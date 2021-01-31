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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan, Bitcoin'i yasaklamaya hazırlanıyor

    Hindistan hükümeti ülkede, başta Bitcoin olmak üzere, tüm kripto para birimlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını meclise sunmayı planlıyor. Kararın arkasında ise başka bir neden var.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    kripto para
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Hindistan, Bitcoin'i yasaklamaya hazırlanıyor
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    Hindistan hükümeti, Bitcoin gibi özel kripto para birimlerinin dolaşımını yasaklayan bir tasarıyı değerlendirmek üzere, ülke parlamentosunun alt meclisine sunmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz"

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    Bu kararın nedeni ise ülkenin kendi kripto para birimini piyasaya sürmek ve Hindistan Rezerv Bankası tarafından çıkarılacak resmi dijital para biriminin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratmak olduğu belirtiliyor. Ek olarak, tasarı aynı zamanda Hindistan'daki tüm özel kripto para birimlerini yasaklamayı hedefliyor, ancak kripto para birimini (blok zinciri) ve kullanımını destekleyen bazı istisnalar dışında.

    Bu, Hintli milletvekillerinin kripto para birimleri konusunda bu kadar sert bir duruş sergilediği ilk olay değil. 2018'de bir grup milletvekili, tüm özel kripto para birimlerinin yasaklanmasını ve kullananların da 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını önermişlerdi.

    Hindistan, Bitcoin'i yasaklamaya hazırlanıyor
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    Hindistan kripto para birimlerine sıcak bakmıyor

    Aynı yıl Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley ise şunları söylemişti: "Hükümet, kripto para birimini yasal olarak tanımıyor. Bu kripto paraların, yasadışı faaliyetlerin finanse edilmesini veya bir ödeme sisteminin parçası olarak kullanılmasını engellemek için her türlü önlemi alacak."

    Hindistan'ın para politikalarının düzenleyicisi, 2018'de bir dizi dolandırıcılık faaliyetinin ardından kripto para birimi işlemlerini geçici olarak yasaklamış, ancak bu yasak, Mart 2020'de birkaç borsa ve tüccarın mahkemede itiraz etmesinden sonra Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.



    https://www.cnbc.com/2021/01/30/the-indian-government-may-ban-cryptocurrencies-like-bitcoin.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    19 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    osmik97 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    ne varsa yasaklıyo adamlar
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    DH Specialist (Emre ) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    önce sokak ortasına mıçmayı yasaklayın
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    Heimdall.. (bb heimdall) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hindular ne yapmak nereye varmak istemektedir ?
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    X x2yk (x y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hazır olun bitcoin çok artmıştı eee şimdi birileri düşürmesi için karşı hamle yapması gerek, daha önce bu Çin in yasak getirmesi ile bu hamle yapıldı şimdi sıra diğerlerinde. Geleceğin yeni oyununa hazır mısınız? ;)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin her yükseldiğinde Hindistan yasaklıyor.

    https://forum.donanimhaber.com/hintli-parlamenter-bitcoin-yasagina-ragmen-kripto-paralarin-kacinilmaz-oldugunu-soyledi--141258117#141258117
    https://forum.donanimhaber.com/hindistan-in-onde-gelen-iki-kripto-para-borsasi-faaliyetlerini-durduracak--131677085#131677085
    https://forum.donanimhaber.com/hindistan-bankalarindan-bitcoin-e-darbe-yatirimcilarin-banka-hesaplari-donduruldu--130993359#130993359
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    aliosman2323 (ali osman ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu aptal Hintli geri zekalılar ne yapmaya çalışıyor. Ulan her sene neyi yasakliyorsunuz 3 senedir yasak degilmi ahmaklar akılları sıra piyasayı aşağı çekecekler. Kim takar beyni kıt yarı insan musvettelerini.
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