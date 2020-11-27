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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hikaye odaklı macera oyunu Embracelet, iOS cihazlar için yayınlandı

    Stüdyo Ghibli'nin tarzını andıran, müzikleri ve hikayesi ile öne çıkan Embracelet isimli oyun, iOS cihazlar için App Store üzerinden yayınlandı.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Hikaye odaklı macera oyunu Embracelet, iOS cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını machineboy'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Mattis Folkestad'in yaptığı hikaye ve müzikleri ile öne çıkan Embracelet isimli oyun iOS cihazlar için yayınlandı. Oyunun daha önce Nintendo Switch ve PC için Steam üzerinden çıktığını da hatırlatalım.

    Ayrıca Bkz. "Macera oyunu Arachnowopunk, Android kullanıcıları için ücretsiz oldu"

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    Ruhların Kaçışı ve Komşum Totoro gibi animelerin yapıldığı Studio Ghibli'nin animelerini andıran Embracelet'te oyuncular, büyükbabasından bileklik miras kalmış bir karakteri yönetiyor. Bu bileklik ile birlikte Norveç'e yakın bir adayı keşfetmeye giden Jesper, kendine ve adaya dair ilginç şeyler öğrenir. Oyun yaklaşık olarak 4 - 6 saat arası bir oynanışa sahip.

    Oyunu şu anda App Store üzerinde iOS cihazlar için bulabilirsiniz. Oyunun fiyatı 64,99 TL. oyunun boyutu ise 604,9MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. 

    Ayrıca oyunun Android sürümü de duyuruldu ancak ne zaman çıkış yapacağı şu an için bilinmiyor.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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