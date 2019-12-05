Hindistan, demiryolu ağını sürdürülebilir kaynaklarla idame ettirmeye hazırlanıyor

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Hindistan, enerji verimliliği ile öz yeterlik hedeflerine ulaşmak maksadıyla hâlihazırda kullanılan ve ileride inşa edilecek demiryolu sistemlerinin tamamını elektrikli hale getirmeye karar verdi.

Hindistan Demiryolları Bakanlığı, bu konuda anlamlı girişimlerde bulunan bir başka ülke olan İngiltere ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmanın İngiltere tarafında ise ülkenin Uluslararası Kalkınma Kurumu’nun yer aldığı ifade edildi.

Bakanlığın karbon ayak izini düşürmek istemesiyle başlattığı girişim, trenler için şarj istasyonu altyapısı ve pille çalışan manevra lokomotifi gibi yenilikleri kapsıyor.

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Mutabakat anlaşması kapsamında ise %100 yeşil enerji kaynaklarına geçiş, yakıt verimliliği ve diğer sürdürülebilir enerji alternatiflerinin masaya yatırılacağı belirtiliyor.

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Yapılan anlaşma kapsamında açıklamalarda bulunan bakanlık, “Hindistan Demiryolları ile Uluslararası Kalkınma Kurumu arasındaki işbirliğinin uzun soluklu olmasını bekliyoruz. Bu sayede, Hindistan Demiryolları’nın enerji verimliliği alanında öz yeterlik ve verimlilik hedeflerini tutturarak daha çevreci hale geleceğini umuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu

Demiryolu sisteminin yoğu n olarak kullandığı İngiltere’de de sürdürülebilirlik alanında ciddi yatırımlar yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda hizmete sokulan bir tren hattı, sadece güneş enerjisinin kullanılmasıyla dünyada bir ilk olmuştu.

https://www.railway-technology.com/news/indian-ministry-railways-energy-sustainability/