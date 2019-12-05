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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan, demiryolu ağını sürdürülebilir kaynaklarla idame ettirmeye hazırlanıyor

    Hindistan demiryolu sistemlerinin tamamını elektrikli hale getirmeye karar verdi. Ülke, demiryolu enerji ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan elde etmenin yollarını arayacak.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Hindistan, demiryolu ağını sürdürülebilir kaynaklarla idame ettirmeye hazırlanıyor
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    Hindistan, enerji verimliliği ile öz yeterlik hedeflerine ulaşmak maksadıyla hâlihazırda kullanılan ve ileride inşa edilecek demiryolu sistemlerinin tamamını elektrikli hale getirmeye karar verdi.

    Hindistan Demiryolları Bakanlığı, bu konuda anlamlı girişimlerde bulunan bir başka ülke olan İngiltere ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmanın İngiltere tarafında ise ülkenin Uluslararası Kalkınma Kurumu’nun yer aldığı ifade edildi.

    Bakanlığın karbon ayak izini düşürmek istemesiyle başlattığı girişim, trenler için şarj istasyonu altyapısı ve pille çalışan manevra lokomotifi gibi yenilikleri kapsıyor.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu"

    Mutabakat anlaşması kapsamında ise %100 yeşil enerji kaynaklarına geçiş, yakıt verimliliği ve diğer sürdürülebilir enerji alternatiflerinin masaya yatırılacağı belirtiliyor.

    Hindistan, demiryolu ağını sürdürülebilir kaynaklarla idame ettirmeye hazırlanıyor
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    Yapılan anlaşma kapsamında açıklamalarda bulunan bakanlık, “Hindistan Demiryolları ile Uluslararası Kalkınma Kurumu arasındaki işbirliğinin uzun soluklu olmasını bekliyoruz. Bu sayede, Hindistan Demiryolları’nın enerji verimliliği alanında öz yeterlik ve verimlilik hedeflerini tutturarak daha çevreci hale geleceğini umuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu

    Demiryolu sisteminin yoğu n olarak kullandığı İngiltere’de de sürdürülebilirlik alanında ciddi yatırımlar yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda hizmete sokulan bir tren hattı, sadece güneş enerjisinin kullanılmasıyla dünyada bir ilk olmuştu.



    https://www.railway-technology.com/news/indian-ministry-railways-energy-sustainability/ Yorum Yaz
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    olağan_şüpheli 5 gün
    1 milyarın üzerinde insan var. zihniyet olarak çok ileri olmadıkları bir gerçek. Ama bugün bir adım yarın bin adım. Pek çok alanda gelişim gösteriyorlar , yetişmiş insan gücü artıyor.Adamlar cahiliz nasılsa diye adım da atmazsa yüz yıl sonra yine aynı kalırlar ama bugün atılan adımlar sayesinde belki de hindistan, sadece ekonomik ve teknolojik olarak değil, toplumsal olarak da gelişim gösterecektir.

    Alakasız ama içinden geldi


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    isakoc 6 gün kuzgun_
    Hintliler de toplum içinde otururken, yemek yerken, toplu taşımada seyrhat ederken vs osurmak ayıp karşılanmıyormuş. Yani leş gibi koksa bile geldiği yerde salmak kültür olarak serbestmiş.
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    kuzgun_ 6 gün isakoc
    hocam onu bırak adam sokak ortasında kaldırıyor entariyi sıçıyor.. umumi tuvalet yok.. çok çarpık bir ülke uzaya çıkıyorlar, yazılımda mühendislikte dünya genelinde başı çekiyorlar lakin ülkenin büyük çoğunluğu sefillik bağnazlık pislik içinde ... genel olarak adamlar pisler ve bunu normal karşılıyorlar.. bugün hindistana gidenlere muhakkak aşı olmaları tavsiye ediliyor

    en küçük örneği :

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    kuzgun_ 6 gün
    ülkenin büyük bir kısmı umumi tualet, kakası gelen boş gördüğü yere sıçıyor.. temiz içme suyu kaynağın bile yok.. hintli denildiği zaman midem bulanıyor artık

    küçük bir araştımadan sonra hindistanın filmlerdeki gibi olmadığını anlarsınız
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Ussuz 6 gün
    Sen havayı temiz tutsan ne yazar hintli arkadaşım önce insanlarınıza temizlik nedir onu öğretin
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