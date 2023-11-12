44 yolcu kapasiteli 1000 km menzilli elektrikli uçak: Lyte Skybus

Tam Boyutta Gör Londra merkezli şirket Lyte Aviation 44 koltuklu VTOL (dikey iniş kalkış) uçağıyla geleneksel hava taşımacılığı normlarına meydan okuyor. Şirketin ilk projesi olan SkyBus büyük bir hava taşıtı olarak tasarlandı.

300 km/h hıza ve 1000 km menzile sahip uçak, küçük iş jetlerine benzer bir tasarıma sahip. Uçağın kanatlarında, iç tarafta orta büyüklükte, dış tarafta ise küçük olmak üzere 8 adet pervane bulunuyor.

Döner kanatlarla dikey iniş kalkış

Lyte Aviation'un yenilikçi yaklaşımı dikey iniş kalkış için döner kanatlara sahip olması. Kalkış sırasında kanatlar dönerek pervaneler yukarı bakacak şekilde hizalanıyor. Daha önce bu konsept denense de bu büyüklükte bir uçakta özellikle rüzgarlı havalarda uçağın dengesini korumak zorlaşıyor.

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Hidrojen yakıt hücreli tahrik sistemi

Ağır gövdeyi kaldırabilmek için Lyte Aviation ilk uçağında normal veya sürdürülebilir jet yakıtı kullanan turboprop motorlar kullanmayı planlıyor. İleride ise kanat uçlarına hidrojen yakıt hücreleri tarafından beslenen elektrik motorları entegre etmeyi planlıyor. Böylelikle daha hızlı pervane tepkileri vererek itki ayarlamalarının daha kolay yapılması mümkün hale gelecek.

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Şirket 2024 yılına kadar tam ölçekli bir prototipi hazırlamayı ve 2025'de ilk uçuşu yapmayı planlıyor. Bu bağlamda şirket, Hindistan'lı Vman Aviation Services ile 10 SkyBus uçağı için 400 milyon euro değerinde bir ön sipariş anlaşması yaptığını açıkladı.

Bölgesel uçuşlarda devrim yapabilir

SkyBus yeni uçağıyla geleneksel pistlere ihtiyaç duymadan kalkış yapabilmesiyle bölgesel uçuşlarda devrim yapma potansiyeline sahip. Lyte, SkyBus ile adalar arası yolculukların kolaylaşabileceğini veya indi bindi tarzı uçan otobüs hizmetinin sağlanabileceği belirtiyor.

İddialı söylemlere rağmen daha önce GKN Aerospace ve Braeden Kelekona gibi girişimlerin büyük VTOL projeleri birçok zorlukla karşılaştı ve fazla ilerleme kaydedemediler. 28 yıl geçmesine rağmen sertifikasyon için çabalayan Bell-Boeing AW609 uçağı gibi örnekler de mevcut. Dolayısıyla Lyte Aviation'ın önünde zorlukla dolu bir yol olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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