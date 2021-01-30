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    Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz

    CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yayınladığı rapora göre, Türkiye fiber internet altyapısı OECD ortalamasının altında.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz
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    CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin fiber internet altyapısına dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk ev tipi hidrojen pili tanıtıldı: İki günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor"

    İnternet kullanımının elektrik ve su gibi önem taşıdığına dikkat çeken Adıgüzel, Türkiye'nin internet altyapısına gerekli önemin verilmediğine dikkat çekti. Kullanıcıların yavaş internet hızlarına mahkum edildiğini belirten Adıgüzel'e göre fiber altyapının 200 kat artması gerekiyor. CHP milletvekilinin konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

    "83 milyon nüfuslu Türkiye’de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon. Sabit geniş bant internette fiber payı OECD ortalaması %28 iken, bu oran Türkiye’de %22, Güney Kore’de %82, Japonya’da %79, Litvanya’da %75, İsviçre’de %71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74’ten 82’ye, Portekiz ise yüzde 32’den yüzde 50’ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış sağlayabilmiş durumda. Türkiye’nin başta fiber olmak üzere tüm internet altyapı yatırımlarını bir an önce gündemine alması lazım. Eğer bu hızla gidersek, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğiz."

    Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz
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    OECD ortalamasının altındayız

    Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Onursal Adıgüzel'in çalışmasında şu bilgilere de yer verilmiş: 

    • Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 19 iken, OECD ortalaması yüzde 31. Sabit geniş bant neden önemli? Çünkü veri trafiğinin çok büyük kısmı sabit geniş bantta.
    • Son verilere göre, Türkiye’de mevcut sabit geniş bant abone sayısı 15,8 milyon. Bu ne demek? Türkiye’deki mobil haricindeki fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamı. Yani cepteki değil, evdeki, ofisteki internet. Bunun da yaklaşık 10,6 milyonu xDSL abonesi.
    • 83 milyon nüfuslu Türkiye’de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon.
    • OECD’nin verilerine göre, sabit geniş bant internette fiber payına baktığımızda Türkiye’nin burada da OECD ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. 2019 verilerine göre fiber payında OECD ortalaması yüzde 28 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 22. Listenin ilk sırasında yer alan Güney Kore’de bu oran yüzde 82, Japonya’da yüzde 79, Litvanya’da yüzde 75, İsviçre’de ise yüzde 71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74’ten 82’ye, Portekiz ise yüzde 32’den yüzde 50’ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış yakalamış.

    Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz
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    İstanbul'da kişi başı 3.3, Ankara'da 4.5, İzmir'de 4.3 metre fiber altyapı

    • Bununla birlikte 2018-2019 verilerine göre, Türkiye fiber abone sayısında yıllık yüzde 14’lük bir artış gösterse de, bu artışın yeterli olmadığını listenin başındaki ülkelerdeki artış oranlarına baktığımızda daha iyi görüyoruz. Örneğin; listenin başında yer alan İrlanda’da 1 yılda fiber abone sayılarında yüzde 79, İngiltere’de yüzde 53, Belçika’da ise yüzde 47’lik bir artış yakalanmış.
    • BTK’nın elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yayınladığı son istatistiklere göre; Türkiye’de, İstanbul’da kişi başı 3,3 metre, Ankara’da 4,5 metre, İzmir’de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor.
    • İstanbul: 15.519.267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’un fiber altyapı uzunluğu 52.762, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 3,3 metre.
    • Ankara: 5.639.076 kişilik nüfusa sahip Ankara’nın fiber altyapı uzunluğu 25.387, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,5 metre.
    • İzmir: 4.367.251 kişilik nüfusa sahip İzmir’in fiber altyapı uzunluğu 19.187, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,3 metre.
    • Bursa: 3 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan Bursa’nın fiber altyapı uzunluğu 10.900 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,5 metre.
    • Nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip 2 il Şanlıurfa ve Hatay. Şanlıurfa’da kişi başı düşen fiber altyapı uzunluğu 2,3 metre iken, 1 milyon 600 binden fazla nüfusa sahip Hatay’da kişi başı 2,6 metre fiber altyapı düşüyor."


    https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1355467607034494980 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    2 saat önce
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    fiber kablo demetindeki her bir kabloyu tek tek hesaba ekleyerek "bilmem kaç milyon metre döşedik" diye palavra sıkan tekel konumundaki malum servis sağlayıcı bu haberi beğenmedi. =D
    fiber kablo demetindeki her bir kabloyu tek tek hesaba ekleyerek "bilmem kaç milyon metre döşedik" diye palavra sıkan tekel konumundaki malum servis sağlayıcı b...
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    cangunner (Can G) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Z kuşağı bilmez, ecdadımız dial-up sıralarında beklerdi...
    (ironidir :))
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    ondan sonra biri çıkıp yavaş interneti tercih ediyormuşuz diye açıklama yapar. o fiber kabloları uç uca ekleyip üstüne oturarak kendini öldür.
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    M maxi909 (Emre Alpergin) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Onursal Adıgüzel bu konularda en son çıkıp konuşma hakkı olan kişilerden biri arkadaşı biraz araştırın bağlı olduğu partinin Bilgi işlem sisteminde skandala yol açan bir liyakatsiz



    Bu arada fiber optik kablo yatırımı oldukça yetersiz ülkemizde
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    781enes (Enes Yazar) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Harita 2019 yılına ait biz 2021 yılındayız 2020 ye noldu :)
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    veleciraptor (Önemli Değil) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    [color=#212529]Stockholm bu habere k.... güldü.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    [color=#212529]Türk Telekom ise bir süre daha milleti salak yerine koymayı sürdürecek gibi..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türküyede ünsanlor düşüh ünternet törcih edüyor, yohsa ünternetimüz coh eyi
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    A ahmetbmyo (ahme t) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dön dolaş aynı terane bu tür haberler bıktırdı artık bilmedigimiz bişe söyleyin fiber altyapı ile ilgili yetkililerden randevu felan isteyin AKK da olduğu gibi kampanya başlatın vb gibi haberler olsun
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    interwap (Volkan ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gılışdaroğlu SeSeKa yı batırmasaydı böyle olmazdı. Eyyy Gılışşşşdaroğlu...
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    JustOffer 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çakal çükeladan başka bir şey yok, siz daha çok beklersiniz 1Gpbs internet.
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni yapılmış bir binaya taşındıysanız hapı yuttunuz. Aylarca altyapı beklersiniz.
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    Paetzold 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıl 2021 alt yapının desteklediği hız 12 mb daha ne diyelim.
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    1446 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    internet, fiber ve
    8 etiket daha altyapı chp onu adıgüzel oecd araştırma Bilim ve Teknoloji Diğer Internet
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