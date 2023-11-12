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    44 yolcu kapasiteli 1000 km menzilli elektrikli uçak: Lyte Skybus

    Londra merkezli Lyte Aviation 44 koltuklu VTOL uçağıyla geleneksel hava taşımacılığı normlarına meydan okuyor. Dikey iniş kalkış yapabilen uçak hidrojen yakıt hücreli tahrik sistemine sahip olacak.
    44 yolcu kapasiteli 1000 km menzilli elektrikli uçak: Lyte Skybus Tam Boyutta Gör
    Londra merkezli şirket Lyte Aviation 44 koltuklu VTOL (dikey iniş kalkış) uçağıyla geleneksel hava taşımacılığı normlarına meydan okuyor. Şirketin ilk projesi olan SkyBus büyük bir hava taşıtı olarak tasarlandı.

    300 km/h hıza ve 1000 km menzile sahip uçak, küçük iş jetlerine benzer bir tasarıma sahip. Uçağın kanatlarında, iç tarafta orta büyüklükte, dış tarafta ise küçük olmak üzere 8 adet pervane bulunuyor. 

    Döner kanatlarla dikey iniş kalkış

    Lyte Aviation'un yenilikçi yaklaşımı dikey iniş kalkış için döner kanatlara sahip olması. Kalkış sırasında kanatlar dönerek pervaneler yukarı bakacak şekilde hizalanıyor. Daha önce bu konsept denense de bu büyüklükte bir uçakta özellikle rüzgarlı havalarda uçağın dengesini korumak zorlaşıyor.

    44 yolcu kapasiteli 1000 km menzilli elektrikli uçak: Lyte Skybus Tam Boyutta Gör

    Hidrojen yakıt hücreli tahrik sistemi

    Ağır gövdeyi kaldırabilmek için Lyte Aviation ilk uçağında normal veya sürdürülebilir jet yakıtı kullanan turboprop motorlar kullanmayı planlıyor. İleride ise kanat uçlarına hidrojen yakıt hücreleri tarafından beslenen elektrik motorları entegre etmeyi planlıyor. Böylelikle daha hızlı pervane tepkileri vererek itki ayarlamalarının daha kolay yapılması mümkün hale gelecek.

    Şirket 2024 yılına kadar tam ölçekli bir prototipi hazırlamayı ve 2025'de ilk uçuşu yapmayı planlıyor. Bu bağlamda şirket, Hindistan'lı Vman Aviation Services ile 10 SkyBus uçağı için 400 milyon euro değerinde bir ön sipariş anlaşması yaptığını açıkladı.

    Bölgesel uçuşlarda devrim yapabilir

    SkyBus yeni uçağıyla geleneksel pistlere ihtiyaç duymadan kalkış yapabilmesiyle bölgesel uçuşlarda devrim yapma potansiyeline sahip. Lyte, SkyBus ile adalar arası yolculukların kolaylaşabileceğini veya indi bindi tarzı uçan otobüs hizmetinin sağlanabileceği belirtiyor.

    İddialı söylemlere rağmen daha önce GKN Aerospace ve Braeden Kelekona gibi girişimlerin büyük VTOL projeleri birçok zorlukla karşılaştı ve fazla ilerleme kaydedemediler. 28 yıl geçmesine rağmen sertifikasyon için çabalayan Bell-Boeing AW609 uçağı gibi örnekler de mevcut. Dolayısıyla Lyte Aviation'ın önünde zorlukla dolu bir yol olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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