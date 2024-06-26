CATL, yeni yüksek yoğun pilini 4 tonluk uçakta test etti: Elektrikli uçaklar geliyor mu?

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL'ın pilleri birçok elektrikli otomobile güç veriyor. Ancak Çinli devin daha büyük hedefleri var. Uzun menzilli elektrikli uçak rüyasını gerçeğe dönüştürmek isteyen şirket, ultra yüksek yoğunluğa sahip bataryasıyla çalışan 4 tonluk elektrikli uçağı başarıyla test ettiğini açıkladı. CATL, 2028 yılına kadar 2000 ile 3000 km menzile sahip 8 tonluk elektrikli uçağa güç vermeyi planlıyor.

Klasik lityum iyon bataryaların iki katı yoğunluğa sahip

Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı'nda yeni Yoğunlaştırılmış Pilini (Condensed Battery) tanıtan CATL, 500 Wh/kg enerji yoğunluğuyla klasik lityum iyon pillerin iki katı yoğunluk sunduğunu açıklamıştı. CATL, bu değerin elektrikli yolcu uçaklarının önünü açacağını iddia ediyor.

CATL, elektrikli uçağı geliştirmek için Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ile ortak çalışıyor. Şirket geçen yaz, sivil uçakların yanı sıra motor ve pervane gibi bileşenleri tasarlamak ve geliştirmek için bir havacılık birimi kurdu.

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CATL başkanı Robin (Zeng) Yuqin, elektrikli uçağın CATL'nin Yoğunlaştırılmış Pilini kullanacağını doğruladı. Zeng, CATL'nin yüksek yoğunluklu bataryalarının uzun menzilli uçuşlar için yeterince güçlü olduğunu ve özel ve ticari jetler için uygun hale geldiğini söyledi.

2024'ün ilk çeyreğinde CATL, %37 pazar payıyla batarya piyasasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise %15 pazar payıyla BYD bulunuyor. Tesla, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi birçok otomobil üreticisine batarya sağlayan şirket, Almanya, Tayland, Macaristan ve Endonezya'da 6 batarya üretim tesisi ve ABD'de Tesla ve Ford ile ortak iki tesis daha inşa etmeyi planlıyor.

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CATL, yeni yüksek yoğun pilini 4 tonluk uçakta test etti