Karsan, elektrikli, otonom ve hidrojenli modelleriyle Milano'da sergiledi

Karsan, yeni nesil araçlarını İtalya Milano’da gerçekleştirilen Next Mobility Expo fuarında katılımcıların beğenisine sundu. Dünyanın önde gelen şirketleri ile ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren fuar, sadece otobüsleri değil teknolojiyi de temsil ediyor. Bu etkinlikte Karsan, İtalya pazarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik iş birliği yaptığı KMobility S.R.L. ile gerçekleştirdiği bayilik anlaşmasını da duyurdu.

Karsan Europe liderliğinde genişleyen hizmet ağı

Tam Boyutta Gör Karsan CEO’su Okan Baş, KMobility S.R.L. ile yapılan iş birliğinin şirketin İtalya’daki satış sonrası operasyonlarını güçlendireceğine dikkat çekti. Baş, “Bu iş birliği, İtalya’da büyümekte olan elektrikli araç parkımıza yönelik satış sonrası hizmetler ve yedek parça sunumu konusunda etkinliğimizi artıracak. %100 iştirakimiz olan Karsan Europe'un liderliğinde yürüttüğümüz KMobility S.R.L. gibi iş birlikleriyle, hizmet ağımızı genişletmeye ve müşteri deneyiminde mükemmelliyeti yakalamaya odaklanmış durumdayız. Avrupa’da hızla büyüyen elektrikli filomuzun satış sonrası operasyonları konusunda da, alanında uzman firmalarla iş birliği yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Attığımız bu adımlar ile, müşterilerimize daha yakın olmayı ve elektrikli araç filomuzu daha da büyütmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeni nesil 3 teknoloji Karsan standında bir arada

Sektördeki elektrikli ve otonom dönüşümünü öngörerek gelecek stratejisini şekillendiren Karsan, sektörün öncü oyuncuları 12 metrelik e-ATA HYDROGEN, Avrupa pazar lideri e-JEST ve dünyanın ilk Seviye 4 otonom otobüsü Otonom e-ATAK ile gövde gösterisi yaptı. Marka böylece fuarda elektrik, hidrojen ve otonom teknolojili mobilite çözümünü aynı çatı altında sunabilen tek marka olarak dikkat çekti.

Otonom e-ATAK, şimdiye dek 27 bin yolcu taşıdı

Tam Boyutta Gör ABD, Norveç, Türkiye, Romanya ve Fransa gibi 7 farklı noktada devreye aldığı Otonom e-ATAK projeleri ile Karsan, 2022 yılından bu yana 75 bin kilometrelik otonom sürüş deneyimi elde ederek, 27 bin yolcu taşıdı.

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Şimdi ise Karsan, otonom teknolojiler alanında daha iddialı adımlar atıyor. ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen “Platooning” ve “Remote Driving” özelliklerini Otonom e-ATAK aracında devreye alıyor. Bu yenilikler sayesinde, birden fazla Otonom e-ATAK, yoğun saatlerde büyük körüklü bir otobüs gibi hareket edebiliyor. Karsan CEO’su Okan Baş, bu teknolojinin operatörler için maliyet ve enerji tasarrufu sağladığını, ayrıca otonom araçların beklenmedik durumlarda uzaktan kontrol edilebilirliğini artırdığını belirtiyor.

Karsan, İtalya’da büyümeye devam ediyor

İtalya’nın, Karsan’ın ana hedef pazarlarından biri olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Sektöre pek çok yenilik kazandırmış bir marka olarak elektrikli araçlarımızla 2021 yılından bu yana aktif olarak yer aldığımız İtalya pazarında güçlenerek büyümeye devam ediyoruz. Karsan’ın İtalya elektrikli toplu ulaşım pazarında %13’lük pay ile 3’üncü sırada yer aldığını hatırlatan Okan Baş, “Bugüne kadar İtalya’ya 120’nin üzerinde elektrikli araç teslimatı yaptık, teslim edilmek üzere ise 200 aracın üretimine devam ediyoruz. 4 yıldır Avrupa’da elektrikli midibüs sınıfının lideri olan e-ATAK İtalya’da en çok ilgi gören aracımız.

Elektrikli modelimiz 18 metrelik e-ATA ise, İtalya’da kendi sınıfının lideri konumunda. Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi TPER Bologna’ya geçen sene 24 adet 18 metre e-ATA teslimatı gerçekleştirmiştik. Bu araçlar bölgenin ilk pantograflı elektrikli otobüsleri olmuştu. 2023 sene sonunda İtalya’nın önde gelen kamu alım hizmetleri sağlayıcısı CONSIP ile hidrojen ve elektrikli 12 metre e-ATA ve 8 metre e-ATAK modellerimiz için imzaladığımız çerçeve sözleşme kapsamında da ilk siparişlerimizi almaya başladık. Karsan olarak İtalya’da güçlenerek büyüme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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