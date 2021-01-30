Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz

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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye'nin fiber internet altyapısına dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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İnternet kullanımının elektrik ve su gibi önem taşıdığına dikkat çeken Adıgüzel, Türkiye'nin internet altyapısına gerekli önemin verilmediğine dikkat çekti. Kullanıcıların yavaş internet hızlarına mahkum edildiğini belirten Adıgüzel'e göre fiber altyapının 200 kat artması gerekiyor. CHP milletvekilinin konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"83 milyon nüfuslu Türkiye’de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon. Sabit geniş bant internette fiber payı OECD ortalaması %28 iken, bu oran Türkiye’de %22, Güney Kore’de %82, Japonya’da %79, Litvanya’da %75, İsviçre’de %71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74’ten 82’ye, Portekiz ise yüzde 32’den yüzde 50’ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış sağlayabilmiş durumda. Türkiye’nin başta fiber olmak üzere tüm internet altyapı yatırımlarını bir an önce gündemine alması lazım. Eğer bu hızla gidersek, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğiz."

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OECD ortalamasının altındayız

Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Onursal Adıgüzel'in çalışmasında şu bilgilere de yer verilmiş:

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 19 iken, OECD ortalaması yüzde 31. Sabit geniş bant neden önemli? Çünkü veri trafiğinin çok büyük kısmı sabit geniş bantta.

Son verilere göre, Türkiye’de mevcut sabit geniş bant abone sayısı 15,8 milyon. Bu ne demek? Türkiye’deki mobil haricindeki fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamı. Yani cepteki değil, evdeki, ofisteki internet. Bunun da yaklaşık 10,6 milyonu xDSL abonesi.

83 milyon nüfuslu Türkiye’de toplam fiber abone sayısı yalnızca 3,8 milyon.

OECD’nin verilerine göre, sabit geniş bant internette fiber payına baktığımızda Türkiye’nin burada da OECD ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. 2019 verilerine göre fiber payında OECD ortalaması yüzde 28 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 22. Listenin ilk sırasında yer alan Güney Kore’de bu oran yüzde 82, Japonya’da yüzde 79, Litvanya’da yüzde 75, İsviçre’de ise yüzde 71. Güney Kore 4 yılda fiber payını yüzde 74’ten 82’ye, Portekiz ise yüzde 32’den yüzde 50’ye çıkarmayı başarmış. Türkiye ise 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış yakalamış.

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İstanbul'da kişi başı 3.3, Ankara'da 4.5, İzmir'de 4.3 metre fiber altyapı

Bununla birlikte 2018-2019 verilerine göre, Türkiye fiber abone sayısında yıllık yüzde 14’lük bir artış gösterse de, bu artışın yeterli olmadığını listenin başındaki ülkelerdeki artış oranlarına baktığımızda daha iyi görüyoruz. Örneğin; listenin başında yer alan İrlanda’da 1 yılda fiber abone sayılarında yüzde 79, İngiltere’de yüzde 53, Belçika’da ise yüzde 47’lik bir artış yakalanmış.

BTK’nın elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yayınladığı son istatistiklere göre; Türkiye’de, İstanbul’da kişi başı 3,3 metre, Ankara’da 4,5 metre, İzmir’de ise 4,3 metre fiber altyapı düşüyor.

İstanbul : 15.519.267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’un fiber altyapı uzunluğu 52.762, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 3,3 metre.

: 15.519.267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’un fiber altyapı uzunluğu 52.762, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 3,3 metre. Ankara : 5.639.076 kişilik nüfusa sahip Ankara’nın fiber altyapı uzunluğu 25.387, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,5 metre.

: 5.639.076 kişilik nüfusa sahip Ankara’nın fiber altyapı uzunluğu 25.387, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,5 metre. İzmir : 4.367.251 kişilik nüfusa sahip İzmir’in fiber altyapı uzunluğu 19.187, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,3 metre.

: 4.367.251 kişilik nüfusa sahip İzmir’in fiber altyapı uzunluğu 19.187, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4,3 metre. Bursa : 3 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan Bursa’nın fiber altyapı uzunluğu 10.900 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,5 metre.

: 3 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan Bursa’nın fiber altyapı uzunluğu 10.900 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise 3,5 metre. Nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip 2 il Şanlıurfa ve Hatay. Şanlıurfa’da kişi başı düşen fiber altyapı uzunluğu 2,3 metre iken, 1 milyon 600 binden fazla nüfusa sahip Hatay’da kişi başı 2,6 metre fiber altyapı düşüyor."

https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1355467607034494980

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