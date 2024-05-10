Karsan, elektrikli, otonom ve hidrojenli modelleriyle Milano'da sergiledi

- Karsan Europe liderliğinde genişleyen hizmet ağı
- Yeni nesil 3 teknoloji Karsan standında bir arada
- Otonom e-ATAK, şimdiye dek 27 bin yolcu taşıdı
- Karsan, İtalya’da büyümeye devam ediyor
- Yorumlar
Karsan, yeni nesil araçlarını İtalya Milano’da gerçekleştirilen Next Mobility Expo fuarında katılımcıların beğenisine sundu. Dünyanın önde gelen şirketleri ile ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren fuar, sadece otobüsleri değil teknolojiyi de temsil ediyor. Bu etkinlikte Karsan, İtalya pazarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik iş birliği yaptığı KMobility S.R.L. ile gerçekleştirdiği bayilik anlaşmasını da duyurdu.
Karsan Europe liderliğinde genişleyen hizmet ağı
Yeni nesil 3 teknoloji Karsan standında bir arada
Sektördeki elektrikli ve otonom dönüşümünü öngörerek gelecek stratejisini şekillendiren Karsan, sektörün öncü oyuncuları 12 metrelik e-ATA HYDROGEN, Avrupa pazar lideri e-JEST ve dünyanın ilk Seviye 4 otonom otobüsü Otonom e-ATAK ile gövde gösterisi yaptı. Marka böylece fuarda elektrik, hidrojen ve otonom teknolojili mobilite çözümünü aynı çatı altında sunabilen tek marka olarak dikkat çekti.
Otonom e-ATAK, şimdiye dek 27 bin yolcu taşıdı
Şimdi ise Karsan, otonom teknolojiler alanında daha iddialı adımlar atıyor. ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen “Platooning” ve “Remote Driving” özelliklerini Otonom e-ATAK aracında devreye alıyor. Bu yenilikler sayesinde, birden fazla Otonom e-ATAK, yoğun saatlerde büyük körüklü bir otobüs gibi hareket edebiliyor. Karsan CEO’su Okan Baş, bu teknolojinin operatörler için maliyet ve enerji tasarrufu sağladığını, ayrıca otonom araçların beklenmedik durumlarda uzaktan kontrol edilebilirliğini artırdığını belirtiyor.
Karsan, İtalya’da büyümeye devam ediyor
İtalya’nın, Karsan’ın ana hedef pazarlarından biri olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Sektöre pek çok yenilik kazandırmış bir marka olarak elektrikli araçlarımızla 2021 yılından bu yana aktif olarak yer aldığımız İtalya pazarında güçlenerek büyümeye devam ediyoruz. Karsan’ın İtalya elektrikli toplu ulaşım pazarında %13’lük pay ile 3’üncü sırada yer aldığını hatırlatan Okan Baş, “Bugüne kadar İtalya’ya 120’nin üzerinde elektrikli araç teslimatı yaptık, teslim edilmek üzere ise 200 aracın üretimine devam ediyoruz. 4 yıldır Avrupa’da elektrikli midibüs sınıfının lideri olan e-ATAK İtalya’da en çok ilgi gören aracımız.
Elektrikli modelimiz 18 metrelik e-ATA ise, İtalya’da kendi sınıfının lideri konumunda. Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi TPER Bologna’ya geçen sene 24 adet 18 metre e-ATA teslimatı gerçekleştirmiştik. Bu araçlar bölgenin ilk pantograflı elektrikli otobüsleri olmuştu. 2023 sene sonunda İtalya’nın önde gelen kamu alım hizmetleri sağlayıcısı CONSIP ile hidrojen ve elektrikli 12 metre e-ATA ve 8 metre e-ATAK modellerimiz için imzaladığımız çerçeve sözleşme kapsamında da ilk siparişlerimizi almaya başladık. Karsan olarak İtalya’da güçlenerek büyüme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.