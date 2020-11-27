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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu Arachnowopunk, Android kullanıcıları için ücretsiz oldu

    Birkaç ay önce yayınlanan bir örümceği kontrol ettiğiniz metroidvania oyunu Arachnowopunk, Google Play üzerinde Android kullanıcıları için ücretsiz oldu.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera oyunu Arachnowopunk, Android kullanıcıları için ücretsiz oldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Elsif Games'in yaptığı metroidvania macera oyunu Arachnowopunk, Android kullancııları için Google Play üzerinden ücretsiz oldu.

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    Normalde Eylül ayında ücretli bir şekilde Android cihazlar için yayınlanan Arachnowopunk, artık Android cihazlar için ücretsiz. Oyunda kenar mahallede bulunan bir evden kaçmaya çalışan örümceği kontrol ediyorsunuz. Hızlı ve keyifli bir oynanışa sahip olan Arachnowopunk, piksel grafiklere sahip bir oyun.

    Oyunun ücretsiz olması ile birlikte oyuna yeni bir güncelleme de geldi ve bu güncelleme ile oyunun kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yapıldı. Oyun içi mağazaya da bazı yeni eşyalar eklendi. Tamamen kozmetik amaçlı bulunan bu eşyaların tümüne, oyunun 8 TL'lik premium modunu satın alarak ulaşabilirsiniz.

    Oyunun Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Son olarak oyunu cihazınıza yükleyebilmek için 16MB'lık boş alana ihtiyacınız var ve ayrıca Android 4.1 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız lazım.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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