Hidrojen yakıt pilli ve elektrikli dünyanın ilk yolcu uçağı, test uçuşunu başarıyla tamamladı

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Havacılık endüstrisinin sıfır emisyona yönelik çalışmalarından olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Avrupalı Airbus’ın 2035 yılında uçacağını ifade ettiği hidrojen yakıtlı yolcu uçakları haberinin ardından İngiliz ZeroAvia adlı şirketten de güzel bir haber geldi. Şirket, hidrojen yakıt pilli ve elektrikli dünyanın ilk yolcu uçağını test etti.

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Daha önceleri de gündeme gelen ve hidrojen yakıt pilleriyle test uçuşları gerçekleştiren uçaklar olmasına rağmen ZeroAvia’nın uçuşu alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Ticari kategoride bulunan ve altı yolcu kapasiteli Piper M-sınıfı uçakla yapılan test, şirketin İngiltere’deki ARGE merkezinde gerçekleştirildi. Taksi, kalkış ve havaalanı etrafında tur faaliyetlerini başarıyla tamamlayan uçak sorunsuz bir şekilde inerek testi tamamladı.

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Başarılı test sonrası konuşan ZeroAvia CEO’su Val Miftakhov, “ Bugün burada başardıklarımızı kelimelere dökmek ve bizler için ne anlama geldiğini ifade etmek çok zor. Daha önceleri deneysel kategoride bulunan hidrojen yakıt pilli uçakların yaptıklarını biz burada ticari olarak hizmet veren bir uçakla yaptık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki uçak yolcuları çok yakında, sıfır emisyon uçaklarla seyahat edebilir hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

ZeroAvia, İngiliz Hükümeti ve İngiliz Havacılık Teknoloji Enstitüsü’nce desteklenen HyFlyer projesi kapsamında yürütülen testin yanında HARE adı verilen bir projede daha yer alıyor. Havaalanı Hidrojen Yakıt Ekosistemi (Hydrogen Airport Refuelling Ecosystem) adlı proje, hidrojenin yakıt olarak yaygınlaşmasının ardından havaalanı ekosistemlerinin nasıl şekilleneceğini inceliyor.

https://interestingengineering.com/worlds-first-hydrogen-electric-passenger-plane-made-its-first-test-flight

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