Hindistan, Bitcoin'i yasaklamaya hazırlanıyor

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Hindistan hükümeti, Bitcoin gibi özel kripto para birimlerinin dolaşımını yasaklayan bir tasarıyı değerlendirmek üzere, ülke parlamentosunun alt meclisine sunmayı planlıyor.

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Bu kararın nedeni ise ülkenin kendi kripto para birimini piyasaya sürmek ve Hindistan Rezerv Bankası tarafından çıkarılacak resmi dijital para biriminin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratmak olduğu belirtiliyor. Ek olarak, tasarı aynı zamanda Hindistan'daki tüm özel kripto para birimlerini yasaklamayı hedefliyor, ancak kripto para birimini (blok zinciri) ve kullanımını destekleyen bazı istisnalar dışında.

Bu, Hintli milletvekillerinin kripto para birimleri konusunda bu kadar sert bir duruş sergilediği ilk olay değil. 2018'de bir grup milletvekili, tüm özel kripto para birimlerinin yasaklanmasını ve kullananların da 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını önermişlerdi.

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Hindistan kripto para birimlerine sıcak bakmıyor

Aynı yıl Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley ise şunları söylemişti: "Hükümet, kripto para birimini yasal olarak tanımıyor. Bu kripto paraların, yasadışı faaliyetlerin finanse edilmesini veya bir ödeme sisteminin parçası olarak kullanılmasını engellemek için her türlü önlemi alacak."

Hindistan'ın para politikalarının düzenleyicisi, 2018'de bir dizi dolandırıcılık faaliyetinin ardından kripto para birimi işlemlerini geçici olarak yasaklamış, ancak bu yasak, Mart 2020'de birkaç borsa ve tüccarın mahkemede itiraz etmesinden sonra Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

https://www.cnbc.com/2021/01/30/the-indian-government-may-ban-cryptocurrencies-like-bitcoin.html

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