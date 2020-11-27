Hikaye odaklı macera oyunu Embracelet, iOS cihazlar için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını machineboy'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Mattis Folkestad'in yaptığı hikaye ve müzikleri ile öne çıkan Embracelet isimli oyun iOS cihazlar için yayınlandı. Oyunun daha önce Nintendo Switch ve PC için Steam üzerinden çıktığını da hatırlatalım.

Ayrıca Bkz. "Macera oyunu Arachnowopunk, Android kullanıcıları için ücretsiz oldu"

İlginizi Çekebilir

Karanlık zindanları keşfettiğiniz bulmaca macera oyunu Tomb Toad, yarın iOS ve Android için çıkacak

Ruhların Kaçışı ve Komşum Totoro gibi animelerin yapıldığı Studio Ghibli'nin animelerini andıran Embracelet'te oyuncular, büyükbabasından bileklik miras kalmış bir karakteri yönetiyor. Bu bileklik ile birlikte Norveç'e yakın bir adayı keşfetmeye giden Jesper, kendine ve adaya dair ilginç şeyler öğrenir. Oyun yaklaşık olarak 4 - 6 saat arası bir oynanışa sahip.

Oyunu şu anda App Store üzerinde iOS cihazlar için bulabilirsiniz. Oyunun fiyatı 64,99 TL. oyunun boyutu ise 604,9MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Ayrıca oyunun Android sürümü de duyuruldu ancak ne zaman çıkış yapacağı şu an için bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.