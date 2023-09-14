Güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan elektrikli araç şarj istasyonu görücüye çıkıyor

Wind & Solar Tower konsepti bu hafta Detroit Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak. Elektrikli otomobiller için geliştirilmiş rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan bir şarj istasyonundan bahsediyoruz. İlk prototipin beş yıldır başarıyla görev yaptığını belirtelim.
Söz konusu şarj istasyonu, dikey eksende dönen bir rüzgar türbini ve altına araçların park edildiği yatay bir güneş paneli içeriyor. En ilgi çekici özelliği ise sabit bir elektrik şebekesine ihtiyaç duymaması. Bu da yerleşim yerlerinden uzak ve elektrik altyapısının sınırlı olduğu bölgelere kolayca kurulabileceği anlamına geliyor.
İki kasırgayı başarıyla atlattı
Wind & Solar Tower elektrikli araçları 380 kW ve 1.000 volta kadar şarj edebilecek kapasitede. Tamamen çevre dostu bir yaklaşım benimseyen şarj istasyonu, elektrik şebekesi üzerinde herhangi bir ek yük oluşturmama gibi önemli bir avantaja sahip.
Bu inovasyonun mucidi Jim Bardia, buluşunun elektrikli otomobillerin gelişimine büyük bir ivme kazandırabileceğine inanıyor. Detroit Otomobil Fuarı'nda kulenin sadece 1:18 ölçekli model sergilenecek. Fakat tam boyutlu prototipin beş yıldır faaliyette olduğu ve iki kasırgayı başarıyla atlattığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.