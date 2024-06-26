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    CATL, yeni yüksek yoğun pilini 4 tonluk uçakta test etti: Elektrikli uçaklar geliyor mu?

    CATL, ultra yüksek yoğunluğa sahip bataryasıyla çalışan 4 tonluk elektrikli uçağı başarıyla test ettiğini açıkladı. CATL, 2028'de 2000 ile 3000 km menzile sahip 8 tonluk elektrikli uçaklar hedefliyor.
    CATL, yeni yüksek yoğun pilini 4 tonluk uçakta test etti Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL'ın pilleri birçok elektrikli otomobile güç veriyor. Ancak Çinli devin daha büyük hedefleri var. Uzun menzilli elektrikli uçak rüyasını gerçeğe dönüştürmek isteyen şirket, ultra yüksek yoğunluğa sahip bataryasıyla çalışan 4 tonluk elektrikli uçağı başarıyla test ettiğini açıkladı. CATL, 2028 yılına kadar 2000 ile 3000 km menzile sahip 8 tonluk elektrikli uçağa güç vermeyi planlıyor.

    Klasik lityum iyon bataryaların iki katı yoğunluğa sahip

    Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı'nda yeni Yoğunlaştırılmış Pilini (Condensed Battery) tanıtan CATL, 500 Wh/kg enerji yoğunluğuyla klasik lityum iyon pillerin iki katı yoğunluk sunduğunu açıklamıştı. CATL, bu değerin elektrikli yolcu uçaklarının önünü açacağını iddia ediyor.

    CATL, elektrikli uçağı geliştirmek için Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ile ortak çalışıyor. Şirket geçen yaz, sivil uçakların yanı sıra motor ve pervane gibi bileşenleri tasarlamak ve geliştirmek için bir havacılık birimi kurdu.

    CATL başkanı Robin (Zeng) Yuqin, elektrikli uçağın CATL'nin Yoğunlaştırılmış Pilini kullanacağını doğruladı. Zeng, CATL'nin yüksek yoğunluklu bataryalarının uzun menzilli uçuşlar için yeterince güçlü olduğunu ve özel ve ticari jetler için uygun hale geldiğini söyledi.

    2024'ün ilk çeyreğinde CATL, %37 pazar payıyla batarya piyasasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise %15 pazar payıyla BYD bulunuyor. Tesla, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi birçok otomobil üreticisine batarya sağlayan şirket, Almanya, Tayland, Macaristan ve Endonezya'da 6 batarya üretim tesisi ve ABD'de Tesla ve Ford ile ortak iki tesis daha inşa etmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    hepsiburada premium worldcard 360mm sıvı soğutma destekli kasa online yedek parça güvenilir mi yatarken sallanma hissi neden olur fmrte 24

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