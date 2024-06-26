CATL, yeni yüksek yoğun pilini 4 tonluk uçakta test etti: Elektrikli uçaklar geliyor mu?

Klasik lityum iyon bataryaların iki katı yoğunluğa sahip
Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı'nda yeni Yoğunlaştırılmış Pilini (Condensed Battery) tanıtan CATL, 500 Wh/kg enerji yoğunluğuyla klasik lityum iyon pillerin iki katı yoğunluk sunduğunu açıklamıştı. CATL, bu değerin elektrikli yolcu uçaklarının önünü açacağını iddia ediyor.
CATL, elektrikli uçağı geliştirmek için Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ile ortak çalışıyor. Şirket geçen yaz, sivil uçakların yanı sıra motor ve pervane gibi bileşenleri tasarlamak ve geliştirmek için bir havacılık birimi kurdu.
CATL başkanı Robin (Zeng) Yuqin, elektrikli uçağın CATL'nin Yoğunlaştırılmış Pilini kullanacağını doğruladı. Zeng, CATL'nin yüksek yoğunluklu bataryalarının uzun menzilli uçuşlar için yeterince güçlü olduğunu ve özel ve ticari jetler için uygun hale geldiğini söyledi.
2024'ün ilk çeyreğinde CATL, %37 pazar payıyla batarya piyasasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise %15 pazar payıyla BYD bulunuyor. Tesla, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi birçok otomobil üreticisine batarya sağlayan şirket, Almanya, Tayland, Macaristan ve Endonezya'da 6 batarya üretim tesisi ve ABD'de Tesla ve Ford ile ortak iki tesis daha inşa etmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.