hidrojenin depolanması, dağıtımı ve kullanılması sırasında gerçekleşebilecek sızıntılara odaklanıyor. Hidrojenin kötü etkilerinden kaçınabilmek için bu süreçlerin iyileştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

    Tüm bunlarla birlikte yine de belirli oranlarda hidrojen sızıntısına rağmen kullanımın gerçekleştirilmesinin, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasında fayda sağlayacağı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız